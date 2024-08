Hertha BSC Partnerschaft mit IMO Car Wash

Berlin, 13. 08. 2024 – IMO Deutschland ist neuer 1892-Partner von Hertha BSC. Der offizielle Startschuss fiel beim jüngsten Heimspiel gegen den SC Paderborn 07 und markiert den Beginn der größten Werbe-, Flotten- und Mitglieder-Benefit-Kampagne in der 59-jährigen Geschichte von IMO.

Mit der Kooperation spricht der Waschanlagenbetreiber über 17 Millionen Fans von Hertha BSC in ganz Deutschland an. Ziel ist es, den Fußballfans durch regelmäßige Sonderaktionen und Spieltagsrabatte Vorteile zu bieten und so die Markenbekanntheit von IMO zu steigern.

Über die 16 Berliner IMO-Standorte kommen während der gesamten Saison mehr als 510.000 Berliner und Brandenburger Hertha-Fans in den Genuss der Spieltagsangebote. Zudem profitieren die 54.000 Hertha-Mitglieder von speziellen IMO Hertha-Vorteilen. Mit über 1,6 Millionen Followern in den sozialen Netzwerken verfügt Hertha BSC auch online über eine große Community.

Autowäsche für die Hertha-Flotte

Doch nicht nur die Fans profitieren von einer neuen Autowäsche, auch der Fußballverein selbst kann sich nun über einen stets sauberen Fuhrpark freuen. Einmal im Monat wird die Hertha-Flotte in den modernen IMO-Waschanlagen gewaschen.

Abgerundet wird die umfangreiche Kooperation durch innovative digitale Werbespots, die in Zusammenarbeit mit dem Partner 4DD communication entstanden sind. Diese werden als Bandenwerbung nicht nur lokal im Berliner Olympiastadion bei Heimspielen von Hertha BSC gezeigt, sondern auch deutschlandweit über die übertragenden TV-Sender ausgestrahlt.

Carsten Karasch, Managing Director Deutschland IMO Car Wash, betont die Synergien: „Mit unserer Kooperation verbinden wir das Erlebnis eines Spieltages mit der Freude an einem sauberen Auto. Es ist eine tolle Möglichkeit, unsere Präsenz in Berlin und Brandenburg zu stärken und gleichzeitig den Fans und dem Verein direkt vor Ort Vorteile zu bieten. Wir freuen uns darauf, die Hertha-Flotte zu waschen und so für Aufmerksamkeit zu sorgen.“

Iain White Duncan, Global Marketing Director IMO Car Wash, kommentiert: „Die Partnerschaft ist ein gutes Beispiel für eine gelungene Markenintegration. Das Besondere daran ist, dass sie eine Vielzahl von Kanälen einbezieht: von unseren modernen Waschanlagen über Videobandwerbung und TV bis hin zu unserer App. Wir freuen uns darauf, sowohl die Hertha-Fans als auch die Hertha-Flotte in unseren Waschanlagen begrüßen zu dürfen.“

Thomas E. Herrich, Geschäftsführer von Hertha BSC: „Diese Partnerschaft mit IMO Car Wash ist genau das, was wir unter einer symbiotischen Zusammenarbeit verstehen. Sie bietet nicht nur sichtbare Vorteile für unsere Fans und den Verein, sondern stärkt auch unsere Community-Verbindungen in und um Berlin.“ Thorben Jeß, Vice President Team Hertha BSC SPORTFIVE, ergänzt: „Das Berliner Olympiastadion ist dabei nicht nur eine historische Sportstätte, sondern auch eine Bühne, auf der unsere Partnerschaft mit IMO perfekt zur Geltung kommt.“

Die Kooperation zwischen IMO und Hertha BSC ist auch auf einer eigens eingerichteten Landingpage sichtbar, auf der die Fans weitere Informationen erhalten.

Über IMO:

Unter der Marke IMO betreibt die IMO Car Wash Group über ihre Tochter, die IMO Deutschland Holding GmbH, Mülheim an der Ruhr, Autowaschanlagen. Das Unternehmen hat sich zum weltweit größten unabhängigen Waschanlagenbetreiber entwickelt. Es bietet an über 717 Standorten in 14 Ländern professionelle Fahrzeugpflege an, davon rund 280 in Deutschland. Der Rest verteilt sich auf Europa, Australien und die USA. IMO wäscht allein in Deutschland über 10 Millionen Fahrzeuge pro Jahr und fokussiert sich auf eine qualitativ hochwertige, schnelle Wäsche mit einem ausgezeichneten Service zu einem fairen Preis. Die marktführenden Produkte „Triple Foam“, „Pro Shield“, „Ultra HD“ und das neuste, hochwertigste Programm „Ceramic XTR“ sind exklusiv bei IMO erhältlich.

Das Unternehmen wurde 1965 als Lizenznehmer der Patente von Weigele und Sulzberger in Deutschland gegründet und gehört seit dem Jahr 2020 zu Driven Brands™, ansässig in Charlotte, North Carolina, USA. Der internationale Hauptsitz von IMO befindet sich in High Wycombe, UK. Driven Brands ist das größte Unternehmen für Kfz-Dienstleistungen in Nordamerika und bietet eine Reihe von Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskund*innen an, darunter Autowäsche, Ölwechsel, Glas, Lackierung und Reparaturen. www.imocarwash.com/de/

Über Hertha BSC:

Hertha BSC kann auf eine über 130-jährige abwechslungsreiche Geschichte zurückblicken und ist damit einer der ältesten Vereine der Bundesliga. Der Hauptstadtclub zählt aktuell über 54.000 Mitglieder. Zu Beginn der 1930er Jahre wurde Hertha BSC zweimal in Folge Deutscher Meister. Dreimal erreichten die Berliner das DFB-Pokal-Finale. Im Jahre 1979 standen die Blau-Weißen im Halbfinale des UEFA-Pokals, 2000 zog der Hauptstadtclub in die Zwischenrunde der Champions League ein. Das Olympiastadion – die Heimspielstätte der Blau-Weißen – ist seit 1963 der Austragungsort der Heimspiele und fasst 74.021 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Über SPORTFIVE:

SPORTFIVE nutzt die einzigartige emotionale Kraft des Sports, um bahnbrechende Partnerschaften im Sport zu schaffen. Durch verantwortungsvolle Vermarktung,full-service-Lösungen und die Schöpfung langfristiger Werte für alle Sport-Interessensvertreter verbindet SPORTFIVE Marken, Rechtehalter, Medienplattformen und Fans strategisch und auf kreative Weise auf der Grundlage eines globalen Netzwerks sowie mit jahrzehntelanger Erfahrung und richtungsweisendem Innovationsgeist. Als Marktführer mit Fokus auf Kundenorientierung und hoher Datenintelligenz, führt SPORTFIVE das Sportbusiness durch innovative digitale Lösungen in die Zukunft und setzt sich dabei immer zum Ziel, der Partner auf Augenhöhe mit den fortschrittlichsten Lösungen zu sein. SPORTFIVE ist eine global agierende internationale Sportbusiness- und Marketingagentur mit einem Netzwerk aus über 1.200 lokalen Experten in 15 Ländern auf der ganzen Welt, die Fußball, Golf, eSport, Motorsport, Handball, Tennis, American Football und viele andere Sportarten zu ihren Tätigkeitsbereichen zählt. Nähere Informationen finden Sie auf der Website von SPORTFIVE, im Content Hub und in den sozialen Profilen.

