Hitachi Vantara integriert Hitachi iQ mit der NVIDIA HGX-Plattform

Hitachi iQ-zertifizierte Lösungen und Referenzarchitekturen auf Basis von NVIDIA Accelerated Computing und KI-Software erleichtern die Bereitstellung, den Betrieb und die Wartung von KI-Systemen

Hitachi Vantara, Tochterfirma der Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) für Datenspeicherung, Infrastruktur und Hybrid-Cloud-Management, integriert Hitachi iQ mit der NVIDIA HGX -Plattform, einem End-to-End-Lösungspaket mit schneller, skalierbarer und stabiler Infrastruktur für moderne KI-Systeme. Hitachi iQ bietet kostenoptimierte Lösungen für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen, darunter große Sprachmodelle (LLMs), Inferencing, Modelltraining, Analytik, Digitale Twins und Bildverarbeitung.

Obwohl 97% der Unternehmen generative künstliche Intelligenz (GenAI) als eine ihrer Top-5-Prioritäten betrachten, sind laut ESG Research nur etwas mehr als ein Drittel (37%) der Meinung, dass ihre Infrastruktur und ihr Daten-Ökosystem gut auf die Implementierung von GenAI-Lösungen vorbereitet sind. Gleichzeitig sind 77% der Meinung, dass erst Probleme mit der Datenqualität gelöst werden müssen, bevor sie GenAI-Prozesse einführen können.

Das neueste Angebot von Hitachi iQ geht diese Herausforderungen direkt an: Es wurde entwickelt, um die KI-Leistung und -Zuverlässigkeit zu maximieren und die GPUs mit Daten zu saturieren, um schneller Informationen zu gewinnen.

Einige Fakten:

* Hitachi iQ mit NVIDIA HGX kombiniert Speicher, Netzwerke, Server mit NVIDIA H100– und H200-Tensor-Core-GPUs sowie die Cloud-native End-to-End-Softwareplattform NVIDIA AI Enterprise für die Entwicklung und den Einsatz generativer KI-Anwendungen.

* Verbesserte Datenverarbeitung bei verteilten Dateisystemen ermöglicht eine effektivere Mustererkennung, während der Zugang zu verschiedenen Datensätzen den KI-Modellen hilft, aus einem breiteren Spektrum von Szenarien zu lernen.

* Mit NVIDIA HGX verbessert Hitachi iQ die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von KI durch eine Zero-Copy-Architektur, die verschwenderisches Kopieren von Daten und Transferzeiten zwischen Speichersilos für verschiedene Phasen der KI eliminiert.

* Die aktualisierte Hitachi Content Software for File-Plattform mit PCIe der Generation 5 verfügt über die neueste AMD EPYC-Prozessortechnologie und Hochleistungsnetzwerke mit NVIDIA ConnectX®-7 400Gb/s InfiniBand oder Ethernet NICs. Darüber hinaus bietet PCIe Generation 5 E3.S NVMe extreme Performance für Hitachi iQ und andere Datenlösungen, bei denen die Leistung von entscheidender Bedeutung ist, und bietet erhebliche Leistungsverbesserungen für High-Performance-Computing (HPC) und KI-Workloads.

* In die Hitachi Content Software for File integriert ist Objektspeicher mit hoher Dichte. Dieser ermöglicht eine unabhängige Skalierung von Rechen- und Speicherleistung mit der Flexibilität, sich an unterschiedliche und schwankende Datengrößen, Datentypen und Arbeitslasten anzupassen.

„Unsere Kunden suchen nach modernen Lösungen, um die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der KI zu erfüllen. Hitachi iQ mit NVIDIA HGX ist das jüngste Beispiel dafür, wie wir an der Spitze der KI-Innovation stehen“, sagte Jason Hardy, Chief Technology Officer für künstliche Intelligenz bei Hitachi Vantara. „Als einer der wenigen Anbieter mit einer kompletten, durchgehenden KI-Infrastrukturlösung verbinden wir erstklassige Technologie mit fundiertem Branchen-Know-how zu einem leistungsstarken Komplettangebot.“

„Die Kombination aus der beschleunigten Rechenplattform von NVIDIA mit der umfassenden Branchenerfahrung von Hitachi Vantara hilft, die wachsende Nachfrage nach KI-Infrastrukturen und -Anwendungen auf Unternehmensebene zu befriedigen, indem sie High-Performance-Rechenkapazitäten für KI-Workloads bereitstellt, um schnelleres Training, Feintuning und Inferencing zu ermöglichen“, sagte Shar Narasimhan, Director of Data Center GPUs and AI bei NVIDIA.

Entwicklung des Hitachi iQ-Portfolios

Hitachi verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich IT/OT in Branchen wie Bahn, Energie und Fertigung, und ist führend bei der Integration von IT-Infrastruktur und Geschäftsanwendungen. Hitachi iQ wird in verschiedenen Nutzungsmodellen angeboten und bietet Kunden Mechanismen zur Nutzung der benötigten Dateninfrastruktur, während gleichzeitig die Leistung vor Ort verbessert und ein besserer ROI ermöglicht wird.

Das Hitachi iQ-Portfolio an KI-fähigen Infrastrukturen, Lösungen und Services ist seit Juli 2024 verfügbar. Dazu gehört auch ein neuer KI Discovery Service, der Kunden dabei hilft, die wertvollsten KI-Anwendungsfälle zu identifizieren, die Eignung ihrer Daten zu bewerten, den ROI zu bestimmen und eine strategische Roadmap für eine erfolgreiche KI-Implementierung zu erstellen. Hitachi iQ mit der NVIDIA HGX-Plattform und Hitachi Content Software for File sind jetzt weltweit verfügbar.

