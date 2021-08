Hier wird Genießen zur Herzensangelegenheit

Aus dem Tabak-Treff Weinkath wird nun der Hiesfelder GenießerTreff mit Produkten aus der Region

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute ist so nah…

Diese alte Weisheit trifft auf den Hiesfelder Genießertreff von Ellen Weinkath hundertprozentig zu. Über 20 Jahre führte sie nun den Tabak-Treff an der Sterkrader Straße 250 in Dinslaken-Hiesfeld. Doch nun verbannt sie ihre Tabakabteilung zugunsten der Genussabteilung. Für meine Stammkunden halte ich ein paar Zigarren oder Zigaretten auch weiterhin parat, aber es ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit, die regionalen Produkte hier anzubieten, berichtet die Inhaberin.

Lokale Produkte werden immer beliebter, schließlich weiß man dann, was drin ist. Und man schmeckt es auch. Ein Stück Erinnerung wird wach, gerade bei den älteren Kunden, die noch wissen, was Einkochen bedeutet. Neu dazugekommen sind jetzt Spezialitäten von Familienbetrieben aus der Region, zum Beispiel alkoholfreier Apfelsekt “Appleritif”, Apfel- Secco, Apfelkraut von Clostermann aus Wesel oder die hochwertigen 100% veganen Weine vom Weinkontor Kloster-Kraul aus Hamminkeln.

Ebenfalls aus Hamminkeln kommen die Bierspezialitäten und Gin der Niederrhein-Westfälischen Braumanufaktur sowie feinste Säfte der Obstkelterei van Nahmen. Aus Erle kommen edle Brände, Liköre und der nun schon in der 6. Generation gebrannte Korn der Brennerei Böckenhoff sowie die selbstgemachten Gelees, Marmeladen und Likörkompositionen vom Hof Stegerhoff. Wir haben so viele regionale Köstlichkeiten, vielen ist dies gar nicht bewusst, schwärmt sie. Wie etwa die erlesenen Pralinen, Trüffel, Schokoladenfiguren und Schokoladen-Spezialitäten der Pralinenmanufaktur Große-Bölting aus Rhede.

Und so finden sich in den Regalen viele weitere Produkte die sich auch prima zu Präsenten zusammenstellen lassen. Etwa die lustigen Nudelmännchen oder die Kulturtasche der Niederrhein Westfälische Braumanufaktur aus Hamminkeln.

Ellen Weinkath hält weiterhin für ihre Kunden die Augen offen und ist auf der Suche nach interessanten Spezialitäten. Wer sich einen Überblick verschaffen möchte, kann im neuen Online-Shop www.hiesfelder-geniesser-treff.de stöbern, bestellen oder einfach vorbeischauen und die regionale Vielfalt vor Ort genießen. Der neue professionelle digitale Internetauftritt und Online-Shop wurde durch das Förderprojekt “Digitaler Einzelhandel, mit finanzieller Unterstützung der Landesregierung Nordrhein-Westfalen” gefördert. Der neue Online-Shop erweitert den GenießerTreff in Dinslaken Hiesfeld auf innovative Weise.

Bereits 1986 eröffnete Ellen Weinkath das Ladengeschäft “Tabaktreff Weinkath” mit hochwertigen Tabakwaren, Pfeifen und Zigarren. 1986 wurde mit dem Umzug nach Dinslaken-Hiesfeld das Warensortiment unter dem Motto “schenken und genießen” um offene Spirituosen, Weine, Essige und Öle sowie Feinkostwaren erweitert.

Ab September 2021 werden weitere regionale Feinkost-Produkte in das Warensortiment aufgenommen. Fast alle Produkte können nun auch im neuen online-Shop erworben werden.

Kontakt

Dinslakener GenießerTreff

Ellen Weinkath

Sterkrader Str. 250

46539 Dinslaken

02064 2292

info@hiesfelder-geniesser-treff.de

http://www.hiesfelder-geniesser-treff.de

Bildquelle: www.heyl2hopp.de