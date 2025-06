Heute ist Weltspieltag

Deutsches Kinderhilfswerk fordert mehr Engagement bei Förderung kultureller Bildungsangebote

Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert zum heutigen Weltspieltag mehr Engagement zur Sicherstellung einer strukturellen und langfristigen Förderung kultureller Bildungsangebote. Denn aus Sicht der Kinderrechtsorganisation reichen kurzfristige Projektförderungen nicht aus, um nachhaltige kulturelle Teilhabe zu gewährleisten. In diesem Bereich braucht es vor allem mehr Kontinuität, Planungssicherheit und eine verlässliche kulturelle Infrastruktur für Kinder und Jugendliche. Angebote wie der KulturPass sollten unbedingt fortgeführt und auf eine größere Altersgruppe ausgeweitet werden: Kulturelle Teilhabe ist ein Kinderrecht und muss grundsätzlich von frühester Kindheit an garantiert sein.

„Das Recht auf Spiel, Freizeit und kulturelle Teilhabe ist mit Artikel 31 in der UN-Kinderrechtskonvention verankert. Es gilt für alle Kinder uneingeschränkt – unabhängig von Herkunft, Wohnort oder familiären Ressourcen. Deshalb gehört kulturelle Bildung als durchgängiges, strukturell gesichertes Bildungsziel in alle Bildungspläne, von der Kita über Schule bis zum Ganztag. Die Qualität der Angebote darf dabei nicht vom Wohnort oder der Ausstattung einzelner Einrichtungen abhängen. Bildungsgerechtigkeit braucht kulturelle Gerechtigkeit“, betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.

„Die Qualität kultureller Bildung hängt wesentlich von der Qualifikation des pädagogischen Personals ab. Deshalb braucht es hier qualifizierte Fachkräfte, um kulturelle Bildungsangebote entlang festgelegter Qualitätskriterien umsetzen zu können. Die Einhaltung der Grundprinzipien kultureller Bildung wie Partizipation, eine spielerische Herangehensweise, Freiwilligkeit und Ressourcenorientierung müssen gesichert sein. Gleichzeitig braucht es Orte im öffentlichen Raum, in denen Kinder und Jugendliche gemeinschaftlich und frei spielerisch und kreativ aktiv sein können“, so Krüger weiter.

Wichtig ist aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes zudem, dass kulturelle Angebote barrierearm und diskriminierungssensibel zugänglich sind – insbesondere in benachteiligten Stadtteilen und ländlichen Regionen. Für einen flächendeckenden Ausbau inklusiver Angebote sind gezielte Programme zur Förderung von Mobilität im ländlichen Raum sowie die Nutzung vielfältiger Informationskanäle notwendig. Hierfür müssen auch Modelle der Elternansprache geprüft und umgesetzt werden. Denn Eltern nehmen eine zentrale Rolle für die kulturellen Erfahrungen sowie die spielerische Entfaltung ihrer Kinder ein.

Der heutige Weltspieltag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Lasst uns spielen – mit allen Sinnen!“. Damit will das Deutsche Kinderhilfswerk gemeinsam mit seinen Partnern im „Bündnis Recht auf Spiel“ auf die besondere Verknüpfung der Themen Spiel und Kultur aufmerksam machen. Botschafter des Weltspieltags 2025 ist der Fernsehmoderator und Autor Ralph Caspers. Die Schirmherrschaft über den Weltspieltag hat der Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bundestages übernommen. Der Weltspieltag 2025 wird deutschlandweit zum 18. Mal ausgerichtet, in diesem Jahr erstmals am 11. Juni, nachdem die Vereinten Nationen den Weltspieltag (International Day of Play) vor Kurzem in die offizielle Liste der UN-Gedenktage aufgenommen haben.

„Wo wären wir ohne Kreativität und Fantasie! Aber in einer Zeit, in der Kinder überwiegend von vorgefertigtem Spielzeug umgeben sind und einen durchgetakteten Alltag erleben, bleiben wenig Möglichkeiten für freies Spiel und kreative Tätigkeiten. Dabei ist es so wichtig, dass Kinder Raum für spielerisches Ausprobieren sowie für gestalterische Ausdrucksweisen haben, damit sie unsere Welt entdecken und mitgestalten können. Auf diesem Weg entstehen außerdem die besten Ideen und erfinderischsten Lösungen. Der Weltspieltag 2025 erinnert uns daran, wie bedeutend Spiel und Kultur sind – auch für uns Erwachsene!“, sagt Ralph Caspers, Botschafter des Weltspieltags 2025.

