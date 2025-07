Herbstliche Impressionen bei Heimtextilien von erwinmüller.de

Harmonische Erdtöne, Blätterdesigns und Karos prägen die neue Herbstkollektion

Die Herbstkollektion 2025 von erwinmueller.de setzt auf harmonische Erdtöne und eine Vielzahl an modernen Mustern. Im Fokus stehen neben traditionellen Karos, Unis und Streifen auch neu interpretierte Blätter- und Blumendesigns, die die herbstliche Stimmung unterstreichen. Die Kollektion umfasst Bettwäsche, Tischwäsche, Frottierwaren, Wohndecken und Kissen, gehalten in natürlichen Farben und ausdrucksstarken Designs.

Das Produkt- und Designteam von erwinmueller.de orientiert sich an globalen Designtrends und bringt diese in die Kollektion ein. Die neuen Muster und Farben spiegeln nicht nur aktuelle Herbsttrends wider, sie vereinen auch Komfort und Ästhetik auf ansprechende Weise. So entsteht eine Kollektion, die sowohl funktional als auch stilvoll ist und dem Herbst eine besondere Atmosphäre verleiht.

Herbstliche Harmonie im Wohnbereich

Die neuen Deko-Kissen mit filigranen Mustern setzen ausdrucksstarke Akzente im Wohnbereich. Erdige Farben wie Terra, Curry oder Jade unterstreichen das herbstliche Ambiente. Klassisches Thema sind nach wie vor Karos, geschmackvoll interpretiert bei der Wohndecke „Bari“.

Auch die beliebte Fleece Wohndecke „Amarillo“ von REDBEST präsentiert sich im herbstlichen Look mit stimmungsvoller Farbgestaltung. Die watteweiche Decke ist nur 608 Gramm schwer und trotzdem voluminös und wohlig wärmend.

Klassisches Blätterdesign neu in Szene gesetzt

Frisch, luftig und stimmungsvoll wirken die neuen Tischwäsche-Serien im Blätterdesign und mit herbstlichen Motiven. Durch den hochwertigen Digitaldruck bleiben die Farben dauerhaft brillant. Das robuste Canvas-Gewebe ist pflegeleicht und überzeugt mit Langlebigkeit und hoher Strapazierfähigkeit.

Die bunten Designs harmonieren perfekt mit unifarbenen Stilelementen wie Tischwäsche, Kissen- und Stuhlkissen oder auch Mobiliar – für ein ruhiges und elegantes Ambiente.

Auch im Schlafzimmer zieht der Herbst ein

Karos und Blätter in dezenten erdigen Farben zieren auch die neue Bettwäsche-Kollektion. In Verbindung mit weichem Edelflanell oder Feinbiber entsteht eine wohlige Schlafatmosphäre.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feierte Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhielt Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Dem erfolgreichen Bereich „Personalisierte Produkte“ wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

