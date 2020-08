Highspeed-WLAN jetzt auch übers Mobilfunknetz – NETGEAR® Orbi™ 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router (LBR20) ab sofort verfügbar

Der weltweit erste 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router macht eine drahtlose Highspeed-Anbindung im ganzen Haus jetzt noch flexibler und kann mit jedem Orbi™ WiFi 5 (802.11 ac) Satelliten kombiniert werden, um die Abdeckung noch zu vergrößern.

München, 18. August 2020 – NETGEAR® (NASDAQ: NTGR), weltweit führender Anbieter von Netzwerklösungen sowie intelligenten Produkten für Smart Homes, Gaming und Streaming, gibt heute die Verfügbarkeit seines neuen Orbi™ 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Routers (LBR20) bekannt. Mit dem neuesten Mitglied der Orbi Familie macht NETGEAR den Aufbau von Highspeed-WLAN-Netzen jetzt noch flexibler und bietet eine echte Alternative für Haushalte an, die gar keine oder nur eine sehr langsame Festnetzanbindung haben und diese auch nicht ausbauen können.

Mehr Flexibilität im modernen Smart Home

Der neue Orbi Router ist der branchenweit erste seiner Art mit Tri-Band-Mesh- und LTE+ CAT18-Modem-Technologie. Der Orbi LBR20 eignet sich perfekt für alle Umbgebungen, die nur begrenzten oder gar keinen Zugang zu herkömmlichen kabelgebundenen Breitbandverbindungen bieten oder nur für einen begrenzten Zeitraum eine Netzwerkverbindung benötigen. Der Orbi 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router (LBR20) ist zum Beispiel auch ideal für all diejenigen geeignet, die Ferienwohnungen haben oder Dauercamper sind und deswegen keine ganzjährige Internet-Konnektivität brauchen. Mit 1,2 Gbps über 4G LTE+ und dem aus der Orbi Familie bekannten hochleistungsfähigen Tri-Band-Mesh-WLAN bietet der neue Orbi 4G LTE+ Router eine unterbrechungsfreie Highspeed-Verbindung für ein intelligent vernetztes Smart Home. Darüber hinaus kann der neue Orbi LBR20 über den kombinierten WAN/LAN-Port auch über ein bestehendes Modem mit dem Internet verbunden werden. Die LTE+ Funktion wird dann zur Failover-Anbindung und bietet so gerade für kleinere Unternehmen (zum Beispiel Einzelhandel und Gastronomie) eine absolut ausfallsichere Breitbandanbindung und ist die ideale Lösung für alle extrem kritischen Umgebungen, in denen Serviceunterbrechungen oder gar Ausfälle zu einem echten Problem werden können. Kassensysteme oder Kartenterminals, die primär über einen fixen DSL-Anschluss angebunden sind, bleiben so auch im Falle von Leitungsstörungen oder Ausfällen über die LTE-Anbindung des Orbi LBR20 mit dem Netz verbunden.

“Heute leben wir in einer Zeit, die es erfordert, mit anderen permanent in Verbindung zu bleiben, da viele von uns im Home Office arbeiten oder im Home Schooling lernen”, sagt David Henry, Senior Vice President für Connected Home Products bei NETGEAR. “Wir haben den neuen Orbi 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router entwickelt, um der steigenden Nachfrage nach unterbrechungsfreiem Internetzugang gerecht zu werden. Er bietet Konnektivität sowohl über 4G LTE+ als auch über herkömmliche kabelgebundene Netzwerkverbindungen.”

Optischer und technologischer Leckerbissen

Mit einem integrierten Cat18 Mobilfunk-Modem arbeitet der Orbi 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router mit einer SIM-Datenkarte der gängigen Netzbetreiber. Das schlanke und moderne System mit seinen internen High-Gain-Antennen erreicht eine WLAN-Abdeckung von bis zu 175 Quadratmetern und kann durch Ergänzung mit jedem Orbi Tri-Band-Mesh-WiFi5-Satelliten (802.11 ac) erweitert werden, um ein Mesh-WLAN-System aufzubauen und so eine noch größere Reichweite zu gewährleisten. Der Orbi LTE+ Router verfügt über die patentierte Tri-Band-Technologie, die einen dedizierten Backhaul zwischen Router und Satelliten für deren Kommunikation herstellt, um über die anderen beiden Kanäle eine robuste, unterbrechungsfreie Datenverbindung zu garantieren. Selbstverständlich kann das Mesh-WLAN-System im gesamten Haushalt mit nur einer einzigen SSID genutzt werden.

