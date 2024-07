Hilton eröffnet zwei neue Hotels in Portugal

Die Eröffnungen des DUO Hotels Lissabon, Curio Collection by Hilton und des DoubleTree by Hilton Lagoa Azores bieten etwas für alle Reisenden.

Berlin, 17. Juni 2024 (kms) – Hilton (NYSE: HLT) hat heute die Eröffnung von zwei Hotels bekannt gegeben, dem DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton und dem DoubleTree by Hilton Lagoa Azores, mit denen das Unternehmen sein Portfolio in Portugal erweitert.

David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe, Hilton, sagte: „Wir freuen uns, diese beiden fantastischen Hotels in Portugal einführen zu können, wo wir unsere Präsenz mehr als verdoppeln wollen. Mit mehr als 30 Millionen Besuchern im vergangenen Jahr bleibt Portugal dank seines reichen Erbes, seiner pulsierenden Städte und seiner wunderschönen Landschaften ein immer beliebteres Reiseziel. Mit unserem zweiten Curio Collection by Hilton Haus in der Hauptstadt und unserem ersten Hotel auf den Azoren freuen wir uns, unser Angebot weiter auszubauen und noch mehr Gäste in Portugal willkommen zu heißen.“

DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton

Das DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton befindet sich in perfekter Lage im pulsierenden Viertel Cais do Sodre der portugiesischen Hauptstadt und ist der ideale Ausgangspunkt, um berühmte Sehenswürdigkeiten wie die „Pink Street“ und den Mercado da Ribeira zu erkunden. Das Hotel selbst bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis in Lissabon mit seinem „Duo“-Konzept, das zwei unterschiedliche architektonische Stile harmonisch ineinander fügt – ein traditionelles Gebäude aus dem 19. Jahrhundert und eine modernere Konstruktion, die durch einen Innenhof miteinander verbunden sind, in dem das ganze Jahr über hochkarätige Veranstaltungen stattfinden, die Unterhaltung für jeden Geschmack bieten.

Das neue Hotel befindet sich inmitten des geschäftigen Treibens der Stadt, zwischen der historischen Rua da Boavista und der Rua Dom Luís. Das DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton ist vom reichen kulturellen Erbe Lissabons inspirier. Es bietet 75 gut ausgestattete Zimmer – alle einen atemberaubenden Blick auf den Tejo und die charmanten typischen Häuser der Stadt. Die Gästezimmer sind mit einem lokal inspirierten Dekor ausgestattet, darunter gekachelte Kopfteile, die in der Fabrik von Viuva Lamego handbemalt wurden. Die Kacheln sind eine Hommage an die portugiesische Keramiktradition und zeigen Zeichnungen aus dem historischen Katalog der Fabrik sowie Reproduktionen von industriellen Kachelmotiven.

Das DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton, bietet auch außergewöhnliche kulinarische Erlebnisse für Gäste und Einheimische in Zusammenarbeit mit der bekannten Küchenchefin Marlene Viera. Im hoteleigenen Restaurant Novo Mundo können Gäste traditionelle portugiesische Küche mit modernem Touch genießen, während es für diejenigen, die portugiesische Köstlichkeiten und unwiderstehliche süße Leckereien suchen, die Konditorei The Voyage gibt. Zu den weiteren Annehmlichkeiten des Hotels gehören eine stilvolle Bar und ein üppiger städtischer Innenhof, der sich perfekt für private Veranstaltungen eignet, so dass die Gäste entspannen und alles genießen können, was die Stadt zu bieten hat.

DoubleTree by Hilton Lagoa Azoren

Das DoubleTree by Hilton Lagoa Azores liegt auf der Insel São Miguel auf den Azoren und ist das erste Hotel von Hilton in dieser Region. In idealer Lage, nur 10 Autominuten von der Stadt Ponta Delgada entfernt, überblickt das Hotel den Ozean und bietet einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie der Teefabrik Gorreana, der Lagoa das Sete Cidades und der Lagoa do Fogo, was es zur perfekten Wahl für Reisende macht, die alles erkunden möchten, was die Insel zu bieten hat.

