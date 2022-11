Hitachi Vantara zum vierten Mal in Folge Leader in Gartners „Magic Quadrant for Primary Storage 2022“

Hitachi Vantara erhält Anerkennung für die Vollständigkeit der Vision und die Fähigkeit zur Umsetzung.

Dreieich/ Santa Clara (Kalifornien), 02. November 2022 – Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), ist im vierten Jahr in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Primärspeicher eingestuft worden, basierend auf der Gartner-Bewertung des Hitachi Virtual Storage Platform (VSP)-Produktportfolios.

Zu den bewerteten Produkten gehört die Hochleistungs-Serie Hitachi VSP 5000, die im begleitenden Gartner-Bericht „Critical Capabilities for Primary Storage 2022“ über alle Anwendungsfälle hinweg eine hohe Punktzahl erzielte. Laut Hitachi Vantara ist dies auf ihre Stärken in den Bereichen Leistung, Verwaltbarkeit und Ausfallsicherheit zurückzuführen. Die VSP 5000-Serie belegte in allen vier bewerten Anwendungsfällen mit kritischen Fähigkeiten den ersten oder zweiten Platz, einschließlich Online-Transaktionsverarbeitung, Servervirtualisierung und VDI, Container und Anwendungskonsolidierung.

„Eine moderne Infrastruktur mit skalierbarem, sicherem und nachhaltigem Speicher ist der Schlüssel zu aussagekräftigen Erkenntnissen und Ergebnissen“, sagt Mark Ablett, President of Digital Infrastructure bei Hitachi Vantara. „Unsere Kunden verlassen sich darauf, dass Hitachi Vantara sie bei der Bewältigung ihrer größten datengesteuerten Anforderungen und Chancen unterstützt, indem wir die Geschwindigkeit, Verarbeitungsleistung und Flexibilität unserer Speicherlösungen, einschließlich der VSP 5000-Serie, mit dem sicherheits- und KI-gestützten Hitachi Ops Center kombinieren, um Erkenntnisse in Echtzeit zu gewinnen.“

Unternehmen bewegen sich heute in komplexen Datenumgebungen mit unterschiedlichen Leistungsanforderungen, Cloud-Interoperabilität und Management-Plattformen. Die VSP-Systeme von Hitachi Vantara verfügen von der High-End- bis zur Midrange-Klasse über eine gemeinsame Softwarearchitektur und ein gemeinsames Betriebssystem, das den Kunden eine vereinfachte und einheitliche Speicherverwaltung und -sicherung bietet. In Kombination mit den zentralisierten, KI-gestützten Software-Tools von Hitachi im Hitachi Ops Center sorgt dies für eine verbesserte IT-Betriebseffizienz und geringere Verwaltungs- und Supportkosten, unterstützt durch Hitachi Vantaras garantierte 100-prozentige Datenverfügbarkeit. Das EverFlex „as a Service“-Angebot von Hitachi bietet obendrein ein flexibles Nutzungsmodell und bringt Cloud-ähnliche Agilität in lokale Umgebungen.

Der Gartner® Magic QuadrantTM für Primärspeicher 2022 kann unter folgender Adresse heruntergeladen werden: https://www.hitachivantara.com/ext/gartner-magic-quadrant-for-primary-storage-2022.html

Hitachi Vantara

Hitachi Vantara, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd., unterstützt mit seinen intelligenten Datenplattformen, Infrastruktursystemen und digitalem Know-how mehr als 80 Prozent der Fortune-100-Unternehmen. Um zu erfahren, wie Hitachi Vantara durch agile digitale Prozesse, Produkte und Erfahrungen datenreiche zu datengesteuerten Unternehmen macht, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Hitachi Ltd. Corporation

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft mit Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen unserer Kunden und der Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte im Rahmen der Geschäftsstruktur von Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries und Automotive Systems nutzen. Grün, digital und innovativ strebt Hitachi nach Wachstum durch Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2021 (zum 31. März 2022) belief sich auf 10.264,6 Milliarden Yen (84.136 Millionen US-Dollar), mit 853 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 370.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0

Bastiaan.vanAmstel@HitachiVantara.com

https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstr. 9

51375 Leverkusen

0214 8309 7790

schumacher@public-footprint.de

http://www.public-footprint.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.