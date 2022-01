HGD Media GmbH – German Web Award Gewinner ’22

Seit vielen Jahren entwickelt die inhabergeführte Webagentur HGD Media für ihre Kunden innovative Webdesigns. Sie sind der Schlüssel zu einer erfolgreichen, digitalen Präsenz. Für viele mittelständische Unternehmen entwickelte die Agentur bereits individuelle Lösungen aller Art und erhielt so wertvolle Einblicke in verschiedene Branchen. Diese gibt HGD Media gebündelt weiter, um ihre Kunden auf diesem Gebiet individuell und zielorientiert zu beraten. Die Webagentur aus dem Süden Schleswig-Holsteins hat sich zum Ziel gesetzt, das kreative Potenzial ihrer Kunden mit hochwertigen Webdesigns, modernster Technik und einmaligen Kundenerlebnissen zu kombinieren und auszuschöpfen. Dafür identifiziert die Agentur im ersten Schritt die größten Herausforderungen, entwickelt eine Lösungsstrategie und gibt im letzten Schritt Impulse, um auch die noch unerkannten Chancen zu nutzen. Von der persönlichen Beratung, über das Entwickeln des Konzepts bis hin zur Umsetzung steht das HGD Media-Team ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Gerade umfangreiche Projekte werden selten einfach nur erstellt und dann jahrelang unverändert genutzt. Oftmals entwickeln sich diese beständig weiter. Neue Möglichkeiten werden entdeckt, neue Strategien ergänzt. Und natürlich muss auch die zugrundeliegende Technik gewartet werden, um nachhaltig sicher und zuverlässig zu funktionieren. Es wird vor Allem auf Individualität, Transparenz und Offenheit gesetzt und bei Entwurf und Gestaltung nichts dem Zufall überlassen. Die Kreativköpfe der Agentur gehen schnell und unkompliziert auf die Bedürfnisse ihrer Kunden ein. Auf der Reise vom Brainstorming, über die ersten Vorlagen bis zur technischen Umsetzung überzeugen sie mit ihrem umfangreichen technischen Know-How und ihrem Sinn für Ästhetik. Gegründet wurde die Digitalagentur HGD Media bereits im Jahr 2014 von Nils Heitmann. Mit den ersten Kunden entwickelte sich aus der damals kleinen Agentur schnell ein professionelles und größeres Team, welches durch ihre kundenorientierten Ansätze und Unternehmensphilosphie aus der breiten Masse heraussticht. Und das zahlt sich aus: Mittlerweile betreut die Agentur Unternehmen in ganz Deutschland. Die Leidenschaft, das Engagement und die Startup-Mentalität der Agentur garantieren Know-how auf dem aktuellsten Stand. Dadurch ist die HGD Media GmbH der Konkurrenz in der weiten Agenturlandschaft immer einen Schritt voraus.

Erstmals in der Geschichte des Unternehmens wurde HGD Media mit dem German Web Award 2022 belobigt. Damit werden jährlich Deutschlands beste Web- und Online-Agenturen prämiert. Die Agentur konnte in der Gesamtbewertung 8,40 von insgesamt 10 möglichen Punkten erzielen. Keine leichte Aufgabe, das Auswahlverfahren hatte es in sich: Drei Referenzen mussten gestellt werden, zudem wurde zuvor ein ausführliches Telefoninterview durchgeführt. Für eine faire Bewertungsgrundlage werden den Bewerbern unter der Führung von Experten der Agenturbranche zudem 40 Leitfragen gestellt. Bewertet wurden die drei Hauptkriterien Design, psychologisches Know-how und Kundenzufriedenheit. Auch das Kundenportfolio, das Serviceangebot und sichtbare Alleinstellungsmerkmale finden in der Gesamtbewertung Berücksichtigung. Für die Auszeichnung werden mindestens 7,95 Punkte benötigt. Besonders hervorzuheben ist die Hochwertigkeit aller eingereichten Webprojekte. Das Angebot der Agentur besteht aus einem kompletten Service-Paket, bei dem Hochwertigkeit und Kundenzufriedenheit oberste Priorität genießen. Kreativität und Professionalität werden durch das umfangreiche Leistungsangebot abgerundet. Dieses beinhaltet unteranderem erstklassiges Webdesign, Suchmaschinenoptimierung für mehr Sichtbarkeit, professionelle Fotoproduktion und verkaufsstarke Werbetexte.

HGD MEDIA IST IHRE 5 STERNE WEBAGENTUR. WIR BIETEN IHNEN WEBDESIGN UND SUCHMASCHINENOPTIMIERUNG AUF FIRST CLASS-NIVEAU. FÜR MEHR UMSATZ, MEHR MITARBEITER UND IMAGEGEWINN. PLUS EINER WEB-SERVICE-FLATRATE FÜR SERVER, SUPPORT, WARTUNG UND UPDATES.

Kontakt

HGD Media GmbH

Nils Heitmann

Bürgermeister-Bombeck-Str. 3

22851 Norderstedt

040 – 325 925 300

nh@hgd-media.de

http://www.hgd-media.de