Hessen investiert in Laserfusion: Wirtschaftsminister Mansoori übergibt Förderbescheid von 20 Millionen Euro an Focused Energy

Darmstadt, 18. Dezember 2025 – Hessens Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori hat das Laserfusionsunternehmen Focused Energy in Darmstadt besucht und einen Förderbescheid über 20 Millionen Euro überreicht. Das Land unterstützt mit dieser Förderung Maßnahmen, welche die Grundlagen für den zukünftigen Bau und Betrieb eines Fusionskraftwerks legen sollen.

Mit der offiziellen Übergabe des Förderbescheids durch den hessischen Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori stellt das Land Hessen weitere 20 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der Laserfusionstechnologie bereit. Die Entscheidung signalisiert das klare wirtschaftspolitische Ziel des Landes, Hessen als führenden Standort für Laserfusion zu etablieren. Die Förderung unterstreicht das Vertrauen in das große technologische Potential von Focused Energy und die Erwartung langfristiger ökonomischer Effekte für das Land Hessen.

Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori betont: „Die Entwicklung der Fusionsenergie ist eine strategische Zukunftsaufgabe für unser Land. Um sie voranzubringen, braucht es einen engen Schulterschluss zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Hessen bietet mit leistungsstarker Infrastruktur sowie seiner innovationsfreundlichen und partnerschaftlichen Politik beste Voraussetzungen, damit Zukunftstechnologien wie die Fusionsenergie hier entwickelt werden und wachsen können. Das Land Hessen hat früh die strategische Bedeutung von Focused Energy erkannt und handelt entschlossen, um das Potential zu nutzen.“

Hessen als Modellregion für neue europäische Fusionsindustrie

Die Landesförderung dient zugleich als Signal an Industrie und Wissenschaft: Hessen soll zur Modellregion für eine neue europäische Fusionsindustrie werden. Ein Teil der Fördermittel des Landes Hessen steht für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten am Standort des ehemaligen Kernkraftwerks Biblis zur Verfügung. Spitzenforschung und Industrie sollen zusammenwirken, um einen neuen Industriezweig zur wirtschaftlichen Nutzung der Laserfusion zu schaffen.

„Neuerungen und Innovation haben ihren Anfang in Forschung und Wissenschaft“, so Wissenschaftsminister Timon Gremmels: „Die Fusionstechnologie wird langfristig in Ergänzung zu den erneuerbaren Energien unsere Energieversorgung weltweit revolutionieren. Und eine treibende Kraft dieser Entwicklung ist das erfolgreiche Fusionsunternehmen Focused Energy, das wiederum seinen Ausgangspunkt in der TU Darmstadt hatte. Wenn Wissenschaft und Wirtschaft Hand in Hand gehen, können wir die Weichen in Richtung einer klimaneutralen und zugleich ökonomisch erfolgreichen Zukunft effektiv stellen. Denn nur durch unser gemeinsames proaktives Gestalten adressieren wir die Herausforderungen von heute, um morgen bestmöglich aufgestellt zu sein.“

Mitgründer und CEO von Focused Energy, Thomas Forner, unterstreicht: „Die Förderung durch das Land Hessen bestätigt unseren Kurs und gibt uns Rückenwind, die Fusionsenergie in die Anwendung zu bringen. Unser Ziel ist klar: In Biblis soll das weltweit erste Laserfusionskraftwerk entstehen.“

Gemeinsam mit RWE als wichtigstem strategischen Partner entwickelt Focused Energy am ehemaligen Kernkraftwerksstandort in Biblis einen Fusionsforschungs- und Innovationscampus mit dem Ziel, das weltweit erste Laserfusionskraftwerk zu bauen. RWE hat sich vor Kurzem in einem ersten Schritt mit 10 Millionen Euro an Focused Energy beteiligt; dieser Einstieg markiert den Beginn einer umfassenden Zusammenarbeit, die auch das industrielle Know-how und das gewachsene Netzwerk des Energieunternehmens einbezieht. Als früherer Betreiber des Standorts Biblis unterstützt RWE die Transformation des bisherigen Kernkraftwerks in ein Laserfusionskraftwerk und begleitet den Aufbau der industriellen Strukturen, die für die schnelle Kommerzialisierung dieser Technologie erforderlich sind.

