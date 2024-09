Hitachi Vantara und Broadcom kündigen Private und Hybrid Cloud-Lösungen mit VMware Cloud Foundation an

Gemeinsam entwickelte Lösungen beschleunigen Innovationen, erhöhen die betriebliche Flexibilität und fördern die Nachhaltigkeit in verschiedenen Umgebungen

www.hitachivantara.com/UCPRSDreieich/ Las Vegas (VMware Explore 2024), 03. September 2024 – Hitachi Vantara, die Tochtergesellschaft der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicherung, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management), hat mit Broadcom eine neue Private- und Hybrid-Cloud-Lösung angekündigt. Die gemeinsam entwickelte Lösung vereint Hitachi Vantaras integrierte Systemlösung Unified Compute Platform (UCP) RS mit VMware Cloud Foundation. Sie unterstützt Unternehmen dabei, die Komplexität zu bewältigen, die durch die enorme Datenvermehrung und die steigenden Anforderungen von KI entsteht. Durch die Kombination aus branchenführender Automatisierung und softwaredefinierten Diensten mit einer bewährten Infrastruktur können Unternehmen ihre Infrastruktur modernisieren, die Leistung und Skalierbarkeit verbessern und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten, den Energieverbrauch und den CO2-Fußabdruck senken.

Hitachi UCP RS powered by VMware Cloud Foundation ist eine zukunftsweisende Plattform für private und hybride Clouds. Sie zielt darauf ab, Innovationen voranzutreiben, die betriebliche Komplexität zu vereinfachen und Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen, indem sie eine vollständige Private-Cloud-Plattform mit bewährter Unternehmensinfrastruktur integriert. Diese Modernisierungsinitiative trägt auch zur Senkung der Gesamtbetriebskosten durch fortschrittliche Automatisierungsfunktionen und anpassungsfähige Nutzungsmodelle bei. Zu den wichtigsten Vorteilen der Integration von Hitachi UCP RS mit VMware Cloud Foundation, angetrieben durch Hitachi Virtual Storage Platform One Arrays, gehören:

+ Kürzere „Time to Value“: Verbesserte Leistung und Ausfallsicherheit ermöglicht die effiziente Verwaltung von mehr Workloads mit einer optimierten Infrastruktur.

* Flexible Bereitstellung unterstützt die Ausführung herkömmlicher VMs und moderner Cloud-nativer Container sowie neuer privater KI-Workloads.

* Vereinfachte Verwaltung bietet eine schlüsselfertige, integrierte Infrastruktur und fortschrittliche Automatisierung für den Cloud-Betrieb und das Lebenszyklusmanagement sowie ein Pay-per-Use-Verbrauchsmodell.

* Nachhaltigkeit: Moderne Designs, die den Ausstoß von Treibhausgasen und die Energiekosten reduzieren, einschließlich Virtual Storage Platform One Arrays, die den CO2-Ausstoß um bis zu 96% und den Speicherplatzbedarf im Rechenzentrum um bis zu 35% senken.

„Immer mehr Unternehmen sehen sich mit den Realitäten des KI-Zeitalters konfrontiert und suchen aktiv nach Lösungen, die sie bei der Skalierung und Verbesserung der Datenzuverlässigkeit unterstützen, ohne dabei Abstriche bei den Kosten oder der Umweltverträglichkeit zu machen“, sagt Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara. „Bei Hitachi Vantara arbeiten wir daran, Innovation und Nachhaltigkeit im Bereich der Dateninfrastruktur voranzutreiben. Unsere dauerhafte Zusammenarbeit mit Broadcom ist ein Beispiel für unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten, die nicht nur die sich entwickelnden Anforderungen unserer Kunden erfüllen, sondern auch zu einem grüneren Planeten beitragen.“

„Die langjährige Partnerschaft zwischen Hitachi Vantara und Broadcom liefert nun eine umfassende und zukunftssichere Private- und Hybrid-Cloud-Lösung“, sagt Paul Turner, Vice President, Products, VMware Cloud Foundation Division, Broadcom. „Diese adressiert nicht nur die aktuellen Herausforderungen des Datenmanagements und der Infrastrukturmodernisierung, sondern steht auch im Einklang mit den Nachhaltigkeitszielen von Unternehmen und ist damit ein unverzichtbares Werkzeug für Unternehmen, die in der Ära der generativen KI und darüber hinaus erfolgreich sein wollen.“

Weitere Informationen über Hitachi Unified Compute Platform RS powered by VMware Cloud Foundation finden Sie unter: https://www.hitachivantara.com/UCPRS.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Broadcom

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine breite Palette von Halbleiter-, Unternehmenssoftware- und Sicherheitslösungen entwirft, entwickelt und liefert. Das kategorieführende Produktportfolio von Broadcom bedient wichtige Märkte wie Cloud, Rechenzentren, Netzwerke, Breitband, Wireless, Speicher, Industrie und Unternehmenssoftware. Lösungen umfassen Netzwerk- und Speicherlösungen für Dienstanbieter und Unternehmen, Konnektivität für mobile Geräte und Breitband, Mainframe, Cybersicherheit sowie private und hybride Cloud-Infrastrukturen. Broadcom ist eine Delaware-Gesellschaft mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.broadcom.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0



https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstraße 9

51375 Leverkusen

0177 3343484



https://www.public-footprint.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.