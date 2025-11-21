Herzenssache Kinderkrebs e. V. generiert 70.000 Euro

Charity-Dinner übertrifft alle Erwartungen

Ein Abend voller Herz und Engagement: Das Charity-Dinner zugunsten von „Herzenssache Kinderkrebs e. V.“ im Restaurant Claas in der Hamburger HafenCity hat eine Spendensumme von sagenhaften 70.000 Euro erbracht.

120 Gäste aus Kultur, Politik und Wirtschaft folgten am Samstag, den 15. November 2025, der Einladung von Sharam Honarbakhsh, Gründer der Memberslounge und Vorstandsvorsitzender des gemeinnützigen Vereins.

Unter den Gästen waren Senator Ian Karan, die Schauspielerinnen Nina Bott und Jenny Elvers, Benjamin Baarz, Paul Elbertzhagen, Peter Hardenacke, Annika Isterling, Yvonne Bhatia, Uwe Rohde, Besnik Tafallari, Vural Öger, Mehdi Ghahreman und viele weitere Unterstützer des Projekts.

-> Die Pressefotos finden Sie unter Charity-Dinner Herzenssache Kinderkrebs – Bildmaterial verfügbar.

„Dieser Abend war eine echte Herzensangelegenheit für mich“, betont Sharam Honarbakhsh. „Die überwältigende Spendenbereitschaft und das große Engagement aller Beteiligten zeigen, dass wir gemeinsam einen echten Unterschied im Leben krebskranker Kinder machen können.“

Die Gäste genossen einen exklusiven Abend mit einem erlesenen 5-Gänge-Menü, begleitet von ausgewählten Weinen, zusammengestellt von Camillo Herting (Wein Wolf).

Für musikalische Höhepunkte sorgte Sängerin Kate Wulff, während Moderatorin Melanie Scheiter charmant durch das Programm führte. Bei einer Tombola mit attraktiven Preisen zahlreicher Sponsoren kamen zusätzliche Spenden zusammen.

In Deutschland erkranken jährlich rund 3.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren neu an Krebs. Der Verein „Herzenssache Kinderkrebs e. V.“ unterstützt betroffene Familien durch die Finanzierung komplementärmedizinischer Behandlungen, die Nebenwirkungen reduzieren und den Behandlungserfolg verbessern sollen.

Ein besonderer Dank gilt Claas-Henrik Anklam und seinem Team vom Restaurant Claas sowie allen Sponsoren und Partnern, die den Abend ermöglicht und Tombola-Preise zur Verfügung gestellt haben.

Dazu gehören Arosa-Sylt, Breuninger, Carlsberg, Daniel und die Kunst Gallery, Diageo, FC St. Pauli, Hagel Shop, K-Motion, Kuhn + Witte, Peter Hardenacke, Proveco, Restaurant Claas, Semmel Concerts, Skyalps, Tag Heuer, Villa Eden und Wein Wolf.

Weitere Informationen zum Verein gibt es unter herzenssache-kinderkrebs.de.

„Herzenssache Kinderkrebs“ ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit Herzblut dafür einsetzt, jungen Menschen und ihren Familien in einer herausfordernden Lebenssituation beizustehen. Unser Ziel ist es, Hoffnung zu vermitteln und aktiv zu unterstützen. Wir fördern ein Gefühl der Gemeinschaft, wenn der Alltag der Kinder von der Diagnose Krebs überschattet wird.

