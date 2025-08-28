Hitachi Vantaras VSP One ist jetzt im Microsoft Azure Marketplace verfügbar

Erweiterte Cloud-Kompatibilität und integrierte Funktionen wie Komprimierung, Bereitstellung und Replikation helfen Unternehmen, ihre Abläufe zu vereinfachen und die Speicherkosten um bis zu 40 % zu senken.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management,

bietet seine Virtual Storage Platform One Software-Defined Storage (VSP One SDS) jetzt auch im Microsoft Azure Marketplace an. Kunden von Hitachi Vantara können damit die Vorteile der bewährten Azure-Cloud-Plattform mit optimierter Bereitstellung und Verwaltung nutzen. Das Update bietet Unternehmen die Möglichkeit, Daten über Azure und lokale Systeme hinweg zu verwalten und zu schützen. Integrierte Bereitstellungs-, Komprimierungs- und Replikationsfunktionen reduzieren die Komplexität des Betriebs und helfen, die Cloud-Kosten zu kontrollieren.

Eine zentrale Managementebene auf Basis der Softwarelösung VSP 360 von Hitachi Vantara vereinfacht den Betrieb in lokalen und Cloud-Umgebungen, ohne dass Anwendungen neu eingerichtet oder umgeschrieben werden müssen. Integriertes Thin Provisioning und Komprimierung der Enterprise-Klasse können die Cloud-Speicherkosten um bis zu 40 % senken, bidirektionale asynchrone Replikation unterstützt die Disaster Recovery, verbessert die Verfügbarkeit und beschleunigt die Wiederherstellung bei Ausfällen. Dank dieser Funktionen können Teams Workloads ohne Unterbrechungen zwischen Umgebungen migrieren, testen und skalieren. Dadurch werden schnellere DevOps-Zyklen, eine agilere Infrastrukturplanung und eine widerstandsfähigere Geschäftskontinuität ermöglicht.

„Unternehmen stehen unter dem Druck, ihre Infrastruktur zu modernisieren, ohne bestehende Abläufe zu stören“, so Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara. „Mit der Einführung der VSP One in Microsoft Azure helfen wir Azure-Kunden, den Wert ihrer bestehenden Investitionen zu steigern und gleichzeitig ein neues Maß an Ausfallsicherheit, Effizienz und Einfachheit zu erreichen. Unser Partner-Ökosystem spielt eine entscheidende Rolle bei der Realisierung dieser Flexibilität, indem es Unternehmen dabei unterstützt, in ihrem eigenen Tempo voranzukommen und gleichzeitig Kosten und Komplexität unter Kontrolle zu halten.“

Die zusätzliche Azure-Unterstützung bietet Kunden und Partnern von Hitachi Vantara mehr Flexibilität und Auswahl bei der Planung und Bereitstellung von Hybrid-Cloud-Umgebungen. Mit der Azure-Cloud-Integration als einheitlicher Grundlage können Unternehmen den Schutz ihrer Daten verbessern, die betriebliche Effizienz steigern und den Wert ihrer bestehenden Hitachi-Vantara-Speicherlösungen maximieren. Diese nahtlose Konnektivität unterstützt einen agileren und widerstandsfähigeren Ansatz für Hybrid-IT. Vertrauenswürdige Partner stellen das erforderliche Fachwissen und den Support bereit, um die Implementierung zu vereinfachen und eine schnelle Skalierung zu ermöglichen.

„Microsoft Azure Marketplace heißt Hitachi Vantara VSP One willkommen. Das Unternehmen fügt sich in eine Cloud-Marktplatzlandschaft ein, die Flexibilität und wirtschaftlichen Mehrwert bietet und dabei einen Jahresumsatz von mehreren zehn Milliarden Dollar erzielt“, so Jake Zborowski, General Manager der Microsoft Azure Platform bei Microsoft Corp. „Dank Azure Marketplace und Partnern wie Hitachi Vantara können Kunden mit weniger Aufwand mehr erreichen, indem sie ihre Effizienz steigern, sicher einkaufen und intelligenter investieren.“

Die umfassendere VSP-One-Plattform dient als einheitliche Grundlage für Block-, Datei- und Objektspeicher in lokalen Systemen und in der Cloud. Dadurch erhalten Unternehmen eine einheitliche Erfahrung, unabhängig vom Speicherort der Daten. Dies trägt dazu bei, Silos zu reduzieren, die Transparenz zu verbessern und den Betrieb in hybriden Umgebungen zu vereinfachen. VSP One wurde für eine kontinuierliche Verfügbarkeit mit einer Zielverfügbarkeit von 99,999 % entwickelt, um Ausfallzeiten zu minimieren und den Bedarf an redundanter Infrastruktur zu reduzieren. Diese hohe Zuverlässigkeit ermöglicht eine native Datenübertragung zwischen Umgebungen und gewährleistet so die Geschäftskontinuität, ohne dass eine Neugestaltung oder Duplizierung erforderlich ist.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Mit seinem Social Innovation Business (SIB) bringt Hitachi IT, OT (Operational Technology) und Produkte zusammen und trägt damit zu einer Gesellschaft bei, in der Umwelt, Wohlbefinden und Wirtschaftswachstum im Einklang sind. Hitachi ist weltweit in vier Sektoren tätig – Digital Systems & Services, Energie, Mobilität und Connective Industries – sowie in der strategischen SIB-Unit für neue Wachstumsgeschäfte. Rund um Lumada als Kernstück generiert Hitachi Wert aus der Integration von Daten, Technologie und Fachwissen, um Kunden- und soziale Herausforderungen zu lösen. Die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 (endete am 31. März 2025) beliefen sich auf insgesamt 9.783,3 Milliarden Yen, mit 618 konsolidierten Tochtergesellschaften und etwa 280.000 Mitarbeitern weltweit. Besuchen Sie uns auf https://www.hitachi.com

