Hermes Fulfilment setzt Internationalisierung fort

Standortnetzwerk um Versandzentrum in Italien erweitert

Hamburg/Valdengo, 20. Juli 2023 – Hermes Fulfilment erweitert das internationale Standortnetzwerk. Zum 1. August wird der zentrale Logistikdienstleister der Otto Group ein Versandzentrum im norditalienischen Valdengo, rund 100 Kilometer westlich von Mailand, übernehmen. Spezialisiert ist der Standort auf die logistische Abwicklung des kleinvolumigen Sortiments. In dem Logistikzentrum sind rund 230 Mitarbeitende beschäftigt.

„Das moderne Versandzentrum in Valdengo passt perfekt zu unseren Internationalisierungsbestrebungen“, sagt Kevin Kufs, Vorsitzender der Geschäftsführung von Hermes Fulfilment. Die Unternehmensgruppe betreibt außer in Deutschland bereits Logistikzentren in Pilsen (Tschechien) und Otelfingen (Schweiz). Vor wenigen Monaten hat Hermes Fulfilment mit dem Handling zurückgeschickter Ware in einem neuen Retourenbetrieb in Ilowa (Polen) begonnen. Dort soll Anfang kommenden Jahres außerdem ein noch im Bau befindliches Versandzentrum für kleinvolumige Waren eröffnet werden. „Mit der Übernahme des Betriebs in Valdengo können wir uns auch auf dem südeuropäischen Markt etablieren“, hebt Kevin Kufs hervor.

Das Versandzentrum in Valdengo wurde 2007 gebaut und verfügt über eine Hallenfläche von 12.500 Quadratmetern. In den Gebäudekomplex ist ein Hochregallager mit einer Grundfläche von 1.500 Quadratmetern integriert. Es hat eine Kapazität von rund 5.000 Palettenstellplätzen. Die Kommissionierung der bestellten Artikel erfolgt digital unterstützt, die Sortierung über eine 235 Meter lange Sorter-Anlage. Im angegliederten Retourenbetrieb stehen 30 Beurteilungsplätze zur Verfügung, an denen zurückgeschickte Ware ausgepackt und geprüft wird sowie als neuwertig eingestufte Artikel für die Wiedereinlagerung neu verpackt werden. „Unser Ziel ist es, das Versandzentrum mit seiner Abwicklungskapazität von bis zu 30 Millionen Artikeln pro Jahr mit Outbound und Retouren vollständig auszulasten“, sagt Kevin Kufs.

Bislang war der Betrieb in der Region Piemont ein Standort der Modemarke bonprix. Deren Ware wird in den kommenden Monaten sukzessive nach Haldensleben (Sachsen-Anhalt) umziehen. Dort betreibt Hermes Fulfilment eines der größten Versandzentren Europas, das ab September 2024 auch den südeuropäischen Markt von bonprix beliefern wird. Die in Valdengo freiwerdenden Kapazitäten werden künftig zu einem überwiegenden Teil für die Bearbeitung von Retouren aus dem Südeuropageschäft des stark wachsenden Online-Modehändlers About You genutzt. Hinzu kommen Mengen aus bestehendem Drittgeschäft mit zwei Kunden, deren Artikel bereits in dem norditalienischen Betrieb logistisch abgewickelt werden. „Das etablierte Versandzentrum mit seiner modernen technischen Ausstattung und die erfahrene Belegschaft mit ihrem langjährigen Know-how bieten uns die Chance für weiteres Wachstum“, sagt Kevin Kufs.

Bis 2028 will Hermes Fulfilment den Umsatz verdoppeln und zu den drei erfolgreichsten B2C-Fulfilment-Dienstleistern in der Paket- und Großstücklogistik im europäischen E-Commerce gehören. Kevin Kufs ist überzeugt: „Der neue Standort in Valdengo wird seinen Teil dazu beitragen, diese Wachstumsziele zu erreichen.“

Die Hermes Fulfilment-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg und Standorten u. a. in Haldensleben, Löhne, Ohrdruf, Ansbach und Langenselbold übernimmt für Handelsunternehmen der Otto Group die komplette Versandprozesskette und die Retourenabwicklung. Die Hermes Fulfilment GmbH ist eine Gesellschaft der international tätigen Hermes Gruppe, die zur Otto Group gehört. Das Leistungsspektrum der unter der Marke Hermes operierenden Gesellschaften umfasst global nachgefragte Services entlang der Wertschöpfungskette des Handels – vom Transport über Fulfilment sowie Paketservice bis hin zum Zwei-Mann-Handling. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erzielte die Hermes Gruppe einen Umsatz von 2,54 Milliarden Euro. Hermes beschäftigt weltweit rund 18.200 Mitarbeitende und ist mit eigenen Paketgesellschaften in den wichtigsten europäischen E-Commerce-Märkten präsent. Weitere Informationen: www.hermes-fulfilment.de

