HeyAlter! – Aus alt mach neu!

Alte Rechner für junge Leute

Laptops, Computer oder Tablets werden im Rahmen von Home Schooling und e-learning dringend gebraucht – von Schülerinnen und Schülern, die keinen eigenen Rechner haben, denn: Digitaler Unterricht funktioniert in seiner Umsetzung nur effektiv, wenn jedem Kind ein Endgerät zur Verfügung steht. Hey Alter! sorgt dafür, dass sie eins bekommen und NORRES engagiert sich aktiv mit!

NORRES unterstützt das Projekt Hey Alter!

Die Grundidee des Projekts Hey Alter! ist so einfach wie ihre Umsetzung: Kindern und Jugendlichen, deren Familien sich keine eigenen Geräte für den digitalen Unterricht leisten können, werden mit Rechnern, Laptops oder Tablets ausgestattet. Hey Alter! engagiert sich dafür, dass keine Schülerin und kein Schüler aufgrund mangelnder technischer Ausrüstung vom digitalen Unterricht ausgeschlossen wird. Ausrangierte, aber noch funktionstüchtige Hardware wird von Unternehmen, Institutionen und privaten Haushalten gespendet, wieder fit gemacht und anschließend über die Schulen an Kinder und Jugendliche verteilt, die bislang gar nicht oder nur eingeschränkt am digitalen Unterricht teilnehmen konnten. Die NORRES Gruppe macht mit und spendet der Organisation Hey Alter! ausrangierte, aber noch funktionsfähige Hardware und leistet damit einen aktiven Beitrag zum digitalen Unterricht.

NORRES im Überblick

NORRES entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Schläuche und flexible Schlauchsystemlösungen. Mit rund 300 Mitarbeitern und weltweiten Standorten wollen wir national und international führend in unserem Kerngeschäft sein. Auch zukünftig wird die Unternehmensgruppe kräftig wachsen – als professionell gemanagter Mittelstandskonzern mit Markenprodukten sind wir solide aufgestellt.

Wir richten alle Ziele und Handlungen auf die strategischen Ziele unserer Kunden aus und bieten Mehrwertkonzepte. NORRES bedient Wiederverkäufer zur Versorgung des Ersatzteilmarktes mit operativer Exzellenz in den Prozessen und bei industriellen Erstausrüstern sind wir Trendsetter mit innovativen Schlauchsystemen.

Das NORRES Ziel ist auch weiterhin solides, qualitatives, kontinuierliches Wachstum zur nachhaltigen Entwicklung der Unternehmensgruppe durch Internationalisierung, konsequenter und professioneller Marktbearbeitung und Innovationen.

NORRES Produktportfolio

NORRES bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Standardprodukten und Produkten nach Maß. Als Hersteller ist NORRES nach ISO 9001 zertifiziert. Von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Einkauf und zur Logistik ist damit der hohe Standard geprüft und zertifiziert.

NORRES Produkte erfüllen eine Vielzahl von Vorschriften: wie die ATEX-Richtlinie, UL-Zulassungen, FDA-Konformität, EU- und weitere Richtlinien. Darüber hinaus bietet NORRES überzeugende Lösungen im Bereich der Kabelschutzsysteme und der Umwelttechnik mit dem Einsatz von hochwertigen Materialien aus Kunststoff, wie dem Pre-PUR®.

Damit bietet NORRES ein überzeugendes und einzigartiges Produktportfolio rund um wegweisende Lösungen mit Kunststoffschläuchen. Das Ziel: Verlässlichkeit, zertifizierte Qualität und ein breites Spektrum in allen Produktbereichen.

NORRES Innovationen

Eine ausnahmslos hohe Fertigungstiefe mit eigenem Maschinen- und Anlagenbau, kombiniert mit nachweisbarer Kompetenz im Engineering, zeichnen NORRES aus. Innovationen und technische Herausforderungen erzielen bei anspruchsvollen Anforderungen bestmögliche Ergebnisse. Das Ziel: Den Technologievorsprung für NORRES Kunden stets weiter auszubauen.

NORRES Dienstleistungen

Kompetenz, Beratung und Qualität gehören zu den selbstverständlichen Services der NORRES Gruppe. Von der Beratung über eine moderne Logistik bis hin zu kundenspezifischen Marketingleistungen: NORRES überzeugt mit starker Leistung. Das Ziel: NORRES Kunden erhalten individuelle Leistungspakete mit Mehrwert für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Setzen Sie auf Kompetenz und Leistung eines Marktführers im Segment der technischen Schläuche und Schlauchsysteme – Mit NORRES einfach simply flexible!

