Locker feiern: Freier Eintritt, Gratis‑Limo für junge Gäste und Live‑Musik am 14. Mai

Alt Schwerin, 4. Mai 2026 – Die kleine Kneipe lädt am 14. Mai 2026 ab 10 Uhr zur entspannten Herrentagsfeier auf der Insel Werder ein; der Eintritt ist frei, junge Gäste erhalten eine kostenlose alkoholfreie Limonade (ein Getränk pro Person, solange der Vorrat reicht), ältere Gäste erhalten ein Begrüßungsschnaps (ab 18 Jahren, Ausweiskontrolle möglich), und in den Abendstunden sorgt die Live‑Band Melli & Paps für Stimmung. Kostenlose Fahrradparkplätze machen die Anreise per Rad besonders attraktiv.

Die Herrentagsfeier auf der Insel Werder setzt auf unkomplizierte Begegnungen im Freien und richtet sich an Ausflügler, Radgruppen sowie Anwohnerinnen und Anwohner des Mecklenburgischen Seenlands. Die kleine Kneipe, Teil des Inselcamping Werder, öffnet ihre Außenbereiche, stellt Sitzgelegenheiten im Grünen bereit und bietet regional geprägte Speisen und Getränke. Statt großer Inszenierung steht das ungezwungene Zusammensein im Mittelpunkt: Von der Nachmittagspause während einer Radtour bis zum gemeinsamen Abend mit Livemusik sollen Besucherinnen und Besucher ohne Eintrittshürde teilnehmen können.

Praktische Details sind bewusst einfach gehalten. Die kostenlose alkoholfreie Limonade gilt für jüngere Gäste als kleines Willkommensgeschenk; ältere Gäste werden mit einem traditionellen Begrüßungsschnaps empfangen, wobei die Abgabe erst ab 18 Jahren erfolgt und mögliche Ausweiskontrollen vorbehalten sind. Die Band Melli & Paps übernimmt die musikalische Begleitung in den Abendstunden und sorgt für handgemachten Sound ohne übermäßige Lautstärke. Für Menschen, die mit dem Fahrrad anreisen, stehen auf dem Gelände gebührenfreie Fahrradparkplätze zur Verfügung; so wird die nachhaltige Anreise belohnt und gleichzeitig der lokale Ausflugstourismus gestärkt.

Die Aktion verbindet regionale Tradition mit einem klaren Nutzen: Ein offenes, kostenfreies Angebot senkt die Teilnahmebarrieren für Tagesgäste und fördert Begegnungen zwischen Einheimischen und Touristinnen und Touristen. Für das Inselcamping Werder und die kleine Kneipe ist die Veranstaltung eine Gelegenheit, das saisonale Gastronomie‑ und Freizeitangebot vor Ort erlebbar zu machen und neue Gäste persönlich kennenzulernen. Zugleich ist es dem Veranstalter wichtig, den Naturraum zu schützen; Besucherinnen und Besucher werden gebeten, Rücksicht zu nehmen und sich an die Hinweise des Teams zu halten.

„Herrentag ist für uns ein Tag, an dem Menschen zusammenkommen, sich austauschen und den Frühling gemeinsam genießen können“, erklärt Herbert, Inhaber von kleine Kneipe. „Mit freiem Eintritt, kleinen Aufmerksamkeiten und handgemachter Musik wollen wir ein entspanntes Angebot schaffen, das Platz für Begegnung bietet. Für die Zukunft planen wir weitere Wochenendaktionen, um die Insel als lebendigen Ort für Tagesausflüge und entspannte Abende zu etablieren.“

Die Herrentagsfeier ist Teil des Veranstaltungsprogramms des Inselcamping Werder für die kommende Saison; die kleine Kneipe plant ergänzende Aktionen, um das Freizeitangebot am Wasser dauerhaft zu stärken. Aktuelle Informationen, Hinweise zur Anreise und mögliche Programmänderungen werden auf der Webseite des Campingplatzes veröffentlicht.

Die kleine Kneipe ist das Gastronomieangebot des Inselcamping Werder am Standort Insel Werder 8 in Alt Schwerin. Mit saisonaler Küche, regionalen Getränken und einem wechselnden Veranstaltungsprogramm bietet sie Campern und Tagesgästen einen offenen Treffpunkt direkt am Wasser und arbeitet mit regionalen Lieferanten zusammen, um lokale Produkte sichtbar zu machen.

Kontakt für Rückfragen:

Herbert

https://www.inselcamping.com/kleine-kneipe/, 039932 42074, info@inselcamping-werder.de

Ansprechpartner: Herbert vom Inselcamping

Die kleine Kneipe ist das Gastronomieangebot des Inselcamping Werder in Alt Schwerin und bietet saisonale Küche sowie regionale Getränke direkt am Wasser. Als offener Treffpunkt richtet sich das Haus an Camper und Tagesgäste und organisiert ein wechselndes Veranstaltungsprogramm in Kooperation mit regionalen Lieferanten.

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Insel Werder 8

17214 Alt Schwerin

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