Hitachi Vantara stellt die Hitachi iQ M-Serie vor

Hitachi iQ nutzt das Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform und liefert die Voraussetzungen, um Zuverlässigkeit und Leistung zu verbessern und KI schneller profitabel zu machen.

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicher, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, kündigt mit der Hitachi iQ M Series die neueste Ergänzung des Hitachi iQ-Portfolios KI-fähiger Infrastrukturlösungen an. Die Hitachi iQ M Series kombiniert die Hitachi Vantara Virtual Storage Platform One (VSP One), integrierte Dateisysteme und optionale NVIDIA AI Enterprise Software zu einer skalierbaren, anpassungsfähigen und kosteneffizienten KI-Infrastrukturlösung.

Die Hitachi iQ M Series bietet eine Auswahl an NVIDIA Accelerated Computing-Plattformen, um den am besten geeigneten Grafikprozessor für bestimmte Arbeitslasten auszuwählen und eine optimale Leistung für verschiedene KI-Anwendungen zu gewährleisten. Rechen- und Speicherleistung lassen sich dabei unabhängig skalieren, mit der Flexibilität, sich an unterschiedliche und schwankende Datengrößen, Datentypen und Arbeitslasten anzupassen. Unternehmen können Ressourcen effizient zuweisen, indem sie die Rechen- oder Speicherleistung nach Bedarf skalieren, anstatt sie übermäßig bereitzustellen (Overprovisioning) und unnötige Kosten zu generieren.

Zusätzlich integriert Hitachi iQ das Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform, um KI-Agenten Geschäftseinblicke nahezu in Echtzeit zu ermöglichen. Kunden von Hitachi Vantara profitieren dadurch von den höchsten Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards, können ihre kritischen KI-Anwendungen nahtlos betreiben und Daten in verwertbare Erkenntnisse umwandeln. Durch die fortlaufende Zusammenarbeit mit NVIDIA wird Hitachi Vantara weiter Innovationen für seine KI-fähige Infrastruktur entwickeln, um die Art und Weise, wie Unternehmen Daten verwalten und nutzen, neu zu gestalten und die Lücke zwischen KI-Agenten und Geschäftswissen zu schließen.

„Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Kunden aus allen Branchen dabei zu helfen, das Potential von KI zu nutzen, unabhängig davon, in welchem Markt sie tätig sind“, sagt Jason Hardy, Chief Technology Officer für künstliche Intelligenz bei Hitachi Vantara. „Mit der erweiterten Rechenleistung der Hitachi iQ M Series und den hohen Leistungs- und Zuverlässigkeitsstandards der NVIDIA AI Data Platform haben wir eine einzigartige Möglichkeit für Unternehmen geschaffen, Innovationen voranzutreiben, das Nutzererlebnis zu verbessern, Abläufe zu rationalisieren und Kosten zu optimieren. Dies ermöglicht es Unternehmen, KI zu nutzen, ohne ihre Teams oder ihre Bilanz zu überlasten.“

Als Teil des Hitachi iQ-Portfolios bietet die M-Serie flexible Konfigurationen mit NVIDIA Accelerated Computing und die Wahl zwischen einem Hochleistungs- oder einem Global-Namespace-Dateisystem. Innerhalb des Hitachi iQ-Portfolios ist auch ein optionales Objektspeicher-Repository verfügbar, mit dem die M-Serie verschiedene Datentypen, -größen und Arbeitslasten bewältigen kann und sich ideal für dynamische und datenintensive Umgebungen eignet.

