Herz und Verstand: Dr. Tamboga inspiriert die Welt

Ein Triumph der Emotionen

Dr. Cemile Tamboga aus Köln hat beim 20. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen mit ihrem tief berührenden Vortrag „Was haben Sie auf dem Herzen?“ den Excellence Award gewonnen. Ihre Worte waren ein kraftvoller Aufruf zur Selbstreflexion und bewegten das Publikum zutiefst.

Die Suche nach dem verlorenen Strahlen

Am 7. November 2024 versammelten sich 160 Redner aus 18 Nationen, um ihre Botschaften zu teilen. Dr. Tamboga stellte die Frage: „Warum scheitern Menschen immer wieder?“ und beleuchtete die inneren Blockaden, die uns gefangen halten.

Gemeinsam gegen die Einsamkeit

Ihr eindringlicher Appell richtete sich an eine Gesellschaft, die zunehmend vereinsamt. Der Excellence Award ist für Dr. Tamboga ein weiterer Schritt in ihrem unermüdlichen Einsatz für das Glück der Menschen.

Ein Lichtblick für verlorene Seelen

Ihre Einladung zum Speaker Slam in New York im Juni 2025 unterstreicht ihren Ruf als „Herz-Expertin“. Sie hilft Menschen, schmerzhafte Wiederholungen zu durchbrechen und das Strahlen ihrer Kindheit wiederzufinden.

Ein Aufruf zur Veränderung

Dr. Tambogas Vortrag war eine Mahnung an alle, die in Wiederholungen feststecken: Es ist nie zu spät, den Krieg im eigenen Herzen zu beenden und neue Wege zu gehen.

