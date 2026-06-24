Herr Adam Kapalla wird erster Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe in Blaustein

Blaustein, 24.06.2026. Im eigenen Zuhause alt werden – das wünschen sich wohl die meisten Menschen. Die SeniorenLebenshilfe setzt sich seit mehr als zehn Jahren dafür ein, möglichst vielen alten Menschen diesen Traum zu erfüllen. An ihrer Seite sind Hunderte von Lebenshelfer:innen in ganz Deutschland. Herr Adam Kapalla führt nun als erster Lebenshelfer in Blaustein im Alb-Donau-Kreis einen neuen Standort.

Die vorpflegerische Betreuung: ein wichtiger Baustein in der Versorgung von Senior:innen

Wer einen Pflegegrad hat, bekommt in Deutschland von den Pflegekassen Unterstützung, entweder in Form von finanziellen Zuwendungen oder durch einen. Pflegedienst, der nach Hause kommt und zum Beispiel bei der Körperpflege oder der medizinischen Versorgung hilft.

Jedoch sind viele Menschen nicht pflegebedürftig, benötigen aber dennoch bereits Unterstützung, um ihren Alltag zu bewältigen. Am ehesten bemerken Senior:innen, dass das Tragen schwerer Einkaufstaschen, das Putzen des großen Hauses oder das Bettenbeziehen schwerer fallen. Wenn Angehörige in der Nähe wohnen, übernehmen diese oft einen Teil der Aufgaben. Das schmälert nicht nur die entspannte gemeinsame Zeit, sondern kann mit den Jahren zu einer großen Belastung werden.

An dieser Stelle wollten die Eheleute Carola und Benjamin Braun ansetzen, um diese offensichtliche Versorgungslücke zu schließen. Die SeniorenLebenshilfe bietet eine sogenannte vorpflegerische Betreuung an. Hunderte von Lebenshelfer:innen kümmern sich in ganz Deutschland darum, dass alte Menschen möglichst lange selbstständig im eigenen Zuhause leben können. Jedoch geht es nicht nur um eine Dienstleistung, sondern auch der menschliche Aspekt steht im Fokus.

Welche Aufgaben kann die SeniorenLebenshilfe übernehmen?

Für die Bereiche Haushaltshilfe, Einkaufshilfe oder Arztbegleitung gibt es bereits viele spezialisierte Dienstleister. Jedoch ist die SeniorenLebenshilfe nahezu einzigartig in der Art, wie sie nicht nur all die unterschiedlichen Aufgabengebiete abdeckt, sondern die Lebenshelfer:innen auch zu echten Vertrauten werden lässt. Denn bei der SeniorenLebenshilfe kommt grundsätzlich immer dieselbe Person zu Besuch. Dadurch entwickelt sich über Monate und Jahre eine vertraute Beziehung und nicht selten sogar eine innige Freundschaft, die bis zum Lebensende hält.

Gründerin Carola Braun beschreibt es so: „Wir machen alles außer Pflege.“ Neben der Hausarbeit, den Einkäufen, organisatorischen und Postangelegenheiten sowie der Freizeitgestaltung halten die Lebenshelfer:innen deshalb immer auch Ausschau nach kleinen Wegen, „ihren“ Senior:innen zu helfen. Manchmal bereitet es besondere Freude, ein altes Hobby wieder aufleben zu lassen, oder mithilfe der Lebenshelfer:innen wird eine lange ersehnte Familienveranstaltung oder ein großer Ausflug möglich.

Die Grundlage dafür bildet natürlich eine respektvolle und angenehme Stimmung zwischen allen Beteiligten. Wer darüber nachdenkt, eine:n Lebenshelfer:in zu beauftragen, lernt die Person daher immer erst einmal persönlich und völlig unverbindlich kennen.

Adam Kapalla eröffnet neuen Standort der SeniorenLebenshilfe in Blaustein

Herr Kapalla ist ursprünglich ausgebildeter Einzelhandelskaufmann und hat viele Jahre Berufserfahrung im Vertrieb hinter sich. Der Kontakt mit Menschen lag ihm also schon immer, jedoch sehnte er sich nach mehr Sinn in seiner Arbeit und danach, eine nachhaltig positive Wirkung auf das Leben anderer Menschen zu haben. Zum Teil fand er diesen Sinn in seiner Selbstständigkeit als Fotograf, doch mit zunehmendem Alter zog es ihn immer mehr zum Beruf des Alltagsbegleiters. Zudem ist Herr Kapalla handwerklich begabt und bringt auch in praktischen Dingen Geschick und Freude mit.

Herr Kapalla schätzt einen offenen Umgang mit seinem Gegenüber, ehrliche Gespräche und Direktheit – und das ist es auch, was er an seinen Senior:innen besonders bewundert. Er interessiert sich für ihre Lebensgeschichten und widmet seine Arbeitszeit mit dem Ziel, älteren Menschen den würdevollen und selbstbestimmten Lebensabend zu ermöglichen, den sie sich selbst wünschen. Herr Kapalla ist ledig und hat eine Tochter.

Mehr über die SeniorenLebenshilfe als Franchiseunternehmen

Die SeniorenLebenshilfe ist eine Marke der Salanje GmbH und als Franchiseunternehmen organisiert. Das bedeutet, dass alle Lebenshelfer:innen selbstständige Franchisenehmer:innen sind. Sie arbeiten von ihrem eigenen Wohnort aus und sind über ganz Deutschland verteilt.

Eine interne Qualitätssicherung gibt es dennoch, denn alle angehenden Lebenshelfer:innen durchlaufen dieselbe Ausbildung. Außerdem werden sie von der Berliner Zentrale liebevoll betreut und geführt. Hier gibt es jederzeit Ansprechpersonen für die Fragen von Senior:innen, Angehörigen und Lebenshelfer:innen.

Obwohl die SeniorenLebenshilfe über die Jahre stark gewachsen ist, ist der Bedarf an Menschen, die sich die Arbeit mit Senior:innen vorstellen können, noch immer groß. Weiterhin sucht die SeniorenLebenshilfe an allen Standorten Deutschlands nach interessierten Menschen. Wer mehr über die Arbeit der Lebenshelfer:innen erfahren möchte, ist mit Fragen an die Berliner Zentrale jederzeit willkommen.

Kontakt

Adam Kapalla

Juraweg 3

89134 Blaustein

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

0800/83221100



https://www.seniorenlebenshilfe.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.