Historischer Dreiseitenhof in Radebeul erstrahlt in neuem Glanz

Ferienwohnungen „Wackerbarth“ und „Hoflößnitz“ laden zu erholsamen Tagen zwischen Wein, Kultur und Natur ein

Der traditionsreiche Dreiseitenhof in Radebeul, unweit von Dresden und Meißen, präsentiert sich nach umfangreichen Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in frischem Gewand. Sowohl die Fassade als auch der charmante Innenhof des denkmalgeschützten Bauernhofs aus dem 18. Jahrhundert wurden mit viel Gespür für die historische Substanz saniert. Parallel dazu erhielt auch die Website einen umfassenden Relaunch und bietet nun noch mehr Informationen und Eindrücke für interessierte Gäste.

Im liebevoll gestalteten Ferienhaus sowie den zwei großzügigen Ferienwohnungen „Wackerbarth“ und „Hoflößnitz“ finden Urlauber ein stilvolles Zuhause auf Zeit – eingebettet in eine Umgebung voller Geschichte, Genuss und Erholung. Der alte Weinkeller, ein Relikt aus der Zeit, als zum Hof noch drei Weinberge gehörten, steht Besuchern offen und verleiht dem Anwesen seinen besonderen Charme.

Ein großer Bauerngarten mit Streuobstwiese, lauschigen Sitzecken, Grillplätzen und Sonnenliegen lädt zum Verweilen ein. Nachhaltigkeit wird großgeschrieben: Eine neue Photovoltaikanlage versorgt den Hof mit grünem Strom, eine E-Ladestation steht Gästen mit Elektroauto zur Verfügung. Für Touren entlang des malerischen Elbradwegs bietet der Hof einen Verleih von Fahrrädern und E-Bikes.

Die Umgebung lockt mit renommierten Weingütern, urigen Straußwirtschaften und vielfältigen Ausflugszielen – von der Radebeuler Weinkulturlandschaft über das Jagdschloss Moritzburg bis hin zur Porzellan- und Altstadt von Meißen.

Der Ferienhof wird von Haike Schmidt und Matthias Putscher geführt, die sich seit über 30 Jahren in der Tourismusbranche einen Namen gemacht haben. Als Gründer und Geschäftsführer des Reiseveranstalters compact tours mit Sitz in Berlin und Dresden bringen sie ihre Erfahrung und Leidenschaft für Gastlichkeit nun auch in ihr Herzensprojekt in Radebeul ein.

Kontakt und Buchung:

Weitere Informationen, Preise und Buchungsmöglichkeiten finden Interessierte auf der neuen Website:

www.ferienhaus-ferienwohnung.de

Bildquelle: Dreiseitenhof Radebeul