Als Teil der Orbi Familie von Mesh-WLAN-Systemen ist der neue Orbi 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router auch mit Satelliten wie Orbi Voice oder Orbi Outdoor kompatibel, um eine größere Abdeckung zu erreichen und zusätzliche Funktionen, wie zum Beispiel einen intelligenten Lautsprecher mit dem Sprachassistenten Alexa nutzen zu können. Die Orbi App erleichtert den Einstieg mit einer schnellen Installation und ermöglicht den Zugriff von überall, um das Orbi Netzwerk daheim zu verwalten und zu überwachen.

Mit Sicherheit gut – der neue Orbi LTE+ Router

Der neue Orbi 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router bietet zudem die Option, NETGEAR Armor™ powered by Bitdefender™ und Circle® Smart Parenting Controls zu Ihrem Netzwerk hinzuzufügen. Um das Heimnetzwerk in Zeiten erhöhter Online-Aktivität zu schützen, ist NETGEAR Armor™ powered by Bitdefender™ auf Orbi Mesh-WLAN-Systemen die ideale Ergänzung für eine mehrfach ausgezeichnete Cybersicherheit, die alle mit dem Internet verbundenen Geräte innerhalb eines Hauses vor Viren, Malware, gestohlenen Passwörtern und Identitätsdiebstahl schützt, egal ob zu Hause oder unterwegs. NETGEAR Armor ist kostenlos für eine 30-tägige Testphase erhältlich. Nach der Testphase ist ein Jahresabonnement erforderlich, um weiterhin alle angeschlossenen Geräte zu schützen. Circle Smart Parenting Controls ist die intelligente Lösung für Familien, Inhalte und Zugangszeiten Online auf jedem angeschlossenen Gerät zu verwalten. Mit der App können Eltern ganz einfach tägliche Zeitlimits für Apps und Websites festlegen, Filter für jedes Familienmitglied definieren und das Internet nach Gerät oder Familienmitglied ein- und ausschalten.

Verfügbarkeit und Preis

Der neue Orbi 4G LTE+ Tri-Band-Mesh-WLAN-Router ist ab sofort zu einem empfohlenen Verkaufspreis von EUR 399,99 inkl. MwSt. im führenden Fachhandel und Online erhältlich.

NETGEAR (NASDAQ: NTGR) ist weltweit führender Anbieter innovativer Netzwerklösungen für kleine und mittelständische Unternehmen, Privatanwender und Service Provider. Das Portfolio umfasst verschiedenste Technologien in den Bereichen Wireless (WiFi und LTE), Ethernet und Powerline und zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit und Einfachheit aus. Die Produktfamilien beinhalten sowohl drahtgebundene als auch drahtlose Geräte für Networking, Breitbandzugang und Netzwerkkonnektivität. Die Produkte sind in vielfachen Konfigurationen verfügbar und erfüllen die unterschiedlichsten Anforderungen der Anwender. NETGEAR Produkte sind weltweit in ungefähr 31.000 Einzelhandelsstandorten und bei über 28.000 Value-Added Resellern (VARs) sowie Kabel-, Mobil- und Wireline-Service-Providern verfügbar. VARs können sich über das Partner Solution Programm qualifizieren. Hauptsitz des Unternehmens ist San Jose (Kalifornien) mit zusätzlichen Standorten in nahezu 25 Ländern. Die Niederlassungen in der DACH-Region befinden sich in München, Wien und Baar. Weitere Informationen zu NETGEAR sind unter www.netgear.de oder telefonisch (+49 89 45242-9000) erhältlich.

Press-Kit: http://bit.ly/PressKitNETGEAR

Kontakt

IsarGold für NETGEAR

Simone Kohler

Müllerstr. 39

80469 München

+49 89 414171515

+49 89 414171555

netgear@isar.gold

http://www.netgear.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.