Herstellerneutrales und hardwareunabhängiges Verzeichnis

Globale Marktübersicht stereoskopischer Softwarelösungen

Holzkirchen, März 2026 – Viele Anwender aus Hightech-Branchen wie Biochemie und Molekülforschung, Geoinformation (GIS, Photogrammetrie und LiDAR), Medizin (CT, MRT und Ultraschall) oder Konstruktion (CAD, CAM und 3D-Druck) wissen oft nicht, welche der am Markt angebotenen Applikationen stereoskopiefähig sind. Im Unterschied zur monoskopischen, perspektivisch flachen Darstellung ermöglichen diese Anwendungen eine echte, räumliche 3D-Visualisierung.

Nach rund zwei Jahren intensiver Recherche hat das für professionelle 4K/8K- und VR/AR-Hardwarelösungen bekannte Unternehmen Schneider Digital in Zusammenarbeit mit führenden Softwareherstellern erstmals eine globale Marktübersicht aller relevanten 3D-Stereo-Softwarelösungen veröffentlicht. In einer monatlich aktualisierten, community-basierten Datenbank sind derzeit mehr als 300 Applikationen samt Herstellern gelistet und verlinkt. Schneider Digital prüft die einzelnen Anwendungen zunächst auf ihre grundlegende 3D-Stereo-Funktionalität, um sie anschließend für den Plug-and-Play-Betrieb mit den eigenen 3D-Monitoren oder der smart VR-Wall zu zertifizieren.

Die Übersicht bietet Anwendern und Softwareherstellern eine offene Plattform, auf der sich passende stereoskopische Softwarelösungen schnell und unkompliziert finden lassen:

https://www.3d-pluraview.com/de/einsatzbereiche#unterstuetzte-software.

Mit der kontinuierlichen Pflege dieser zentralen Datenbank stellt Schneider Digital als Spezialist für 3D- und VR/AR-Hardware Anwendern eine aktuelle Orientierungshilfe bereit. Ziel ist es, aufzuzeigen, wie sich Arbeitsprozesse und Visualisierungsqualität durch den Einsatz stereoskopischer Technologien verbessern lassen.

Ein besonderes Anliegen des Unternehmens aus Holzkirchen ist es, Softwarehersteller dabei zu unterstützen, bestehende monoskopische Anwendungen um stereoskopische Funktionen zu erweitern. Neben der stereoskopischen Bildausgabe spielt dabei insbesondere der stereoskopische Mauszeiger eine entscheidende Rolle. Erst durch ihn können Anwender jeden Punkt, jede Fläche und jede Kante im dreidimensionalen Raum präzise und direkt erreichen.

Für diese Entwicklungsarbeit stellt Schneider Digital seit inzwischen zwei Jahren umfangreiche Unternehmensressourcen bereit. Daraus ist ein hersteller- und hardwareunabhängiges, offenes Kompendium entstanden, das Softwareherstellern und Anwendern gleichermaßen zur Verfügung steht. Die globale Marktübersicht zeigt auf einen Blick, welche Anwendungen tatsächlich nativ 3D-stereofähig sind – also Modelle detailgetreu als echte 3D-Objekte im Raum darstellen können und bereits über einen 3D-Stereo-Cursor verfügen.

Branchenübergreifendes Kompendium von 3D-Stereo-Applikationen

Mit der Vision, eine möglichst vollständige Marktübersicht aller relevanten 3D-Stereo-Applikationen zu schaffen, hat Schneider Digital bereits mehr als 300 Softwarelösungen auf ihre stereoskopische Funktionalität geprüft. Ein Großteil davon wurde schon für den Betrieb mit den eigenen passiven 3D-Monitorsystemen der Reihe 3D PluraView zertifiziert.

Unter dem Download-Link befinden sich Softwarelösungen aus den Bereichen Geo-IT, Medizin, CAx, DCC/CGI und Biotechnologie. Die Anwendungen sind nach Einsatzbereichen geordnet, alphabetisch gelistet und mit den jeweiligen Herstellern verlinkt. Dadurch können Anwender und Softwarehersteller passende Lösungen schnell und gezielt identifizieren.

Geplant ist zudem der weitere Ausbau des Kompendiums, unter anderem um Video-Tutorials für 3D-Stereo-Konfigurationen sowie eine Grafikkarten-Datenbank mit geeigneten professionellen, stereofähigen GPU-Lösungen. Projektinitiator Josef Schneider beschreibt die Zielsetzung so:

„Unsere Vision ist es, diese Marktübersicht kontinuierlich zu einer vollständigen, community-basierten Datenbank aller relevanten 3D-Stereo-Applikationen weltweit auszubauen. Neben der Auflistung von Herstellern und Anwendungen sollen künftig auch Dokumentationen, How-to-Guides und Video-Tutorials zur Softwarekonfiguration integriert werden.“

Mehr als 300 3D-Stereo-Lösungen im Überblick: www.3D-PluraVIEW.com

Die derzeit bereits über 300 gelisteten Softwarelösungen wurden von Schneider Digital umfassend auf ihre 3D-Funktionalität geprüft; viele davon sind bereits für den Betrieb mit 3D-Monitoren oder Powerwalls zertifiziert.

