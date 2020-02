High Heels Größe 43 bei schuhplus bestellen und modisch gekleidet durch den Tag gehen

Mit einem eleganten Kleid oder einem Kostüm kombinieren

Hohe Schuhe sind der Wunschtraum einer jeden Dame, zaubern diese doch ein langes Bein und sorgen so für einen großen Auftritt! Bisher haben Damen mit großen Füßen häufig das Nachsehen gehabt, denn das Angebot an Schuhen in Übergröße ist im Handel sehr übersichtlich. Mit schuhplus ändert sich dies jetzt zum Glück, denn das Unternehmen hat sich auf Schuhe in Übergröße spezialisiert und bietet damit auch hochwertige High Heels in vielen Größen, unter anderem in der Größe 43 an.

In geschlossener oder in offener Form bestellbar

Damen steht damit eine breite Auswahl an Modellen bereit, denn es gibt die High Heels in Größe 43 unter anderem in offener und geschlossener Form. Je nach Anlass oder Jahreszeit kann es sinnvoll sein, sich für einen offenen Schuh oder besser für ein geschlossenes Modell zu entscheiden. Dazu gibt es die Pumps mit hohem Absatz nicht nur in tristem Schwarz, sondern ebenfalls in aufregendem Rot oder Weiß, in Silber, Gold oder Bordeaux.

Es versteht sich von selbst, dass High Heels in Größe 43 am besten wirken, wenn sie zu einem Kleid oder einem Kostüm getragen werden. Dann kommen die Beine entsprechend zur Geltung und es wird ein gelungener Auftritt, ganz gleich, wann die Modelle getragen werden, ob am Abend im Konzert, beim Empfang im Unternehmen oder dem romantischen Abendessen mit dem Liebsten.

Hochwertige Innenausstattung: für einen fußgesunden Auftritt

Selbstverständlich sind die Modelle bei schuhplus so gestaltet, dass sie einen fußgesunden Auftritt ermöglichen. Dazu gehört unter anderem ein hochwertiges Polster, das dem Fuß zum einen ein gutes Abrollen ermöglicht und zum anderen atmungsaktiv ist. Eine kompakte Sohle sowie ein perfekt gearbeiteter Absatz sorgen für ein angenehmes Laufgefühl.

Viele weitere Modelle in Übergröße für Damen bestellbar

Das Unternehmen schuhplus hält für Damen mit Schuhgröße 43 eine breite Auswahl weiterer Schuhmodelle bereit. Das können Sandalen oder Pumps, Stiefel oder Hausschuhe sowie Sneaker und Sportschuhe sein. Selbstverständlich gibt es die Modelle in weiteren Übergrößen, das Unternehmen bietet seine Schuhe für Damen von Größe 42 bis 46 und für Herren von Größe 46 bis 54 an.

Über schuhplus – Schuhe in Übergrößen

Das Unternehmen schuhplus ist mit seinem Angebot nicht nur im Internet vertreten. Wer sich lieber beraten lassen möchte, kann dies in einer der drei Filialen tun. Schuhplus ist mit je einer Filiale am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) und im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm vertreten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

