High Definition für unterwegs – ZENECs Infotainer Z-N966

ZENECs neues 2-DIN Touchscreen Autoradio bietet Multimedia und Navigation auf großem 9″/22,9 cm HD Display

Mit dem neuen 9″/22,9 cm HD Display Infotainer Z-N966 (VK 849 Euro) hat der Schweizer Multimediaspezialist ZENECs ein absolutes Premium-Gerät im Programm: ein mit allen Raffinessen ausgestattetes 2-DIN Touchscreen Autoradio für maximales Infotainment und maximale Smartphone Konnektivität im Fahrzeug.

HIGH DEFINTION FÜR BILDER UND VIDEOS

Auffälligstes Highlight des neuen Infotainers ist der große kapazitive 9″/22,9 cm TFT LCD High Definition Touchscreen mit hochwertigem Glaspanel und einer hohen Auflösung von 1280 x 720 Pixeln. Ob man Bedienmenüs, Navikarten oder Videos auf dem HD-Bildschirm betrachtet – der Monitor überzeugt mit erstklassigem Farbmanagement, detaillierter Bilddarstellung, hoher Leuchtkraft und großem Kontrastumfang.

GUTE FAHRT MIT APPLE CARPLAY UND ANDROID AUTO

Der Z-N966 unterstützt Apple CarPlay und Google Android Auto. Via USB kann man sein Handy an den ZENEC anschließen, und schon erscheinen die App-Symbole auf dem Infotainer-Display. Navigieren, Telefonieren, Nachrichten empfangen und senden oder einfach nur Musik hören – alle unterstützten Funktionen lassen sich bequem per Siri, den Google Sprachassistenten oder den großen Touchscreen des Media Receivers steuern.

PREMIUM INFOTAINMENT

Der integrierte DAB+ Twin Tuner bietet Digitalradioempfang mit beeindruckender Soundqualität, inklusive zahlreicher Komfortfunktionen wie DAB-DAB/DAB-FM Service Following, dynamischer Stationsliste, MOT Slideshow und DLS-Text.

ZENECs Mediacenter verfügt über zwei USB-Ports: Via USB lassen sich nicht nur die unterschiedlichsten A/V-Formate abspielen, sondern auch iPhones oder Android Smartphones andocken und zur Medienwiedergabe nutzen. Ergänzt wird das Infotainmentprogramm durch das integrierte Bluetooth 4.2 System – via Bluetooth kann man im Auto nicht nur sicher telefonieren, sondern seine Songs auch kabellos streamen.

IDEAL AUCH FÜR REISEMOBILE

Auch für den Einsatz im Reisemobil ist der Z-N966 ist bestens gerüstet. So lassen sich beispielsweise bis zu drei Rückfahrkameras anschließen – damit sind Einparken und Rangieren ein Kinderspiel. Der Infotainer kann Audiosignale an externe Bluetoothlautsprecher übertragen, so lässt sich Musik auch außerhalb des Fahrzeugs genießen – ein interessantes Feature, nicht nur für Reisemobile.

ZUR NAVIGATION ERWEITERBAR

Für den Z-N966 sind drei Navipakete lieferbar, die den Infotainer zum Navigationssystem ergänzen. Mit der Z-EMAP66-PC3 (3 Jahre kostenfreie Karten-Updates, VK 129 Euro) lassen sich PKWs zum vollausgestatteten Festeinbau-Navi aufrüsten. Z-EMAP66-MH3 (3 Jahre kostenfreie Karten-Updates, VK 199 Euro) und Z-EMAP66-MH7 (7 Jahre kostenfreie Karten-Updates, VK 299 Euro) sind speziell für Reisemobile, Caravans und Transporter entwickelt und enthalten Zusatzfunktionen eine Camping P.O.I. Datenbank oder vorkonfigurierte bzw. individuell einstellbare Fahrzeugprofile.

Navigation und Multimedia im Fahrzeug, dafür steht die Marke Zenec, im deutschsprachigen Raum der Marktführer für In Car Multimedia. Von Festeinbaunavigationen und Multimediasystemen bis zu ergänzendem Zubehör wie Rückfahrkameras oder Monitoren – die Zenec Produktpalette bietet überzeugende Komplettlösungen für jedes Auto.

Zenec-Geräte werden exklusiv über Europas größten Car-Media Spezialisten, die ACR AG, vertrieben. Das Netzwerk aus 150 ACR-Fachhändlern garantiert deutschlandweit eine kompetente Beratung und einen fachgerechten Einbau aller Geräte.

Zenec by ACR

http://www.zenec.com

