Hersteller von Gelenklager

FLURO® ist Technologieführer im Bereich korrosionsbeständige Gelenklagerlösungen

In der Lebensmittel- und Getränkeherstellung gelten höchste Anforderungen an Hygiene, Sicherheit und Effizienz. Eine zentrale Rolle spielen dabei Maschinenkomponenten, die unter extremen Bedingungen zuverlässig funktionieren müssen – insbesondere denjenigen, die häufigen Reinigungszyklen, aggressiven Reinigungsmitteln und feuchten Produktionsumgebungen ausgesetzt sind.

Korrosion ist hierbei ein ernstzunehmendes Risiko: Rostende oder korrodierende Bauteile können nicht nur zu Maschinenstillständen und erhöhtem Wartungsaufwand führen, sondern stellen auch ein erhebliches hygienisches Risiko dar. Schon kleinste Rostpartikel oder durch Korrosion verursachte Materialveränderungen können in den Produktionsprozess gelangen – mit gravierenden Folgen. Mögliche Konsequenzen reichen von Produktverunreinigungen über kostspielige Reklamationen bis hin zu Rückrufaktionen, die nicht nur wirtschaftliche Schäden, sondern auch das Vertrauen in die Marke nachhaltig beeinträchtigen. Darüber hinaus erschwert Korrosion die Reinigung und Desinfektion der Anlagen und kann die Einhaltung von Hygienestandards dauerhaft gefährden.

Bedarfsgerechte Lösungen für höchste Belastungen

Der Einsatz korrosionsbeständiger Komponenten – insbesondere aus Edelstahl oder speziell beschichteten Werkstoffen – trägt dazu bei, höchste Hygieneanforderungen zu erfüllen, die Betriebssicherheit zu erhöhen und den Wartungsaufwand zu reduzieren. FLURO hat sich auf die Entwicklung und Produktion korrosionsbeständiger Gelenklagerlösungen spezialisiert, die exakt auf die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zugeschnitten sind. Unsere Lagerkomponenten bestehen aus hochwertigen Edelstählen oder verfügen über spezielle Beschichtungen, die selbst in aggressiven Umgebungen – etwa bei Kontakt mit Säuren, Laugen oder Salzen – höchste Beständigkeit bieten.

Um den strengen Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gerecht zu werden, orientieren wir uns bei der Herstellung unserer „Rost-Bezwinger“ an den Hygienic Design-Standards. Unsere Werkstoffe, das Design und die Oberflächenbeschaffenheit garantieren eine optimale Hygiene, eine einfache und sichere Reinigung und höchste Korrosionsbeständigkeit – auch in aggressiver Umgebung. So werden mikrobiologische Risiken minimiert.

Korrosionsbeständige Gelenklager in der Praxis

In der Praxis kommen korrosionsbeständige Gelenklager in verschiedenen Teilbereichen der Lebensmittelverarbeitung zum Einsatz. In Großbäckereien ermöglichen unsere Edelstahl-Gelenklager bei der Herstellung von Teig-, Back- und Konditoreiwaren einen reibungslosen 24/7-Betrieb in hochfeuchter Umgebung – trotz täglicher Reinigung mit Hochdruckdampf und aggressiven Reinigern. In Molkereien wiederum bewähren sie sich im Dauerbetrieb bei Kontakt mit Milchbestandteilen, Laugen und säurehaltigen Medien, ohne Anzeichen von Materialermüdung oder Korrosion. Anwendung finden unsere „Rost-Bezwinger“ beispielsweise auch in Brauereien, Kaffeeröstereien, Geflügel-, Fleisch und Fischverarbeitungsbetrieben sowie in der Speiseeisherstellung und Verarbeitung von Getreide- und Futtermitteln.

Dabei leisten korrosionsbeständige Lager nicht nur einen Beitrag zur Produktsicherheit, sondern auch zur Nachhaltigkeit. Ihre deutlich verlängerte Lebensdauer reduziert den Bedarf an Ersatzteilen, minimiert Wartungsaufwand und senkt den Energieverbrauch durch verringerte Stillstandzeiten und Instandhaltungsmaßnahmen. Durch den geringeren Ressourcenverbrauch – sowohl in der Produktion als auch im laufenden Betrieb – tragen unsere Komponenten zu einer verbesserten Umweltbilanz Ihrer Anlage bei.

Als Technologieführer investieren wir kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um unsere Produkte stets auf dem neuesten Stand der Technik zu halten – und der Branche neue Impulse zu geben. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, etwa selbstschmierende, wartungsfreie Gelenklager und Gelenkköpfe für besonders schwer zugängliche Anlagenbereiche oder Spezialkomponenten für extreme Temperatur- oder Medienbelastungen. Die anhaltende Weiterentwicklung von Werkstoffen und Beschichtungstechnologien spielt eine zentrale Rolle bei der Optimierung unserer Komponenten.

Über FLURO – Ihr Experte für Gelenkköpfe und Gelenklager

Die FLURO®-Produktpalette umfasst hochwertige Gelenkköpfe und Gelenklager, die nach den Normen DIN ISO 12240 (früher DIN 648) gefertigt werden. Diese einbaufertigen Maschinenelemente sind speziell für Lagerungen konzipiert, bei denen Bewegungen zwischen Welle und Gehäuse erforderlich sind, die nicht geradlinig verlaufen.

Wir bieten standardisierte Produkte in den Maßreihen E und K sowie Sonderteile nach Kundenwunsch oder für spezielle Anwendungsfälle an. Auf Anfrage stellen wir unsere Gelenkköpfe und Gelenklager auch mit Zoll-Abmessungen, nachschmierbar oder wartungsfrei zur Verfügung.

Bei FLURO setzen wir auf Qualität, Flexibilität und individuelle Lösungen – damit Ihre Maschinen zuverlässig und langlebig laufen.

