HiScout informiert über Zentralen Dienst für Informationssicherheit (ZeDIS) auf der PITS 2024

IT-Grundschutz in Behörden einfach umsetzen

Berlin, 05. Juni 2024 – Am 12. und 13. Juni findet die Public-IT-Security (PITS) 2024 in Berlin statt. Auch HiScout ist vor Ort, um Besucher über alle Vorteile der HiScout Suite, eine integrierte Management-Suite für IT-Governance, Risk und Compliance, zu informieren. Im Fokus steht ZeDIS, der Zentrale Dienst für Informationssicherheit. Die SaaS-Lösung zur einheitlichen Umsetzung des IT-Grundschutzes in Bundesbehörden wird vom ITZBund bereitgestellt und basiert auf der markterprobten HiScout GRC Suite.

Auf der diesjährigen PITS dreht sich alles rund um Security Performance Management. Vor allem aufgrund der zunehmenden Gefahren durch Cyberangriffe benötigen Unternehmen und Organisationen ein ganzheitliches Security Management, um sich optimal zu schützen. Zentrale Aspekte einer Sicherheitsstrategie sind auch die Themen Informationssicherheit, IT-Notfallplanung und Datenschutz. Insbesondere Bundes- und Landesbehörden stehen vor der Herausforderung, nach einheitlichen Standards den IT-Grundschutz umzusetzen. Hier kommt die HiScout Suite ins Spiel.

„Bis zum Jahr 2025 soll die gesamte IT-Landschaft des Bundes gebündelt und standardisiert werden. Mit ZeDIS steht den Bundesbehörden schon jetzt ein Tool zur Verfügung, um einheitlich den IT-Grundschutz nach BSI-Standard 200-1, 200-2 und 200-3 umzusetzen“, sagt Sascha Kreutziger, Leiter Business Development bei HiScout. „Der Bereich Grundschutz der SaaS-Software ZeDIS basiert auf unserer GRC Suite und kann daher optional um die Module Notfallmanagement und Datenschutz erweitert werden. Um den größtmöglichen Nutzen aus der Lösung zu ziehen, können besondere Anforderungen der anwendenden Behörden durch individuelle Konfigurationen abgebildet werden. Auf diese Weise wird die Datenpflege mit höchstmöglicher Automatisierung vereinfacht und übersichtlich gestaltet.“

Am Messestand auf der PITS beantworten die HiScout-Experten alle Fragen rund um ZeDIS und die HiScout Suite für IT-Grundschutz, Informationssicherheit, Business Continuity Management und Datenschutz. Besucher können sich die Lösung vor Ort in einer Demo ansehen.

Gerne vereinbaren wir vorab Termine für ein Gespräch auf dem Event.

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM und HiScout BCM und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com/

Firmenkontakt

HiScout GmbH

Karin Paulsen

Schloßstraße 1

12163 Berlin

+49 (30) 33 00 888-0



http://www.hiscout.com

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Dillmann

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661 912600



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.