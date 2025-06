Location: Heidelberg

Street: Palo-Alto-Platz 1

City: 69124 – Heidelberg (Germany)

Start: 25.07.2025 08:00 Uhr

End: 25.07.2025 23:00 Uhr

Entry: 299.00 Euro (non 19% VAT)

Künstliche Intelligenz und Wissenschaft trifft Wirtschaft und Industrie – am 25. Juli im Heidelberg Innovation Park

Nach der erfolgreichen AI Konferenz „trade/off“ im Mai 2025, die es bis in die Tagesschau geschafft hat geht es in Heidelberg in Sachen AI Konferenzen in die zweite Runde. AI-Visionär:innen treffen sich bei der „hip conference: AI Science for Business“ in Kooperation mit der Stadt Heidelberg – dem zentralen Treffpunkt für Innovationsführende aus Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie. Veranstaltungsort ist der Heidelberg Innovation Park (hip) – ein Campus für Zukunftstechnologien und digitale Transformation. Er bildet am 25. Juli 2025 von 8 bis 23 Uhr die Kulisse für AI- Innovationen.

Die AI Konferenz mit B2B Ausstellung und Networking Festival macht Articial Intelligence greifbar und setzt den Fokus auf fertige Lösungen, die bereit dafür sind, direkt bei Unternehmen implementiert zu werden.

Der Konferenz richtet sich an Unternehmensinhaber:innen, Geschäftsführer:innen und Führungskräfte, die die Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) für ihr eigenes Geschäftsmodell nutzen möchten. In praxisnahen Best-Practice-Vorträgen, interaktiven Workshops und einer vielfältigen Ausstellung zeigen Expert:innen und Unternehmen, wie KI konkret eingesetzt werden kann – von Robot Process Automation (RPA), Spatial reasoning über Cyber Security, Green AI und Life Science AI bis hin zu Quantencomputing.

Hochkarätige Speaker:innen & praxisrelevante Impulse

Über 50 hochkarätige Speaker:innen, darunter Heidelbergs Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner, Prof. Dr. Weidemüller (Universität Heidelberg, Professor of Experimental Physics), Prof. Dr. Carsten Rother (Universität Heidelberg, Director Computer Vision and Learning Lab), Prof. Dr. Jürgen Hesser (Universität Heidelberg, Professor of Experimental Radiotherapy) und Dr. Heino Freudenberg (Unternehmer, Business Angel und ehemaliger Konzernvorstand der Freudenberg SE), vermitteln aktuelle Entwicklungen, praktische Lösungen und strategische Perspektiven. Ergänzt wird das Programm durch Panels, Masterclasses, Networking-Formate, in entspannter Atmosphäre mit Festivalcharakter.

Neben Speaker:innen aus Wissenschaft u.a. Universität Heidelberg, SRH, Fraunhofer, DLR, Universitätsklinikum Heidelberg haben zahlreiche Vertreter:innen aus der Wirtschaft zugesagt:

CEOs, Aufsichtsräte, Top Manager:innen u.a. von Google, IBM, Microsoft, BearingPoint, MHP(a Porsche Company), Zeiss, Aptiv, AMERIA AG. Vom Startup bis zum Weltkonzern.

Starke Bühne für Wissenschaft, Wirtschaft und Innovation

Die Konferenz versteht sich einerseits als Plattform für wissenschaftlichen Austausch andererseits als Raum für Partnerschaften und Geschäftsabschlüsse. Ausstellende Unternehmen können neue Kund:innen gewinnen, bestehende Beziehungen vertiefen und innovative Kooperationen anstoßen. Besonders im Fokus: Unternehmen aus der Metropolregion Rhein-Neckar, die mit technologischer Exzellenz überzeugen.

Direkt aus den Laboren und Think Tanks in die Praxis

Die „hip conference: AI Science for Business“ rückt Unternehmen aus der Metropolregion Rhein- Neckar ins Zentrum. Als Aussteller präsentieren sie anwendungsbereite, digitale Lösungen – praxisnah und marktreif. Besuchende Unternehmer:innen erhalten direkten Zugang zu Technologien, Partnern und konkreten Umsetzungschancen.

Innovative Aussteller wie z.B. ERNW, AMERIA, rabbitAI, HD Vision Systems, BioLabs öffnen ihre Türen und präsentieren Ihre Lösungen, die praxiserprobt sind und Maßstäbe setzen.

„Der Heidelberg Innovation Park ist ein Ort, an dem kreative Köpfe und innovative Unternehmen zusammenkommen, um die Grenzen von Technologie und Wissenschaft neu zu denieren. Damit passt die Konferenz perfekt in die Narrative des HIP! Das ist ein toller Impuls um die Menschen im Campus zusammenzubringen, die die Zukunft nicht nur denken, sondern auch gestalten“, so Anna Romey, Geschäftsführerin von hip:com e. V..

Veranstalter: dcyphr.® GmbH

Die dcyphr.® GmbH mit Sitz in Heidelberg ist ein IT- und Beratungsunternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz, digitale Transformation und Organisationsentwicklung. Als Brückenbauer zwischen Technologie und Praxis entwickelt und berät dcyphr.® zu Lösungen, die Unternehmen zukunftsfähig machen.

„Wirklich relevant wird Technologie erst dann, wenn sie wirtschaftliche Wirkung entfaltet. Genau dort setzen wir an.“, so Matthias Walenda, CEO von dcyphr.® und Mitinitiator.

Besuchertickets und Informationen für interessierte Unternehmen nden sich unter: www.hipconference-ai.com

Kontakt

dcyphr.® GmbH

Matthias Walenda

Palo-Alto-Platz 3

69124 Heidelberg

01629878887



https://hipconference-ai.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.