„Unternehmen erzeugen und speichern riesige Datenmengen, von denen viele unstrukturiert und für moderne KI-gesteuerte Anwendungen unzugänglich sind“, sagt Bob Pette, Vice President of Enterprise Platforms bei NVIDIA. „Mit dem Referenzdesign der AI Data Platform sind gespeicherte Daten in Echtzeit auf Hitachi iQ zugänglich, wodurch Anwendungen Zugriff auf das gesamte Wissen des Unternehmens erhalten und unschätzbare Erkenntnisse liefern, die KI-Initiativen strategisch beschleunigen.“

Hitachi iQ Powered by Hammerspace und VSP One

Für eine noch bessere Performance von Hitachi iQ im Bereich der Datenorchestrierung hat Hitachi Vantara eine strategische Wiederverkaufsvereinbarung mit Hammerspace geschlossen, einem schnell wachsenden Softwareunternehmen, das die Art und Weise, wie Daten genutzt und aufbewahrt werden, radikal verändert.

Hitachi Vantara hat die Hammerspace-Software in die VSP One-Speicherplattform integriert und erweitert damit die Möglichkeiten von Hitachi iQ, um unterschiedliche Anforderungen an das Datenmanagement bei der Erstellung, Verarbeitung, Verwaltung und Sicherung von Datensätzen zu erfüllen. Die Kombination aus VSP One und Hammerspace stellt sicher, dass verteilte Daten für GenAI-Workloads einfach und transparent von überall zugänglich sind. Damit stellt Hitachi iQ eine komplette Infrastrukturlösung für KI-, GenAI-, Analyse- und Data-Lake-Umgebungen für eine Reihe von branchenspezifischen Anwendungsfällen dar.

Das Hitachi iQ-Portfolio mit KI-fähigen Infrastrukturen, Lösungen und Services gehört zu den umfassendsten End-to-End-Tools für KI, die derzeit verfügbar sind. Das Portfolio umfasst einen AI Discovery Service, der Kunden dabei hilft, die wertvollsten AI-Anwendungsfälle zu identifizieren, ihre Datenbereitschaft zu bewerten, den ROI zu bestimmen und eine strategische Roadmap für eine erfolgreiche AI-Implementierung zu erstellen.

Über Hitachi Vantara

Hitachi Vantara verändert die Art und Weise, wie Daten Innovationen vorantreiben. Als hundertprozentige Tochtergesellschaft der Hitachi Ltd. bietet Hitachi Vantara die Datengrundlage, auf die sich Innovationsführer weltweit verlassen. Mit Datenspeicher, Infrastruktursystemen, Cloud-Management und digitaler Expertise hilft das Unternehmen seinen Kunden, die Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum zu schaffen.Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.hitachivantara.com

Über Hitachi, Ltd.

Hitachi treibt das Social Innovation Business voran und schafft durch den Einsatz von Daten und Technologie eine nachhaltige Gesellschaft. Wir lösen die Herausforderungen von Kunden und Gesellschaft mit Lumada-Lösungen, die IT, OT (Operational Technology) und Produkte nutzen. Hitachi ist in drei Geschäftsbereichen tätig: „Digital Systems & Services“ – Unterstützung der digitalen Transformation unserer Kunden; „Green Energy & Mobility“ – Beitrag zu einer dekarbonisierten Gesellschaft durch Energie- und Bahnsysteme; und „Connective Industries“ – Verbindung von Produkten durch digitale Technologie für Lösungen in verschiedenen Branchen. Angetrieben von Digital, Green und Innovation streben wir nach Wachstum durch Co-Creation mit unseren Kunden. Der Umsatz des Unternehmens in den drei Sektoren für das Geschäftsjahr 2023 (bis 31. März 2024) belief sich auf 8.564,3 Milliarden Yen, mit 573 konsolidierten Tochtergesellschaften und rund 270.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen über Hitachi finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.hitachi.com

Firmenkontakt

Hitachi Vantara GmbH

Bastiaan van Amstel

Im Steingrund 10

63303 Dreieich-Buchschlag

06103 – 804-0



https://www.hitachivantara.com/de-de/home.html

Pressekontakt

Public Footprint GmbH

Thomas Schumacher

Mendelssohnstraße 9

51375 Leverkusen

0177 3343484



https://www.public-footprint.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.