Herbstgeflüster im BollAnts Spa im Park

Das Wellnesshotel im rheinland-pfälzischen Bad Sobernheim lädt zur erholsamen Auszeit voller Genuss und Wohlbefinden

München/Bad Sobernheim, 21. Juli 2021. Wenn die Tage kürzer werden und die Blätter sich langsam bunt färben, beginnt die beste Zeit für einen erholsamen Kurzurlaub für Körper und Seele. Herbst heißt einen Gang runter schalten nach dem ereignisreichen Sommer, loslassen und sich neu ordnen, den Körper für den Winter stärken mit gutem Schlaf, genussvollem Essen und ganzheitlicher Wellness. Das BollAnts Spa im Park im schönen Nahetal bei Bad Sobernheim bietet die ideale Kulisse dafür. Ob im kürzlich erweiterten bollants.SPA die Seele baumeln lassen, regionale Gourmetküche im Jungborn genießen oder am Kamin der neuen LINDEN bar & lounge entspannen – im BollAnts stehen Genuss und Wohlbefinden an oberster Stelle.

Herbstzeit – Zeit zum Loslassen

Umgeben von den malerischen Wäldern, Tälern und Weinbergen des Naturparks Soonwald-Nahe gilt das mehrfach ausgezeichnete Wellnesshotel BollAnts Spa im Park als eine Oase der Ruhe fernab von Großstadtlärm und Alltagsstress. Passend zu den ruhigen Herbstmonaten hat das Traditionshotel inmitten des historischen Jugendstilparks ein “Herbstgeflüster” Package aufgelegt und feiert die Zeit des Loslassens mit einem Rundum-Verwöhnprogramm für innen und außen.

HERBSTGEFLÜSTER

2 Übernachtungen und schönes Wohnen in den BollAnts-Wohlfühlzimmern inklusive:

-Begrüßung mit einem Glas Secco oder erfrischender Apfel-Holundersaftschorle

-reichhaltigem Frühstücksbuffet mit regionalen Spezialitäten und frisch gepressten Säften

-kleinem Kuchenbuffet am Nachmittag in der LINDEN bar & lounge

-Genießer-Halbpension

-Herbsthauch – eine Rücken-Harmoniemassage mit belebendem St. Johanser Wildkräuteröl (ca. 25 min)

-ganztägige Nutzung des bollants.SPA mit beheiztem Außenbecken (20m), Dachterrassenbad, Sprudelbecken, Saunen, uvm.

-inklusive aller “Felke-Verwöhntag-Leistungen”

Das Arrangement ist gültig vom 01.09.-17.12.2021 und ab 299,00 EUR pro Person im Doppelzimmer buchbar (So – Mi), inklusive aller oben genannten Leistungen.

Weitere Informationen und Buchung unter: https://www.bollants.de/zimmer-angebote/kurzurlaub/herbst/d-herbstgefluester-46720

Über BollAnts Spa im Park

Das mehrfach ausgezeichnete Traditionshotel nahe des Naturparks Soonwald-Nahe am Rande des Städtchens Bad Sobernheim gilt als eines der führenden Wellnesshotels in Deutschland und bestes in Rheinland-Pfalz. Gegründet 1907 von Andres Dhonau, dem Großvater von Dr. med Axel Bolland, wirkt Familie Bolland-Anton (die “BollAnts”) seit Generationen an diesem einmaligen Ort und führte den 113 Jahre alten und traditionsreichsten Gründungsbetrieb der Felke-Heilkunde in Deutschland zu jetziger Blüte. Seit 2018 wird das BollAnts von einer Londoner Hotel Betreibergesellschaft in bewährtem Stil weitergeführt. Eingebettet in die sanfte Fluss- und Weinlandschaft des Nahetals ist das Haus mit seinem großen Spa und der idyllischen Gartenanlage ein idealer Rückzugsort für Erholungssuchende und Genießer. Drei Restaurants, darunter das mit einem Michelin-Stern und 17 Gault Millau Punkten dotierte Das Jungborn sorgen mit leichten und innovativen Kreationen für kulinarischen Hochgenuss.

