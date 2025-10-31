Herbstzauber im Hotel Götzfried

Wellness, Genuss & Urlaubsglück für Familien, Paare und Aktivliebhaber

Wenn der Herbst Einzug hält, lädt das Hotel Götzfried zu einer unvergesslichen Auszeit ein. Das familiengeführte Hotel verbindet Herzlichkeit, Komfort, Wellness und Kulinarik – ideal für Familien, Paare, Aktivurlauber und Herbstreisende.

Jetzt Wellnessurlaub im Hotel Götzfried anfragen

Herzlich, persönlich & familiengeführt – Urlaub mit Seele

Die Gastgeberfamilie führt das Hotel Götzfried mit Leidenschaft und Herzlichkeit. Jeder Gast wird individuell betreut und fühlt sich sofort willkommen. Perfekt für:

Familien: unkompliziert, kinderfreundlich, viel Platz

Paare: ruhiges, romantisches Ambiente

Alle: gemütlich, familiär und herzlich

Wellnesswelt für Genießer, Ruhesuchende & Paare

Die Wellnessangebote des Hotels Götzfried bieten Erholung auf höchstem Niveau – ideal für Wellnessfans, Paare und Mütter/Väter, die Zeit für sich suchen.

Highlights:

Sauna & Dampfbad

Whirlpool & Ruhezonen

Entspannungs- und Massageangebote

Wellnesspakete für Paare und Einzelgäste



Kulinarik – Genuss für Familien, Feinschmecker & Paare

Mit der Verwöhnpension genießen Gäste:

Reichhaltiges Frühstücksbuffet

Nachmittagsbuffet & Snacks

Kaffee, Tee & frische Säfte

Abendliches 4- bis 5-Gänge-Menü

Ob romantisches Dinner zu zweit oder Familienessen – frische, regionale Produkte machen jeden Moment zum Genuss.



Zimmer & Suiten – Komfort für jede Zielgruppe

Die stilvollen Zimmer & Suiten bieten Komfort für:

Familien: großzügige Familienzimmer

Paare: gemütliche Komfort- und Premiumzimmer

Alle: ruhige Zimmer mit Wohlfühlatmosphäre



Aktiver Herbst – Wandern, Natur & Freizeit

Der Herbst in Regensburg ist ideal für aktive Gäste:

Familien: Spaziergänge und leichte Wanderwege

Paare & Genießer: Kultur, Sightseeing & Naturerlebnisse

Sportliche Gäste: Radfahren, Nordic Walking & Outdoor-Aktivitäten



HERBST-ANGEBOTE FÜR ALLE ZIELGRUPPEN

Alle Angebote & Buchung direkt online:



Für Paare & Wellnessgäste:

Wellnesspakete mit Massage & SPA

Romantikpakete für Zwei

Für Familien:

Kinderermäßigungen & Familienzimmer

Freizeitangebote für Kinder

Für Preisbewusste & Flexible:

Spezialangebote für Frühbucher

Wochenend- oder Kurzurlaubsdeals

Für Aktive:

Wander- und Radpakete

Outdoor-Aktivprogramm

Warum der Herbst im Hotel Götzfried besonders ist

Goldene Natur & frische Herbstluft

Familienfreundlich & romantisch zugleich

Wellness, Genuss & Aktivurlaub in einem

Familiengeführtes Hotel mit Herz

Attraktive Herbstangebote für jede Zielgruppe

Mit einem Ambiente, das begeistert, spiegelt sich die Geschichte unserer Stadt seit 1900 hier wider – mit der Regensburger Allee, unserem Regensburger Refugium sowie Rosis Marktplatz, dem traumhaften Dekoshop. Der weitläufig angelegte Wellnessgarten sowie der Götzfried Spa mit über 1100 m² lädt zum relaxen und verweilen ein.

In den traumhaften Zimmern & Suiten genießen sie Wohnkomfort der Extraklasse. Das Restaurant mit seinen liebevoll eingerichteten Stuben kredenzt regionale sowie internationale Köstlichkeiten.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.