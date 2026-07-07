Hitzefrei mit Coolcation

Sommerferien in kühlen Regionen

Kühl statt schwül: Coolcation (englisch cool und vacation) ist der Reisetrend, im Sommer bewusst der extremen Hitze Südeuropas zu entfliehen und stattdessen in kühlere Regionen zu reisen. Es geht um Slow Tourism, frische Luft und ein angenehmes Klima. Man kann nachts besser schlafen und ist tagsüber aktiver. Wichtige Voraussetzung für alle Outdoor-Aktivitäten ist die richtige Kleidung – für coole Stunden eignen sich wärmende Thermoshirts aus Naturfasern.

Cooles Klima – Sommerferien ohne Hitze-Stress

Wer seinen Urlaub vital verbringen und sich aktiv erholen möchte, ist in kühlen Regionen genau richtig. Angenehme 20 bis maximal 25 Grad und eine frische Brise machen das Wandern und Erkunden deutlich angenehmer als bei 40 Grad. Das gemäßigte Klima entlastet außerdem Herz und Kreislauf. So lässt sich Natur und Kultur unbeschwert genießen.

Tipps für erfrischende Reiseziele

Gerade auch für Familien eignet sich eine „Coolcation“ in kühleren Regionen, da kleine Kinder große Hitze häufig schlechter vertragen. Die besten Reiseziele liegen dabei im europäischen Norden: Schweden, Norwegen und Dänemark bieten milde Sommer – perfekt für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern oder Kajakfahren ohne Hitzestress. Lange Tage mit viel Licht wirken außerdem als Energie-Booster für die ganze Familie. Aber es muss nicht immer der hohe Norden sein. Auch in den heimischen Bergen ist es deutlich kühler als im Flachland. Abends fallen die Temperaturen in der unbebauten Natur von ganz alleine. Nachts sorgt die kühle Bergluft dann für einen tiefen und erholsamen Schlaf.

Lagenlook für Coolcationer

Egal ob kalter Wind und Regenschauer oder warme Sonnenstunden – wer sich nach dem Zwiebelprinzip kleidet, bleibt bei jedem Wetter flexibel. Direkt auf der Haut als Basisschicht empfehlen sich hochwertige Thermoshirts aus Naturfasern. (gesehen bei www.medima.de) Darüber wärmt bei wechselhaftem Wetter ein Fleece, außen schützt eine Regenjacke vor Wind und Nässe.

So gelingen Sommerferien in kühlen Regionen

Flexibilität im Tagesplan ist das A und O für Sommerferien in nordischen Ländern. Wenn morgens die Sonne scheint, sind Outdoor-Aktivitäten angesagt. Eine Wanderung zu einem Wasserfall ist dabei ein Muss für jeden Coolcation-Urlauber. Das Rauschen der fallenden Wassermassen in den Ohren, den Sprühnebel auf der Haut fühlen und das rhythmische Fließen genießen – Wasserfälle sind echte Oasen der Entspannung. Falls es dann nachmittags regnet, ist es Zeit für ein interessantes Museum oder ein gemütliches Café.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Thermowäsche aus Naturfasern mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

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