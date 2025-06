Hiscout und Innoventon gehen strategische Partnerschaft ein

Starke Allianz für effiziente Compliance-Umsetzung

Berlin, 10. Juni 2025 – Die Hiscout GmbH, ein führender Anbieter für integrierte GRC-Lösungen (Governance, Risk & Compliance), gibt heute den Beginn einer strategischen Partnerschaft mit den Software- und IT-Sicherheitsexperten von Innoventon bekannt. Gemeinsam bündeln die Unternehmen ihre Expertise, um Kunden künftig noch umfassendere und maßgeschneiderte Lösungen im Bereich Informationssicherheit und Datenschutz anzubieten.

Durch die Partnerschaft profitieren Kunden von einer nahtlosen Integration der etablierten GRC-Plattform von Hiscout mit den spezialisierten Beratungs- und Dienstleistungsangeboten von Innoventon. Ziel der Zusammenarbeit ist es, Unternehmen bei der effizienten Umsetzung regulatorischer Anforderungen – insbesondere im Bereich ISO 27001, BSI IT-Grundschutz, NIS-2 und DSGVO – zu unterstützen.

„Mit Innoventon haben wir einen starken Partner gewonnen, der unsere Vision von einem ganzheitlichen und praxisnahen GRC-Management teilt“, sagt Frank Lüdeking, Geschäftsführer der Hiscout GmbH. „Die enge Zusammenarbeit ermöglicht es uns, noch gezielter auf individuelle Anforderungen einzugehen und Unternehmen auf ihrem Weg zur Compliance ganzheitlich zu begleiten.“

Auch bei Innoventon sieht man in der Kooperation großes Potenzial: „Die Verbindung von innovativer Software und umfassender Beratungskompetenz generiert einen signifikanten Mehrwert für unsere Kunden.“, so Jan Hailfinger, Geschäftsführer von Innoventon. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Hiscout und die gemeinsamen Projekte, die bereits in Planung sind.“

Die Partnerschaft ist ein weiterer Meilenstein in der Weiterentwicklung beider Unternehmen und unterstreicht ihren Anspruch, nachhaltige und zukunftssichere Lösungen im Bereich Informationssicherheit und Compliance zu gestalten.

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM und HiScout BCM und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com/

