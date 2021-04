Herbalife Nutrition launcht mit “Microbiotic Max” erstes Probiotika Produkt

Darmstadt, 27.04.2021 – Ein aktiver, gesunder Lebensstil lässt sich nicht mit Darmbeschwerden in Einklang bringen – das wissen nicht nur Sportler. Denn mittlerweile sind Probleme mit dem Verdauungstrakt als Zivilisationskrankheit weit verbreitet. Herbalife Nutrition hat sich nun diesem Thema angenommen und mit “Microbiotic Max” das erste probiotische Nahrungsergänzungsmittel ins Sortiment aufgenommen.

Die Bakterienkulturen in unserem Darm sind nicht nur reine Verdauungshelfer. Sie unterstützen eine Vielzahl an lebenswichtigen Funktionen, etwa die Nährstoffverwertung und die Regulierung des Immunsystems. Umso wichtiger ist es, auf eine gesunde Darmflora zu achten.

Darmbeschwerden sind weit verbreitet

“Stress im Alltag, wenig Bewegung und eine ballaststoffarme Ernährung kann die Darmflora negativ beeinflussen. Daher treten diese Beschwerden häufig in Industrienationen auf”, sagt Andrea Bertocco, Director of Scientific Affairs bei Herbalife Nutrition. Microbiotic Max von Herbalife Nutrition kann hier einen schnellen und unkomplizierten, aber dennoch sehr wertvollen Beitrag zu einer gesunden Darmflora leisten. Denn eine Portionspackung beinhaltet rund zwei Milliarden lebende probiotische Bakterien aus den Stämmen Bifidobacterium lactis und Lactobacillus helveticus. Im Zusammenspiel mit dem einzigartigen präbiotischen Ballaststoff Bimuno® werden nützliche Bakterienstämme im Darm gefördert, was gleichzeitig die Ausbreitung schädlicher Bakterien verringert. “Die lebenden Bakterien und der Ballaststoff Bimuno® in Microbiotic Max sind eine optimal aufeinander abgestimmte Kombination, die wissenschaftlich fundiert zu einer positiven Darmflora beitragen können”, sagt Bertocco.

Einfache Handhabung und überzeugender Geschmack

Microbiotic Max ist als lösliches Pulver in separat abgepackten Portionspackungen kinderleicht in der Einnahme, dabei glutenfrei und ohne jeglichen Zusatz von Zucker, Süßstoffen, Farb- oder Konservierungsstoffen. Durch den dezenten Vanillegeschmack ist Microbiotic Max vielseitig einzusetzen: Einfach in den Herbalife Nutrition Shake mischen oder mit 100 ml Wasser vor oder während der Mahlzeiten einnehmen und damit aktiv die Darmflora unterstützen.

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Beratern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Berater von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutrition’s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Berater erhältlich.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 150 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit über 10.000 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2020 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 5,5 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