Im Bereich Geospatial finden sich unter anderem Anwendungen führender Anbieter wie Esri, Hexagon, Bentley, Trimble, DAT/EM Systems und Terrasolid. Die Kategorie Medical umfasst beispielsweise 3D Slicer von Kitware, Stereotaxy von Brainlab, Vesalius3D sowie syngo.foursight TEE & Cinematic Anatomy von Siemens. Für Konstruktion und Modellierung im Bereich CAx sind stereoskopische Anwendungen von Herstellern wie Autodesk, Dassault Systemes, PTC, Siemens und ESI gelistet. Im Bereich Design und Rendering bieten unter anderem Autodesk, Blender, Dassault Systemes, KeyShot und Lumiscaphe professionelle 3D-Softwarelösungen an.

„Das Ziel ist es, die Verbreitung der Stereo-Technologie in professionellen Anwendungen weiter zu fördern. Die Vorteile des Arbeitens und der Visualisierung in 3D sollen in den wichtigsten Branchenanwendungen noch stärker genutzt werden“, erklärt Josef Schneider.

Die von Schneider Digital erstellte Marktübersicht mit mehr als 300 3D-stereofähigen Applikationen bietet Anwendern und Softwareherstellern eine wichtige Orientierungshilfe. Die Liste der 3D-fähigen Softwarelösungen steht auf der Website des Unternehmens zum Download bereit. Softwareanbieter, deren Anwendungen bislang noch nicht aufgeführt sind, können sich zur Aufnahme per E-Mail an software@pluraview.com an Schneider Digital wenden.

Direkt-Download der Marktübersichten:

– 3D-Stereo-Applications nach Einsatzbereich

– 3D-Stereo-Applications nach Software-Hersteller

Komplette 3D-Stereo-Arbeitsplatzlösungen – Zusammenspiel von Software und Hardware

Das Arbeiten mit holografisch dargestellten 3D-Modellen etabliert sich in Anwendungen wie Forschung, Analytik, Entwicklung, Konstruktion, Design oder Diagnostik zunehmend. Ein 3D-Monitor gehört inzwischen zum Industriestandard für stereoskopische Softwareanwendungen, weil er eine präzise 3D-Stereo-Visualisierung in hoher Auflösung bis zu 4K pro Auge ermöglicht.

Eingesetzt wird diese Technologie in unterschiedlichsten Bereichen, etwa in Photogrammetrie, GIS/Mapping, LiDAR-Punktwolken, Laserscanning, Öl- und Gas-Prospektion, Archäologie, AEC/BIM, der Visualisierung von 3D-Stadtmodellen, CAx sowie in Medizin, Biotechnologie und Molekülforschung.

Die 3D-Visualisierung ist ein komplexes Themenfeld, das nur im optimalen Zusammenspiel von Soft- und Hardwarekomponenten zu industrietauglichen Ergebnissen führt. Gerade bei großen Datensätzen und komplexen Modellen sind die Performance der Workstations sowie die Bildqualität der 3D-Monitore entscheidend.

Mit mehr als 25 Jahren Branchen- und Produkterfahrung verfügt Schneider Digital über umfassende Marktkenntnis und Anwendungsexpertise. Die Kombination aus leistungsfähiger CPU-/GPU-Hardware, professionellen 3D-Monitoren und passenden Eingabegeräten bildet die Grundlage für anspruchsvolle 3D-Arbeitsplätze. So lassen sich Landschaften, Gebäude, ganze Städte, komplexe CAD-Modelle, Infrastrukturen oder auch anatomische Strukturen dreidimensional, detailgetreu und flüssig visualisieren.

Schneider Digital – Das Unternehmen:

Schneider Digital ist ein weltweit tätiger Full-Service Lösungsanbieter für professionelle 3D-Stereo-, 4K/8K- und VR/AR-Hardware. Auf Basis seiner 25-jährigen Branchen- und Produkterfahrung sowie seiner hervorragenden Beziehungen zu führenden Herstellern bietet Schneider Digital innovative, ausgereifte Profi-Hardware-Produkte und maßgeschneiderte Komplettlösungen für den professionellen Einsatz an. Qualifizierte Beratung und engagierter After-Sales-Service sind der eigene Anspruch an das Unternehmen.

Das Schneider Digital Produktportfolio umfasst die richtige, professionelle Hardware-Lösung für die jeweilige Anforderung in diesen Bereichen: High Resolution 4K/8K-bis hin zu Multi-Display-Walls. Schneider Digital ist Hersteller der eigenen Powerwall-Lösung smartVR-Wall sowie des passiven Stereomonitors 3D PluraView. Performance-Workstations und Profi-Grafikkarten von AMD und NVIDIA sowie innovative Hardware-Peripherie (Tracking, Eingabegeräte u.v.a.) runden das Angebot ab. Viele Artikel sind lagernd. Das garantiert eine schnelle Lieferfähigkeit und Projektrealisierung.

Schneider Digital ist autorisierter Service-Distributor von AMD FirePRO/Radeon Pro, PNY/NVIDIA Quadro, 3Dconnexion, Stealth int., Planar und EIZO. Produkte von Schneider Digital finden ihren Einsatz vor allem in grafikintensiven Computeranwendungen wie CAD/CAM/CAE, FEM, CFD, Simulation, GIS, Architektur, Medizin und Forschung, Film, TV, Animation und Digital Imaging.

Weitere Informationen unter www.schneider-digital.com und www.3d-pluraview.com

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