HeYoMa veröffentlicht Weihnachts-Hymne „Together at Christmas“

Weihnachtslied: Das Gute-Laune-Musik-Projekt aus Berlin, das kürzlich in den österreichischen DJ Charts landete, erzeugt echte XMAS-Stimmung !

„Let“s be together“ lautet das Motto des jüngsten HeYoMa-Songs, einem Weihnachtslied des Genre Pop, das am 09. Dezember veröffentlicht wurde. Weitere Versionen von „Together At Christmas“ folgen am 16. Dezember (Radio Edit) sowie einen Tag vor Heilig Abend, den 23. Dezember (Extended Version).

Wir gehen zunächst der Frage nach was ein Pop-Musik-Projekt, das es gerade aktuell mit groovigem Nu-Disco-Sound in diverse DJ-Charts geschafft hat, dazu bringt eine Weihnachtshymne zu veröffentlichen? Laut HeYoMa haben sich die Protagonisten in erster Linie dem „Feel Good“ Sound verschrieben und nicht auf ein einziges Genre der Popmusik festgelegt. Das belegen u.a. die vergangenen Veröffentlichungen eindrucksvoll bei dem mitunter ein „Sommer Reggae“ dabei war. Zum anderen war es den Mitgliedern von HeYoMa, dem Songwriter und Lead-Sänger Yo sowie der Sängerin und Texterin Ma, ein Anliegen etwas Verbindendes zur Weihnachtszeit herauszubringen. Alleine mit der Textzeile „Forget all the quarrel, forget all the fights…“ wird die Intention der Macher deutlich: Es gibt eine Zeit im Jahr, da kann man ruhig mal alle Meinungsverschiedenheiten ruhen lassen und sich auf gemeinsame Werte einlassen. Wie würden wir uns alle fühlen ohne das verbindende Element von Freundschaften und Familie? „Let“s be together“ lautet die schlichte Botschaft.

Wie auch bei allen vorangegangenen Songs hat HeYoMa auch diesmal vor allem zu echten Musikinstrumenten gegriffen, die von Multi-Instrumentalist und Produzent Yo im Alleingang eingespielt wurden. Der äußerst eingängige Song beginnt mit schönen, soulig angehauchten Chorstimmen. Es folgt eine einprägsame Melodie, wunderbar vorgetragen von Yo und Gastsängerin Selin. Kleine Akustikgitarren Fill-Ins lockern das Ganze auf und sorgen für musikalische Abwechslung. Das Musik-Arrangement der mit HeYoMa-typischen Chorgesang versehenen Melodie verdichtet sich zum Schluss-Refrain immer mehr zu einem musikalischen Höhepunkt, sodass man getrost von einer gelungenen „Hymne“ bzw. „Weihnachts-Hymne“ oder „XMAS-Hymne“ sprechen kann. Gesangliche Unterstützung erfährt das Projekt durch die Berliner Sängerin Selin Akbaba, die nicht nur weitgehend synchron mit Yo singt, sondern mit ihrer samtenen Stimme auch durch gekonnt platzierte „Ad Libs“ – also kurze gesangliche Solo-Passagen – punktet. Letztere verpassen dem Song einen wunderbaren „Vibe“ und vertiefen die weihnachtliche Song-Athmosphäre. Die Sängerin fiel bereits mit ihrer Debüt-Single „Wo bin ich“ auf, mit der sie sich auf eingängige Weise dem eher schwierigen Song-Thema „Demenz“ einfühlsam annäherte. Sängerin Selin ist für HeYoMa bereits eine Art „Familienmitglied“ geworden, da sie bereits zu den ersten beiden Singles „Summer Of Joy“ und „Easy Livin“ Reggae“ schöne Chorstimmen beitrug und auch beim funky Vorgänger „Let“s Jump Around“ (VÖ am 02. Dezember 22) als „featured artist“ mit von der Partie war.

Der Song „Together At Christmas“ steht für Gemeinsamkeit und gemeinsam schuf man einen Ohrwurm, der das Wir-Gefühl betont. Die Rede ist von Gemeinsamkeiten, die man auch in Zeiten unterschiedlicher gesellschaftlicher Positionen, sowohl im Freundeskreis als auch in der Familie finden kann, sowohl inhaltlich als auch musikalisch, solange man danach sucht. Ohne es direkt anzusprechen, werden – wie auch bei vorangegangenen HeYoMa Tracks – auch bei diesem Weihnachtslied die Werte der Bandmitglieder auf unaufdringliche subtile Art deutlich: „Wir müssen uns nicht immer gegenseitig be- und verurteilen – wir erkennen uns an, so wie wir sind! Und so unterschiedlich wie wir Menschen nun mal sind, können wir gemeinsam eine gute Zeit haben.“ Ein glasklares Statement, das nur noch von der weihnachtlichen Versöhnungsbotschaft getoppt werden kann… ein von Ma geschnittenes XMAS-Video zum Song unterstreicht diese Message. HeYoMa Fans dürfen gespannt auf nächstes Jahr sein, da möchte das „Trio“ ein professionelles Video zu dem Titel veröffentlichen.

Am besten man folgt schon mal den Social Media Profilen von HeYoMa oder direkt dem Spotify Profil oder einer Projekt-eigenen Playlist.

HeYoMa Website:

www.heyoma.jimdofree.com

Video zum Song bei Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=z41OlQ8KmV4

„Together At Christmas“ bei Spotify:

https://open.spotify.com/track/1FRoIS1HCIUwuPHFgePTJb?si=ca993331a96c4f93

Playlist „This Is HeYoMa“ (mit „Together At Christmas“ on Top…)

https://open.spotify.com/playlist/6TUM4YxrLrVqlOp1Hyc8UK

Together at Christmas – Smart-Link:

https://listen.music-hub.com/gshEFE

HeYoMa Instagram:

https://www.instagram.com/HeYoMa.HappyMusic

Der Tunesday Records Musikverlag hat sich der Förderung des musikalischen Nachwuchses verschrieben und produziert und vertreibt musikalische Lehrbücher (Schwerpunkt: Pop, Rock, Blues, Jazz), Noten, Noten/Tabulatur/Diagramm-Blöcke für aktive Musiker, Lehr-DVDs, Mousepads für Musiker, Künstler-CDs sowie Naturgeräusche zur Entspannung. Darüberhinaus produziert und promotet Tunesday Records Musik-Künstler.

Kontakt

Tunesday Records

Jörg Sieghart

Attilastr. 177

12105 Berlin

030-62609717

promotion@tunesdayrecords.de

http://www.tunesdayrecords.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.