Ein Standort mit klaren Vorteilen

Der Standort Biblis verfügt durch seine bestehende Infrastruktur und die Kraftwerksanlagen über ideale Voraussetzungen für den schnellen Aufbau eines Laserfusionskraftwerks. Die von Focused Energy beauftragte Machbarkeitsstudie „From Fission to Fusion“ bestätigt das Potenzial des Standortes für die industrielle Skalierung der Fusionsenergie. Hessen positioniert sich damit als Modellregion für die wirtschaftliche und ökologische Transformation von Kraftwerksstandorten.

Ein richtungsweisendes Erfolgsjahr für Focused Energy

Die Bescheidübergabe markiert den Abschluss eines für Focused Energy sehr erfolgreichen Jahres. Zu den wichtigsten Fortschritten zählen die Unterzeichnung des Memorandum of Understanding im März in Biblis, der Beginn der Zusammenarbeit mit RWE sowie der Ausbau des Ökosystems für die Fusionsindustrie mit vielen namhaften Partnerunternehmen wie RWE, Trumpf, Schott, Zeiss, Heraeus oder Everllence und Bilfinger. Zudem hat die Fusionsenergie durch die Verankerung im Koalitionsvertrag, die Aufnahme auf die Hightech-Agenda der Bundesregierung und den Aktionsplan „Deutschland auf dem Weg zum Fusionskraftwerk“ weiter an Bedeutung gewonnen.

Förderung ist klares Zeichen in Richtung Bund und EU

In der Ende Juli 2025 veröffentlichten Hightech-Agenda der Bundesregierung wird die Kernfusion als eine der zentralen Schlüsseltechnologien für die zukünftige Energieversorgung und technologische Souveränität Deutschlands benannt. Die Agenda sieht vor, die Fusionsforschung gezielt zu fördern und Deutschland als führenden Standort für diese Technologie zu etablieren. Erst kürzlich hat die Bundesregierung zwei Milliarden Euro für die Fusionsforschung mit ihrem „Aktionsplan Fusion“ in Aussicht gestellt.

„Unsere kraftvolle Förderung ist auch ein Signal an die Bundesregierung und die EU“, so Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori in Darmstadt. „Hessen ist bereit, Verantwortung zu übernehmen und positioniert sich als aussichtsreicher Standort, um die Ziele im Bereich Fusionsenergie für Deutschland zu erreichen. Wir haben die Forschungslandschaft, die Industrie und die notwendige Infrastruktur, um ein solches Jahrhundertprojekt umzusetzen.“

Die fortgesetzte Förderung von Focused Energy unterstreicht das Engagement der hessischen Landesregierung, die Ziele der Hightech-Agenda im Bereich Laserfusion in Zusammenarbeit mit Bund und EU zu erreichen und Biblis zum Standort des ersten kommerziellen Fusionskraftwerks in Deutschland zu entwickeln.

Mit der neuen Förderung erhält das Projekt zusätzliche Planungssicherheit für die nächste Entwicklungsphase, in der der Übergang von der Forschung in die wirtschaftliche und industrielle Umsetzung im Mittelpunkt steht.

„Denn Fusionsenergie ist ein echter Gamechanger. Sie bietet die einzigartige Chance, auf die globale Herausforderung einer nachhaltigen und sicheren Energieversorgung zu reagieren. Laserfusion verbindet wissenschaftliche Innovation mit industrieller Stärke und schafft neue Handlungsmöglichkeiten weit über den Energiesektor hinaus“, fasst Chief Science Officer und Mitgründer von Focused Energy, Prof. Markus Roth, die Bedeutung der Technologie zusammen.

Focused Energy ist ein 2021 von der TU Darmstadt ausgegründetes deutsch-amerikanisches Unternehmen. Das weltweit führende Laserfusionsunternehmen hat seinen Sitz in Darmstadt sowie in Redwood City/Kalifornien und beschäftigt die besten Köpfe einschlägiger Forschungsinstitute und Universitäten in Europa und den USA. Focused Energy nutzt die in den vergangenen 30 Jahren in der Fusionsforschung gesammelten Erfahrungen seiner Gründer, gepaart mit der Schnelligkeit eines jungen Unternehmens und privaten Investitionen, um die laserbasierte Fusion zur Marktreife zu bringen und den weltweiten Energiehunger zu stillen. https://www.focused-energy.co