„Kindliche Entwicklung und Entfaltung gehen Hand in Hand mit der spielerischen Entdeckung der Welt. Im Spiel erforschen Kinder ihre Kreativität, lernen eigene Kräfte und Grenzen kennen, machen wichtige Erfahrungen im sozialen Miteinander und stärken ihre kognitiven Kompetenzen. Dafür brauchen sie Gestaltungsmöglichkeiten und Freiräume, in denen sie mit allen Sinnen spielen und ästhetische Erfahrungen machen können. Wenn Kinder die Chance bekommen, schon früh Kunst und Kultur zu erleben und in ihr Spiel einzubauen, erweitern sie ihren Horizont und lernen neue Perspektiven kennen. So schaffen sie von klein auf – beinahe nebenbei – die Grundlage für einen achtsamen und respektvollen Umgang miteinander. Das ist ein unschätzbarer Wert für alle Kinder und für unsere ganze Gesellschaft“, sagt Saskia Esken, Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Laut einer gestern veröffentlichten repräsentativen Forsa-Umfrage für Deutsche Kinderhilfswerk schätzen sehr große Teile der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland die Bedeutung kreativer, spielerischer und sportlicher Aktivitäten für Kinder im Kita- und Grundschulalter als wichtig ein. Zugleich ist nur etwa die Hälfte der Befragten der Meinung, dass Kinder heute außerhalb von Kita und Grundschule ausreichend Zeit und Möglichkeiten haben, kreativen Aktivitäten nachzugehen. Bei den möglichen Gründen dafür steht aus Sicht der Befragten an erster Stelle die ständige Verfügbarkeit digitaler Medien, die einen Grund dafür darstellen könnte, dass sich Kinder nicht für analoge kreative Aktivitäten motivieren und begeistern. Ein Großteil sieht einen möglichen Hinderungsgrund auch darin, dass viele Eltern ihre Kinder nicht ausreichend bei kreativen Aktivitäten unterstützen oder ihnen nicht genug Freude daran vermitteln, zudem werden finanzielle Einschränkungen der Familien als mögliches Hindernis angesehen. Die große Mehrheit aller Befragten fände es gut, wenn in der Grundschule, insbesondere im Ganztagsbereich, mehr Raum und Zeit für freie und kreative Aktivitäten geschaffen würden.

Zum heutigen Weltspieltag sind Schulen und Kindergärten, öffentliche Einrichtungen, Vereine und Nachbarschaftsinitiativen aufgerufen, in ihrer Stadt oder Gemeinde eine beispielgebende oder öffentlichkeitswirksame Aktion durchzuführen – egal ob Spiel-, Beteiligungs- oder Protestaktion. Denn der Aktionstag dient ebenso der Lobbyarbeit für das Recht auf Spiel, Freizeit und Erholung gemäß UN-Kinderrechtskonvention. Die Partner sind vor Ort für die Durchführung ihrer Veranstaltung selbst verantwortlich. Weitere Informationen unter www.weltspieltag.de Die ausführlichen Forderungen des Deutschen Kinderhilfswerkes zum Weltspieltag 2025 unter https://www.dkhw.de/forderungen-weltspieltag-2025

Das Deutsche Kinderhilfswerk e.V. setzt sich seit mehr als 50 Jahren für die Rechte von Kindern in Deutschland ein. Die Überwindung von Kinderarmut und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Angelegenheiten stehen im Mittelpunkt der Arbeit als Kinderrechtsorganisation. Der gemeinnützige Verein finanziert sich überwiegend aus privaten Spenden, dafür stehen seine Spendendosen an ca. 40.000 Standorten in Deutschland. Das Deutsche Kinderhilfswerk initiiert und unterstützt Maßnahmen und Projekte, die die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen, unabhängig von deren Herkunft oder Aufenthaltsstatus, fördern. Die politische Lobbyarbeit wirkt auf die vollständige Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland hin, insbesondere im Bereich der Mitbestimmung von Kindern, bei ihren Interessen bei Gesetzgebungs- und Verwaltungsmaßnahmen und der Überwindung von Kinderarmut. Ziel ist insgesamt die gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe aller Kinder in Deutschland.