Jedes der 101 Zimmer und Suiten des Hotels offeriert einen Panoramablick auf die üppige Landschaft der Insel und die malerische Atlantikküste. Das DoubleTree by Hilton Lagoa Azores bietet alles, was der Reisende braucht: ein Restaurant und eine Bar, einen Pool auf dem Dach und einen Wellnessbereich. Das Frondoso Restaurant & Bar serviert eine Vielzahl von Gerichten, die mit lokalen Produkten von Küchenchef João Fevereiro zubereitet werden, und eine der größten Weinauswahlen der Insel, die das reiche Erbe der Azoren feiert. Die Gäste erwartet ein köstliches gastronomisches Erlebnis, mit dem Besten der azoreanischen Küche in einem modernen, eleganten Ambiente.

Für diejenigen, die eine entspannte Atmosphäre suchen, bietet die Mistico Rooftop Bar & Pool einen gemütlichen Ort, an dem die Gäste natürliche Säfte und Cocktails mit lokalen Zutaten von den Azoren probieren können, während sie die atemberaubende Aussicht auf die Küste genießen. Am Dachpool des Mistico können sich die Gäste zurücklehnen, entspannen und die natürliche Schönheit der Insel auf sich wirken lassen. Der Inala-Wellnessbereich verfügt außerdem über einen Innenpool, ein türkisches Bad, eine Sauna und zwei Behandlungsräume, in denen die Gäste Körper, Geist und Seele regenerieren können.

Beide neuen Hotels sind auch Teil von Hilton Honors, dem preisgekrönten Gästetreueprogramm für die 24 Weltklasse-Marken von Hilton. Mitglieder, die direkt buchen, haben Zugang zu sofortigen Vorteilen, darunter ein flexibler Zahlungsschieber, der es Mitgliedern ermöglicht, nahezu jede Kombination von Punkten und Geld für die Buchung eines Aufenthalts zu wählen, ein exklusiver Mitgliederrabatt, kostenloses Standard-WLAN und die Hilton Honors Mobile App. Gäste buchen direkt auf Hilton.com, über die Hilton Honors-App oder über andere offizielle Hilton-Kanäle, um weitere Vorteile und eine Preisgarantie zu erhalten. Hilton Honors-Mitglieder können ihre Punkte mit dem Points Explorer Tool einlösen.

Das DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton und das DoubleTree by Hilton Lagoa Azores gehören zum wachsenden Portfolio von Hilton in Portugal, wie auch das kürzlich eröffnete LEGACY HOTEL CASCAIS, CURIO COLLECTION BY HILTON Collection. Weitere Informationen zu Curio Collection by Hilton und DoubleTree by Hilton finden Sie unter stories.hilton.com.

Das DUO Hotel Lisbon, Curio Collection by Hilton, ist das erste von drei Hotels, darunter ein Hampton by Hilton und Portugals erstes Hotel der Marke Canopy by Hilton, das in der Stadt eröffnet wird, nachdem im vergangenen Jahr eine Managementvereinbarung zwischen Hilton und der Feuring Asset Management GmbH angekündigt wurde.

Für weitere Informationen oder Reservierungen besuchen Sie das DUO Hotel Lisbon Curio Collection by Hilton oder rufen Sie an unter +351 210 418 500. Die Curio Collection by Hilton ist eine Kollektion handverlesener Hotels, die ihren Gästen einmalige Momente an den begehrtesten Reisezielen der Welt bieten.

Für weitere Informationen oder Reservierungen besuchen Sie das DoubleTree by Hilton Lagoa Azores oder rufen Sie an unter +351 296 922 000.

Das DoubleTree by Hilton Lagoa Azores wurde nach einem Managementvertrag mit Let’s Sea Azores – Sociedade de Investimentos e Turismo, Lda. eröffnet. DoubleTree by Hilton ist seit mehr als 55 Jahren ein Symbol für Komfort für Geschäfts- und Urlaubsreisende auf der ganzen Welt und bietet seinen Gästen zeitgemäße Unterkünfte und Annehmlichkeiten sowie einen herzlichen Empfang mit dem charakteristischen DoubleTree Chocolate Chip Cookie.

