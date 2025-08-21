HexaMain warnt vor falschem Hosting

Die Digitalagentur HexaMain sensibilisiert E-Commerce-Unternehmen für ein oft unterschätztes Risiko – und bietet kostenfreien Hosting-Check

Eppelheim, 21.08.2025

Immer mehr Unternehmen setzen auf SEO, Content-Marketing und Performance-Werbung, um im Netz sichtbar zu bleiben. Doch vielen ist nicht bewusst, dass eine unscheinbare technische Entscheidung die gesamte Sichtbarkeit ausbremsen kann: das Hosting.

„Was viele nicht wissen: Einige große Hostinganbieter blockieren standardmäßig die Crawler von Künstlicher Intelligenz – darunter GPTBot von ChatGPT oder ClaudeBot. Damit werden Inhalte dieser Websites nicht in die Trainingsdaten der KI aufgenommen. Das bedeutet im Klartext: Diese Unternehmen tauchen in den Antworten von KI-Tools wie ChatGPT, Bing oder Claude schlichtweg nicht auf“, erklärt die Digitalagentur HexaMain.

Hosting als strategischer Hebel für Reichweite

Die Experten von HexaMain sehen das Hosting längst nicht mehr nur als technische Notwendigkeit – sondern als zentralen Bestandteil moderner Marketing- und SEO-Strategien. „Wer heute Reichweite will, muss morgen in den Antworten von KIs wie ChatGPT vorkommen. Hosting ist dabei der erste Flaschenhals – und wird dennoch häufig unterschätzt“, so ein Sprecher der Agentur.

HexaMain geht neue Wege im Managed Hosting

Als Agentur für Shopware, E-Commerce und Digitalstrategien verfolgt HexaMain einen ganzheitlichen Hosting-Ansatz. Dabei setzt das Unternehmen ausschließlich auf Serverstandorte in Deutschland, nutzt 100% Ökostrom und stellt sicher, dass keine relevanten KI-Crawler ausgesperrt werden.

„Wir bieten nicht nur leistungsstarkes Hosting – wir sorgen dafür, dass es dich sichtbar macht“, heißt es bei HexaMain. Unternehmen profitieren dabei von einem erfahrenen Team, das Hosting nicht isoliert betrachtet, sondern als Teil einer skalierbaren und zukunftsfähigen E-Commerce-Infrastruktur.

Kostenfreier Hosting-Check für Interessierte

Um mehr Bewusstsein für das Thema zu schaffen, bietet HexaMain aktuell einen kostenlosen Hosting-Check an. Dabei wird geprüft, ob bestehende Hosting-Pakete möglicherweise Crawler von Künstlicher Intelligenz blockieren – und somit ungewollt Reichweite verhindern.

Hier geht’s zum kostenlosen Hosting Check: https://termin.hexamain.de/team/consulting/kostenloser-hosting-check

Hier geht’s zur HexaMain Homepage: hexamain.de

Die HexaMain GmbH ist eine spezialisierte Digitalagentur mit Fokus auf E-Commerce, Shopware-Entwicklung und digitale Marketingstrategien. Als zertifizierte Shopware Agentur unterstützt HexaMain Unternehmen bei der Entwicklung, Optimierung und Migration von Online-Shops. Mit umfassender Expertise in Shopware 6, SEO und Performance-Optimierung bietet HexaMain maßgeschneiderte Lösungen für skalierbare und zukunftssichere E-Commerce-Projekte.

Firmenkontakt

HexaMain GmbH

Robin Marquardt

Hebelstraße 7

69214 Eppelheim

069247547900



https://www.hexamain.de

Pressekontakt

HexaMain GmbH

Robin Marquardt

Hebelstraße 7

69214 Eppelheim

069247547900



https://www.hexamain.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.