Heuschnupfen Symptome mit Augentropfen lindern

Wenn Heuschnupfen mit Symptomen an den Augen einhergeht, können Augentropfen helfen

Bei Heuschnupfen handelt es sich um eine saisonale Pollenallergie (Pollinosis). Das Ausmaß der Beschwerden ist dabei sehr individuell und hängt u.a. von der Intensität des Pollenflugs ab. Viele Menschen freuen sich, wenn die Tage wieder länger werden und alles zu blühen beginnt. Anders ist das oftmals bei Allergikern: Ihre Lebensqualität ist dann nicht selten stark eingeschränkt. Sind die Augen von allergischen Beschwerden betroffen, empfehlen Ärzte und Apotheker in der Regel antiallergische Augentropfen. Was steckt dahinter?

Augentropfen sollen den Heuschnupfen und seine Folgen lindern

Der Heuschnupfen gehört zu den bekanntesten allergischen Reaktionen. Das körpereigene Immunsystem reagiert auf bestimmte Blütenpollen oder Sporen mit einer Abwehrreaktion. Dazu gehören u.a. juckende, gerötete, brennende oder tränende Augen. Im Frühjahr und Sommer ist die Intensität des Pollenflugs meist sehr hoch. Für Allergiker kann das eine belastende Zeit sein. Weitere Symptome können gereizte Schleimhäute sein: Betroffene haben Probleme beim Atmen durch die Nase. Sie niesen oft, die Augen tränen, brennen und jucken. Heuschnupfen-Patienten fühlen sich nicht selten müde. Sie können sich nur schwer konzentrieren und leiden unter Kopfschmerzen. Manchmal kommt es zu Beschwerden in Magen-Darm-Trakt. Darüber hinaus kann es zu Atemnot sowie Husten und einem Engegefühl im Brustbereich kommen. Weiterhin besteht die Gefahr von Kurzatmigkeit. Allergien wie Heuschnupfen haben in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen. Die Anzahl an Allergikern, darunter Patienten mit Heuschnupfen, steigt beständig.

Dem Heuschnupfen mit Augentropfen entgegenwirken

Als Medikament gegen Heuschnupfen-Symptome kommt u.a. Natriumcromoglicat Micro Labs 20 mg/ml Augentropfen, Lösung in Frage. Das Arzneimittel wird zur symptombezogenen Therapie von saisonalen Heuschupfen und allergisch bedingter Bindehautentzündung eingesetzt. Es verhindert die Freisetzung von allergieauslösenden Substanzen im Immunsystem und hemmt damit allergische Symptome wie entzündete, gerötete oder juckende Augen. Natriumcromoglicat Micro Labs ist ein Antiallergikum.

Weiterhin hat sich das Arzneimittel Azelastin Micro Labs 0,5 mg/ml Augentropfen bei allergischen Reaktionen am Auge bewährt. Wenn der Körper eine allergische Reaktion zeigt, sind meist sogenannte Histamine dafür verantwortlich. Sie dienen im Immunsystem der Abwehr auf allergieauslösende Substanzen. Diese äußert sich zum Beispiel durch eine Entzündung. Der Wirkstoff Azelastin blockiert die Histamin-Rezeptoren, sodass die Ausschüttung von Histamin verhindert wird und die typischen Symptome ausbleiben.

Heute ist Micro Labs mit Sitz in Frankfurt a.M. ein weltweit vernetzter Pharmakonzern für Generika mit eigener Entwicklung, Produktion und auch Vermarktung. Das Unternehmen vertreibt generische verschreibungspflichtige und rezeptfreie Arzneimittel. Wie z. B. antiallergische Augentropfen.

