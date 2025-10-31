Herbstzauber in der Vitalquelle Montafon

Wellness, Genuss & Urlaubsglück für Familien, Paare und Aktivliebhaber

Wenn sich das Montafon in leuchtenden Herbstfarben zeigt, lädt die Vitalquelle Montafon zu einer unvergesslichen Auszeit ein. Das familiengeführte 4-Sterne-Superior-Hotel verbindet Herzlichkeit, alpine Lebensart, Wellness und Genuss – ideal für Familien, Paare, Aktivurlauber und Herbstreisende.

Herzlich, persönlich & familiengeführt – Urlaub mit Seele

Die Gastgeberfamilie führt die Vitalquelle Montafon mit Herz und Leidenschaft. Jeder Gast wird individuell betreut und fühlt sich sofort willkommen. Perfekt für:

Familien: unkompliziert, kinderfreundlich, viel Platz

Paare: ruhiges, romantisches Ambiente

Alle: gemütlich, familiär und herzlich

Wellnesswelt für Genießer, Ruhesuchende & Paare

Die Wellnesswelt der Vitalquelle bietet Erholung auf höchstem Niveau – ideal für Wellnessfans, Paare und Mütter/Väter, die Zeit für sich brauchen.

Highlights:

Infinity-Outdoor-Pool mit Bergpanorama

Indoor-Pool & Whirlpool

Vier Saunen & Relaxzonen

Kneipp-Becken, Schaukelliegen, Adventure-Shower

Massage- & Beauty-Angebote

Kulinarik – Genuss für Familien, Feinschmecker & Paare

Mit der Genusspension Plus genießen Sie:

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Nachmittagsbuffet & Snacks

Kaffee, Tee & frische Vitalsäfte

Abendliches 5-Gänge-Menü

Ob romantisches Dinner zu zweit oder Familienessen – regionale Produkte und liebevolle Zubereitung machen jeden Moment zum Genuss.

Zimmer & Suiten – Komfort für jede Zielgruppe

Die 60 stilvollen Zimmer & Suiten mit Balkon und Berg- oder Gartenblick bieten Komfort für:

Familien: geräumige Familienzimmer

Paare: Premium-Suiten für Romantik

Natur- & Ruhesuchende: Panoramablick & Ruhe

Aktiver Herbst – Wandern, Bike & Naturerlebnis

Der Herbst in Gaschurn ist ideal für aktive Gäste:

Familien: leichte Wanderwege, Naturspielplätze

Paare & Genießer: ruhige Sonnenplätze, Bergseen

Sportliche Gäste: geführte Wanderungen, E-Bike-Touren

Tägliches Aktivprogramm kombiniert Bewegung mit Naturgenuss.

HERBST-ANGEBOTE FÜR ALLE ZIELGRUPPEN

Alle Angebote & Buchung direkt online:

Für Paare & Wellnessgäste:

Wellnessdays mit SPA-Gutschein

Kuschel-Auszeit mit Schokofondue

Für Familien:

Kinder bis 7 Jahre gratis

Familienzimmer & Pools

Für Preisbewusste & Flexible:

1+1 Gratis

7=6 Super Deal

Für Aktive:

Wanderungen & Bike-Touren

Fitness & Outdoor-Aktivprogramm

Warum der Herbst in der Vitalquelle Montafon besonders ist

Goldene Natur & klare Bergluft

Familienfreundlich & romantisch zugleich

Wellness, Genuss & Aktivurlaub in einem

Familiengeführtes Hotel mit Herz

Attraktive Herbstangebote für jede Zielgruppe

Willkommen in unserem Wohlfühlresort im Herzen des Montafons! Mit natürlicher Herzlichkeit und Aufmerksamkeit möchten wir Ihren Aufenthalt unvergesslich schön gestalten. Die familiäre Führung unseres Hauses bürgt für höchste Qualität und liebevolle Betreuung. Erleben Sie unvergessliche Urlaubsfreuden in unserem Resort

Schruns, nur 12 Kilometer von der Autobahn-Abfahrt entfernt, bildet den idealen Ausgangspunkt für vielfältige Aktivitäten. Erleben Sie die Alpen hautnah – die atemberaubende Kulisse rund um das Hotel Vitalquelle bietet unzählige Möglichkeiten.

Unsere erstklassige und mehrfach ausgezeichnete Küche wird Sie täglich verwöhnen. Genießen Sie ein Haus der Spitzenklasse und lassen Sie sich von kulinarischen Träumen begleiten.

Ihre Familie Netzer

& das gesamte Team der Vitalquelle

