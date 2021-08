Herbstsonne tanken im Son Brull Hotel & Spa

Das Boutique-Hotel im Norden Mallorcas lädt zur Nebensaison mit einem sportlichen wie genussvollem “Get ready for Winter” Package

München/ Pollensa, 04. August 2021. Es gibt viele gute Gründe für einen Herbsttrip nach Mallorca. Das Wetter ist meist bis in den November noch angenehm warm und sonnig, die Touristenzahlen nehmen in der Nebensaison deutlich ab und das Klima ist ideal für jeglichen Outdoor-Sport von Tennis, Wandern bis Radfahren oder um sich bei Yoga, Massagen & Co auf den nahenden Winter vorzubereiten. Und auch die mallorquinische Küche mit ihren saisonalen Zutaten aus dem nahen Meer und den umliegenden Wäldern wie Pilzen, Trüffel und Maronen machen eine Reise auf die Baleareninsel im Herbst zum kulinarischen Erlebnis. In sanftes Herbstlicht getaucht ist die Landschaft Mallorcas, gerade im unberührten Norden der Insel, ein Genuss für alle Sinne.

Rural Sanctuary für Genießer – Son Brull Hotel & Spa

Das Son Brull Hotel & Spa nahe Pollensa bietet die idealen Voraussetzungen für einen erholsamen Trip in Mallorcas Nebensaison. Das ehemalige Jesuitenkloster aus dem 18. Jahrhundert, welches behutsam zum 5-Sterne-Boutique-Hotel umgestaltet wurde, liegt am Fuße der Serra de Tramuntana, umgeben von uralten Olivenbäumen, Zitrusplantagen und Weinbergen. Ein eigener Tennisplatz, ein beheizbarer Außenpool sowie zahlreiche malerische Spazier-, Bike- und Wanderrouten im nahen Tramuntana Gebirge laden bei Temperaturen um die 20 Grad zur sportlichen Betätigung ein. Im neugestalteten Spa mit Saunen, Dampfbad und Hydrotherapie-Zirkel, genießt man die typischen Aromen der Insel wie die des auf dem Landgut überall wachsenden Feigenkaktus, welcher in den selbst hergestellten Produkten des Spas und bei den Spa Ritualen Verwendung findet. Oder man startet den Tag mit einer Runde Yoga im mediterranen Garten bevor ein Frühstück mit frischen Früchten, Patisserie, eigenem Honig und regionalen Erzeugnissen auf der Terrasse wartet. Abends lockt im 365, dem besten Bio Restaurant der Insel, ein genussvolles Dinner, gezaubert von Chefkoch Andreu Segura aus dem Besten was Mallorca und die eigenen Gärten des Son Brull zu bieten haben.

Das Son Brull Package “Get ready for Winter” beinhaltet:

-Unterkunft für 3 Nächte

-Tägliche morgendliche Yoga-Gruppenstunde (60 min)

-Tägliche private Tennisstunde (60 min), morgens oder abends

-2 Abendessen à la carte in den beiden Restaurants (Getränke nicht inkl.)

-Eine 60-minütige-Massage nach Wahl

-Mietwagen vom Flughafen und für die Dauer des Aufenthaltes

-Umfangreiches Frühstück und Mehrwertsteuer

-Freie Nutzung von Fitnessstudio, Spa-Einrichtungen, Fahrrädern, Tennisausrüstung etc.

Preis für 1 Person ab 1.400 EUR, Preis für 2 Personen im gleichen Zimmer ab 1.800EUR. Die Preise können je nach Buchungszeitraum variieren.

Das Son Brull Hotel & Spa ist bis Ende November geöffnet. Aktuelle Informationen und Buchung unter: www.sonbrulll.com/de

Das familiengeführte Boutique-Hotel liegt am Fuße des Tramuntana Gebirges nahe dem Städtchen Pollensa im ursprünglichen Norden von Mallorca und gilt als eines der luxuriösesten Häuser der Insel. Das Son Brull Hotel & Spa mit seinen 27 stilvoll eingerichteten Zimmern & Suiten befindet sich in einem ehemaligen Jesuitenkloster aus dem 18. Jahrhundert, umgeben von Weinbergen und altem Baumbestand. Erweitert wurde das Haus vergangenes Jahr durch vier elegante Villa Suiten mit privatem Pool und Garten. Im Spa mit Blick auf die sanfte Landschaft stehen regional inspirierte Behandlungen im Fokus. Ein klarer Bezug zur Destination zeigt sich auch in der Kulinarik: ob leger im Bistro oder fein im Gourmet-Restaurant 365 – welches als bestes Bio-Restaurant der Insel gilt – Zutaten aus dem eigenen Garten oder der nächsten Umgebung geben den Ton an.

