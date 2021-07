Hilfsmittel einfach mieten

MeinHilfsmittel.de – Netzwerk von Sanitätshäusern bietet Service in ganz Deutschland an

Benötigte Hilfsmittel und Mobilitätshilfen überall verfügbar machen – im Urlaub und auf Reisen, bei Kuraufenthalten, Familienfesten und wo immer notwendig – dieser Service wird über die Internetplattform MeinHilfsmittel.de angeboten.

Rollstuhl und Rollator, Elektromobil und Pflegebett: Dies sind nur einige Beispiel aus dem vielfältigen Angebot von Hilfsmitteln, die über die Internetplattform Mein-Hilfsmittel.de gemietet werden können. So können kurzfristig entstehende Bedarfe schnell gedeckt werden – ideal für örtliche Flexibilität und zeitlich begrenzte Nutzung!

Die Hilfsmittel werden von einem deutschlandweiten Netzwerk von Sanitätshäusern und Reha-Fachbetrieben angeboten. Die Plattform ermöglicht eine einfache Kontaktaufnahme zwischen den teilnehmenden Fachgeschäften vor Ort und potenziellen Kunden. An einer Kooperation interessierte Firmen können sich gerne an die Ludwig Bertram GmbH wenden.

Honorarfreies Bildmaterial: www.tower-pr.com/russka

Der Name Ludwig Bertram steht seit über 145 Jahren für Handel und Dienstleistung in Sachen Gesundheit. Was als kleines Fachgeschäft für Gummiwaren begonnen hat, ist mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit über 140 Mitarbeitern. RUSSKA ist einer von drei Geschäftsbereichen der Ludwig Bertram GmbH. In diesem Geschäftsbereich wird ein umfangreiches Sortiment von medizinischen Hilfsmitteln und Gesundheitsartikeln vertrieben. Neben den Produkten der Handelsmarke RUSSKA liegt ein Schwerpunkt im – teilweise exklusiven – Handel mit Produkten namhafter Hersteller im gesamten deutschsprachigen Raum an den medizinischen Fachhandel.

Firmenkontakt

RUSSKA – Ludwig Bertram GmbH

Fabian Kösters

Im Torfstich 7

30916 Isernhagen

05136 9759-564

media@bertram.de

http://www.bertram.de

Pressekontakt

Tower PR

Miriam Mathias

Mälzerstraße 3

07745 Jena

03641 87611-83

bertram@tower-pr.com

https://www.tower-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.