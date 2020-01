Herren Schuhe Übergröße bei schuhplus entdecken

Für jeden Geschmack das passende Paar Schuhe

Männer mit Schuhgröße 46 bis 54 kommen in normalen Schuhgeschäften meist nicht weit. Selbst, wenn es dort den einen oder anderen Schuh in Übergröße gibt, fehlt es oft an einer ausreichend großen Auswahl. Dem möchte schuhplus mit seinem Versandhaus ein Ende setzen. Das Unternehmen hat sich auf den Vertrieb von Schuhen in Übergrößen spezialisiert und präsentiert den Herren der Schöpfung ein riesiges Angebot an verschiedenen Modellen. Egal, ob ein Paar für den Berufsalltag, für das nächste Date, den Outdoor-Urlaub oder den entspannten Familienausflug gesucht wird, bei schuhplus gibt es einfach alles.

Der moderne Mann von heute hat große Ansprüche an ein gutes Paar Schuhe. Es soll nicht nur perfekt sitzen und einen hohen Komfort mit sich bringen, sondern auch den eigenen Stil gekonnt unterstreichen. Gerade deswegen ist eine große Auswahl so wichtig. Schließlich ist jeder Mann anders. schuhplus möchte diesem Wunsch nach Qualität und Vielfalt gerecht werden und präsentiert seinen Kunden Herren Schuhe Übergröße von verschiedenen Marken, die alle mit einer guten Qualität und mit jeweils unterschiedlichen Looks überzeugen können. Beispielsweise gibt es bei schuhplus Herren Schuhe Übergröße von den Sportartikelherstellern Puma und Adidas, aber auch von eher klassischen Schuhlabels wie Rieker oder Grünwald. Abgerundet wird das Sortiment durch Herren Schuhe Übergröße von der hauseigenen Marke schuhplus.

Qualität trifft auf Service

Neben einer erstklassigen Qualität und eine große Stilvielfalt setzt schuhplus ganz auf einen hervorragenden Kundenservice. Die Herren haben die Möglichkeit sich telefonisch beraten zu lassen oder ihre Fragen per E-Mail zu stellen. Außerdem stehen zahlreiche Bezahlmöglichkeiten und ein blitzschneller Versand zur Verfügung. Männer, die Herren Schuhe Übergröße lieber persönlich aussuchen möchten, können außerdem eines der stationären Fachgeschäfte von schuhplus besuchen. Diese befinden sich in Dörverden, Kaltenkirchen und im Saterland.

Herren Schuhe Übergröße – für jede Gelegenheit

schuhplus hat eine ganzheitlichen Ansatz und verkauf Herren Schuhe Übergröße für jede Lebenssituation. So bietet das Sortiment beispielsweise eine große Auswahl an bequemen und lässigen Schuhen für die Freizeit. Von sportiven Sneakers über rockige Boots bis hin zu trendstarken Mokassins ist alle dabei. Im Berufsalltag oder beim eleganten Geschäftsessen können die Herren hingegen zu einem der vielen Businessschuhe in Übergrößen greifen. Die eignen sich außerdem ganz hervorragend für festliche Anlässe aller Art. Für zu Hause stehen warme Hausschuhe und praktische Clogs zur Verfügung. Begeisterte Sportler und Outdoorabenteurer dürfen sich zudem über ein umfangreiches Angebot an Sneakern und Outdoor- und Trekkingschuhen freuen. Sogar Inlineskates in Übergrößen sind bei schuhplus erhältlich!

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

