HiScout bringt neues Auditmanagement-Modul auf den Markt

Effizient, transparent, skalierbar

Berlin, 30. Juli 2025 – Die HiScout GmbH, ein führender Anbieter für integrierte GRC-Lösungen (Governance, Risk & Compliance), hat ein neues, effizientes Auditmanagement-Modul auf den Markt gebracht. Mit diesem Modul bietet HiScout Organisationen ein leistungsstarkes Werkzeug für die effiziente und transparente Durchführung von Audits nach ISO 19011. Von der Jahresplanung bis zur revisionssicheren Dokumentation sorgt das Modul für einen durchgängigen, digitalisierten Auditprozess – flexibel einsetzbar für Kunden-, Lieferanten- und interne Audits.

Auditmanagement neu gedacht

Ob Planungsstress, Terminchaos oder fehlende Transparenz – viele Organisationen kämpfen mit organisatorischen Hürden im Auditprozess. HiScout Auditmanagement schafft hier Abhilfe: Die Software führt alle Prozessschritte auf einer Plattform zusammen und reduziert den manuellen Aufwand signifikant. Klare Workflows, automatische Erinnerungen, intuitive Dashboards und vorgefertigte Checklisten sorgen für eine lückenlose Steuerung und Durchführung von Audits – auch remote.

„Mit HiScout Auditmanagement haben Organisationen eine integrierte Grundlage, die ein ISMS, BCMS oder PIMS komplettiert. Die Audit-Daten werden mit den Daten der anderen Systeme verzahnt und sinnvoll angereichert.“, sagt Sascha Kreutziger, Leiter Business Development bei HiScout. „Unser Ziel war es, eine praxisnahe Lösung zu schaffen, die Risiken frühzeitig sichtbar macht und konsequent auf Effizienz ausgelegt ist.“

Key Features des neuen Moduls:

-Zentrale Datenbasis: alle Informationen an einem Ort – ohne Redundanzen

-Risikobasierter Ansatz: Risiken frühzeitig erkennen und gezielt handeln

-Flexibilität: anpassbar an individuelle Anforderungen und bestehende Prozesse

-Mobile Durchführung: Erfassung von Beobachtungen, Nachweisen und Dokumentation direkt vor Ort

Nahtlose Integration und intuitive Bedienung

Das Modul lässt sich in bestehende HiScout-Installationen integrieren. Die intuitive Benutzeroberfläche erlaubt einen schnellen Einstieg – ganz ohne aufwendige Schulung. Durch die Einbindung in die bestehende GRC-Umgebung profitieren Nutzer zusätzlich von konsistenten Datenflüssen: Audit-Ergebnisse lassen sich direkt mit der hinterlegten Infrastruktur verknüpfen, Maßnahmen werden automatisch an die zuständigen Personen adressiert.

Von der Planung bis zur Umsetzung – ein durchgängiger Prozess

Die Integration des HiScout Questionnaire ermöglicht den Einsatz dezentraler, validierter Fragebögen. Dadurch lassen sich Interviews und zeitraubende Terminfindungen vermeiden. Die erfassten Informationen werden nach einer Freigabe direkt in die zentrale Datenbank übernommen und stehen dort für Auswertungen, Berichte und Maßnahmenverfolgung bereit.

Mehr zum Auditmanagement erfahren Sie hier: https://www.hiscout.com/module/auditmanagement/

Über HiScout GmbH:

Die HiScout GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist ein Softwareunternehmen mit etwa 50 Mitarbeitenden und wurde 2009 als 100 %ige Tochter der HiSolutions AG gegründet. HiScout entwickelt zukunftsweisende Softwarelösungen für die Bereiche Informationssicherheit, Datenschutz und Business Continuity Management.

Die HiScout GRC Suite besteht u.a. aus den Modulen HiScout Grundschutz, HiScout Datenschutz, HiScout ISM und HiScout BCM und ist bei zahlreichen Bundes- und Landesbehörden sowie bei Unternehmen der Privatwirtschaft im Einsatz. Weitere Informationen hier: https://www.hiscout.com/

