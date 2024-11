Herbsturlaub in Deutschland

Mit diesen Tipps freut sich die Urlaubskasse

Mittwoch, den 6. November 2024 – Deutschland bietet im Herbst zahlreiche Naturreiseziele, die mit ihrer Farbenpracht und Vielfalt begeistern. Ob Wanderungen durch bunte Wälder, Erkundungen von Felsenlandschaften oder entspannte Tage am Wasser – die Möglichkeiten sind zahlreich. Naturfreunde und Wanderer können die herbstliche Jahreszeit nutzen, um die Schönheit der Natur in vollen Zügen zu genießen. Selbst Kurzentschlossene finden via HomeExchange, der größten Online-Plattform für Wohnungs- und Haustausch, auch jetzt noch heimelige Unterkünfte für einen spontanen Herbsturlaub, ohne dabei die Urlaubskasse zu sprengen.

Nach dem Sommerurlaub ist vor dem Herbsturlaub: Während einige noch in Erinnerung an den letzten Sommertrip schwelgen, stecken andere schon in der Reiseplanung für den Herbst. Zwar verabschieden sich hierzulande allmählich die warmen Temperaturen, trotzdem müssen es für den geplanten Herbsttrip auch nicht immer die üblichen Verdächtigen wie die Kanaren, Türkei oder Mallorca sein. Denn warum immer in die Ferne schweifen, wenn gerade Naturfreunde und Wanderer auch in Deutschland voll auf ihre Kosten kommen können? In heimatlichen Gefilden lassen sich ebenso traumhafte Örtchen oder verschlungene Wanderpfade durch buntbelaubte Landschaften entdecken. Und gerade jetzt im Herbst schätzen viele Reisende auch das raue Wetter an Ost- oder Nordsee.

Urlaubsreisen werden immer teurer

Einen kleinen Haken gibt es trotz herbstlicher Reisevorfreude natürlich: Reisen ist teuer. Das gilt im Ausland genauso wie in Deutschland, bestätigt die Reiseanalyse 2024 des Tourismus-Netzwerks Rheinland-Pfalz. Danach gefragt, wie sie die Kosten für die Reisen bewerten, gaben 38 Prozent der Befragten an, dass sie die Reisen als (sehr) teuer empfunden haben. Als Hauptgrund für Mehrausgaben nannten Urlauber die allgemein gestiegenen Preise. Ganze 25 Prozent der Befragten überlegen, als Sparmaßnahme zukünftig günstigere Unterkünfte zu wählen. 29 Prozent der Befragten erwägen sogar, ganz auf eine Urlaubsreise zu verzichten.

Spar-Tipp: Wohnungstausch statt Hotel & Co.

Damit die Urlaubsreise nicht das Budget sprengt, kann der Wohnungstausch als günstige Reisealternative zu Hotel & Co. ins Spiel kommen. Home Swapping ist eine Art, Urlaub zu machen, bei der man zu zweit, allein oder mit der Familie in einer authentischen Unterkunft mit Seele übernachten kann. Denn beim Haustausch kommen Reisende in lokalen Unterkünften Einheimischer unter, ohne dabei auf Komfort verzichten zu müssen – und schonen dabei erheblich die Reisekasse. Denn: „Reduzieren sich die Kosten für die Unterkunft durch einen Wohnungstausch auf ein Minimum, ist ein Tapetenwechsel auch mit kleinem Budget machbar“, weiß Emmanuel Arnaud, CEO und Mitbegründer von HomeExchange, und ergänzt, warum Naturdestinationen im Herbst so beliebt sind: „Es gibt so viele Sehenswürdigkeiten abseits der gängigen Routen, die einen Besuch wert sind. Große Abenteuer lassen sich auch in ruhigen Regionen und mitten in der Natur erleben. Und warum nicht auch mal das eigene Land entdecken?“ Viele Mitglieder von HomeExchange haben Deutschland bei der Reiseplanung für den Herbst schon auf dem Schirm: „Wir erwarten für die diesjährigen Herbstferien in Deutschland einen Anstieg der Übernachtungen von 30 Prozent im Vergleich zu 2023“, bestätigt auch Emmanuel Arnaud.

Geheimtipps im Herbst: Schwarzwald und Ostsee

In echte Nachbarschaften eintauchen, lokale Freizeitangebote wahrnehmen, regionale Köstlichkeiten genießen – und dabei abseits des Großstadttrubels die Natur entdecken. Zwei Mitglieder von HomeExchange stellen ihre Tauschobjekte vor – in Regionen, die gerade jetzt im Herbst mit ihrem einzigartigen Charme bezaubern:

Cassandra ist HomeExchange-Mitglied aus Freiburg im Schwarzwald – im Herbst ein wahres Paradies für Naturliebhaber und Kulturinteressierte! Die malerische Altstadt mit ihren bunten Fachwerkhäusern und dem imposanten Freiburger Münster bietet eine charmante Kulisse, während die goldenen Herbstfarben der umliegenden Wälder eine atemberaubende Landschaft schaffen. „Unser Tauschhaus aus den 1950ern ist an einem Hang gebaut und ermöglicht so eine spektakuläre Aussicht auf die umliegenden Hügel und Weinberge. Besonders schön kann man hier auch den Sonnenuntergang beobachten“, erzählt Cassandra. Zudem locken zahlreiche Veranstaltungen Besucher an und bieten die Gelegenheit, die regionale Kulinarik zu entdecken. Die gemütlichen Cafes und Weinstuben laden zum Verweilen ein, während die angenehmen Temperaturen im Herbst ideale Bedingungen für Erkundungstouren bieten: „Ein Schlosscafe ist nur einen kurzen Spaziergang vom Haus entfernt, ebenso wie viele Wander- und Radwege“, ergänzt Cassandra.

Auch die Ostsee ist im Herbst ein ideales Reiseziel für alle, die Ruhe und Natur suchen. Mit weniger Touristen als in den Sommermonaten bieten die Küstenorte eine entspannte Atmosphäre. Die bunten Herbstfarben schaffen eine malerische Kulisse für Spaziergänge am Strand oder entlang der Uferpromenaden. HomeExchange-Mitglied Britt aus Glücksburg berichtet von ihren Tauschobjekten, einem Haus und Ferienhaus an der Ostsee: „Mein Ferienhaus liegt an der Flensburger Außenförde. Der fantastische Meerblick geht bis rüber an die dänische Küste. Es liegt auf der Halbinsel Holnis, die überwiegend Naturschutzgebiet ist. Hier kann man wunderbar wandern und Fahrrad fahren. Das zweite Haus ist 250 m von der Innenförde entfernt. Hier beginnt die Strandpromenade, aber auch der autofreie Weg zur Halbinsel Holnis. Die Ostsee bietet hier quasi vor der Haustür eines der schönsten Segelreviere der Welt. An der Hanseatischen Yachtschule kann man Segelkurse belegen.“ Zudem gibt es zahlreiche Aktivitäten wie Wandern, Radfahren oder gemütliche Bootsfahrten. Kulinarisch kann man sich auf saisonale Spezialitäten freuen, während in vielen Orten kulturelle Veranstaltungen und Märkte stattfinden. „Wenn ich vor Ort bin, empfange ich meine Gäste gern mit Kaffee und selbstgebackenem Kuchen“, erzählt Britt weiter. „Da werden dann auch mal Rezepte ausgetauscht. Dabei gibt es auch Einladungen zu den Gästen nach Hause, was ich sehr schön finde.“

