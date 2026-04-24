hey-listen.ai und Resos kooperieren: KI-Telefonassistent integriert

hey-listen.ai und Resos kooperieren: KI-Telefonassistent ab sofort als Integration für

Resos-Kunden im DACH-Raum verfügbar

Restaurants können telefonische Reservierungen

vollautomatisch abwickeln – direkt verknüpft mit ihrem Resos-Buchungssystem.

Weyhe / Kopenhagen, April 2026 –

hey-listen.ai, Anbieter von KI-basierten Telefonassistenten für die

Gastronomie, und Resos, das europaweit wachsende, provisionsfreie

Restaurant-Reservierungssystem mit Sitz in Kopenhagen, geben heute ihre

strategische Kooperation bekannt.

Die Kooperation im Überblick

Resos-Kunden im DACH-Raum finden hey-listen.ai ab

sofort im Integrations-Bereich ihres Resos-Dashboards. Voraussetzung ist, dass

die API-Funktion sowie die SMS-Funktion in Resos aktiviert sind. Wer

anschließend auf „Aktivieren“ klickt, übermittelt automatisch seine

Restaurant-Eckdaten und seinen API-Schlüssel an hey-listen.ai – das Team nimmt

daraufhin Kontakt auf und begleitet die Einrichtung.

Das hey-listen.ai-Abonnement wird separat über

den hey-listen.ai-Shop abgeschlossen. Beide Produkte bleiben eigenständig und

unabhängig – verbunden durch eine direkte API-Integration.

Nach der Einrichtung übernimmt der KI-Assistent

eingehende Anrufe rund um die Uhr: Er führt ein natürliches Gespräch, erfasst

alle Reservierungsdetails und überträgt die fertige Buchung automatisch in das

Resos-System. Für das Restaurant-Team bedeutet das: keine unterbrochenen

Servicemomente, keine verpassten Buchungen außerhalb der Öffnungszeiten, kein

manuelles Abtippen.

Warum diese Kooperation

In der DACH-Region werden weit über 50 % aller

Tischreservierungen telefonisch vorgenommen. Gleichzeitig kämpft die Branche

mit Personalmangel. hey-listen.ai schließt diese Lücke: Der KI-Assistent agiert

als immer verfügbarer, menschlich klingender Mitarbeiter am Telefon – und

schreibt jede Reservierung sauber ins Buchungssystem.

„Wir haben diese Integration so gebaut, dass

Restaurants sie ohne technischen Aufwand aktivieren können. Unser Ziel ist es,

dass kein Betrieb mehr Anrufe verpasst oder Reservierungen verliert –

unabhängig von Tageszeit oder Auslastung.“

– Christian Kirsch, Co-Founder hey-listen.ai

„Die Gastronomie hat keine Zeit für komplizierte

Tools. Deshalb entwickeln wir Technologie, die im Hintergrund funktioniert und

sofort echten Mehrwert liefert. Mit Resos bringen wir genau das dorthin, wo es

gebraucht wird – direkt in den Alltag der Restaurants.“

– Daniel Wittig, CEO hey-listen.ai

Personalisierung als Wettbewerbsvorteil

Der hey-listen.ai Assistent erkennt

wiederkehrende Anrufer anhand ihrer Rufnummer und spricht sie namentlich an –

ein Feature, das im klassischen Restaurantbetrieb kaum umsetzbar ist und

nachweislich die Gästebindung stärkt.

Verfügbarkeit

Die Integration ist ab sofort für Resos-Kunden im

DACH-Raum verfügbar. Voraussetzung: aktivierte API- und SMS-Funktion in Resos

sowie ein hey-listen.ai-Abonnement.

Weitere Informationen: https://www.hey-listen.ai/pages/resos-integration

Über hey-listen.ai

hey-listen.ai ist ein deutsches KI-Unternehmen

mit Sitz in Weyhe (bei Bremen), spezialisiert auf KI-basierte

Telefonassistenten für die Gastronomie und weitere Branchen. Die Plattform

ermöglicht es Restaurants und Dienstleistern, Anrufe automatisch und menschlich

klingend entgegenzunehmen, Reservierungen zu verwalten und Gäste zu informieren

– 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.

Web: https://www.hey-listen.ai

Über Resos

Resos ist ein kommissionsfreies

Restaurant-Reservierungs- und Managementsystem mit Sitz in Kopenhagen,

Dänemark. Die moderne SaaS-Plattform bietet Restaurants aller Größen eine

einfach zu bedienende, geräteunabhängige Lösung für Online-Buchungen, Tischplanung,

No-Show-Schutz und Gastmanagement – mit transparenter Flatrate-Preisgestaltung

ohne Buchungsgebühren.

Web: https://www.resos.com

Pressekontakt

hey-listen.ai

E-Mail: info@hey-listen.ai

Tel.: +49 421 40980751

Web: https://www.hey-listen.ai

hey-listen.ai ist ein deutsches Technologieunternehmen mit Sitz in Weyhe (bei Bremen), das sich auf KI-basierte Telefonassistenten für die Gastronomie spezialisiert hat. Die Lösung ermöglicht es Restaurants, eingehende Anrufe automatisiert und in natürlicher Sprache zu bearbeiten sowie Reservierungen direkt in bestehende Buchungssysteme zu übertragen.

Ziel von hey-listen.ai ist es, Betriebe von zeitintensiven Telefonprozessen zu entlasten, die Erreichbarkeit zu verbessern und gleichzeitig die Servicequalität zu steigern. Die Technologie lässt sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren und ist rund um die Uhr verfügbar.

Kontakt

hey-listen.ai

Daniel Wittig

Regensburger Starße 2

28844 Weyhe

+49 42140980751



https://www.hey-listen.ai/

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