Herbalife Nutrition launcht die erste herzhafte Mahlzeit in der Geschmacksrichtung Kräuter-Pilz

Darmstadt, 29.10.2020 – Keine Kompromisse zwischen Geschmack, ausgewogenen Nährwerten und einfacher Zubereitung: Denn Herbalife bietet seit Oktober mit dem neuen Formula 1 Herzhafte Mahlzeit die ideale Option für ein schnelles, vollwertiges und leckeres Mittag- oder Abendessen.

Der herzhafte Shake mit cremigem Kräuter-Pilz Geschmack ist die jüngste Ergänzung der F1 Produktreihe und liefert mit 19 Gramm hochwertigem Protein und 5 Gramm Ballaststoffen pro Portion* alle wichtigen Nährstoffe, die der Körper benötigt. Die Mahlzeit enthält außerdem 25 Vitamine und Mineralstoffe, natürliche Aromen und verzichtet dabei auf künstliche Farb- und Konservierungsstoffe. Die vegane und glutenfreie Mahlzeit ist schnell und unkompliziert zubereitet – einfach zwei Messlöffel mit 250 ml warmer Hafer- oder Sojamilch mischen, dann schütteln oder mixen und genießen!

Trendmahlzeit Suppe: praktisch und vollwertig

“Wir sind sehr erfreut, unser Formula 1 Sortiment um die Herzhafte Mahlzeit erweitern zu können”, erklärt Mark von der Meden, Herbalife Nutrition Country Director DACH. “Die Mehrheit unserer Kunden genießt ihren F1-Shake derzeit als morgendlichen Mahlzeitenersatz. Daher ist es ein wichtiger und auch logischer Schritt, jetzt auch für andere Tageszeiten eine warme, herzhafte Variante anbieten zu können”, so von der Meden. Die F1 Herzhafte Mahlzeit wird ab Oktober in 13 Märkten, inklusive Deutschland, Österreich und der Schweiz, erhältlich sein.

Die neue F1 Herzhafte Mahlzeit erfüllt die zunehmende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, praktischen Mahlzeiten, wobei Europa inzwischen der weltweit größte Markt für Suppen ist. Studien zeigen, dass Verbraucher Suppen in ihre Ernährung integrieren wollen, denn mehr als ein Drittel gibt an, dass sie sich gesünder fühlen, wenn sie diese zu ihren Mahlzeiten konsumieren.**

Vielfältig kombinierbar

Die F1 Herzhafte Mahlzeit kann auch als Zutat für leckere Snacks und Gerichte wie Pasta mit cremigem Pilzgeschmack, herzhafte Muffins oder im Ofen gebackene Falafel verwendet werden. Eine schnelle und einfache Möglichkeit, etwas zusätzliches Protein und Ballaststoffe hinzuzufügen, bietet die Kombination von F1 Herzhafte Mahlzeit und Herbalife Nutritions Personalized Protein Powder (PPP) oder Beta Heart.

*mit 250 ml fettarmer Milch

**Mintel 2018

Herbalife Nutrition ist ein globales Unternehmen im Bereich Ernährung, dessen Ziel eine gesündere und glücklichere Welt ist. Das Unternehmen erfüllt seinen Auftrag für Ernährung – mit herausragenden Ernährungsprodukten und -programmen das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen – schon seit 1980. Gemeinsam mit unseren selbständigen Herbalife Nutrition Mitgliedern haben wir uns dazu verschrieben, Lösungen zu finden für die weltweiten Probleme durch ungesunde Ernährung, Übergewicht, explodierende Kosten im Gesundheitswesen und für den Anstieg der selbständigen Unternehmer in allen Altersgruppen. Herbalife Nutrition bietet qualitativ hochwertige, wissenschaftlich gestützte Produkte, die zumeist in unseren unternehmenseigenen Anlagen hergestellt werden, individuelles Coaching mit einem selbständigen Mitglied von Herbalife Nutrition und eine Gemeinschaft mit einem unterstützenden Ansatz, der unsere Kunden dazu ermutigt, einen gesünderen, aktiveren Lebensstil zu führen.

Herbalife Nutrition”s gezielte Produkte für Ernährung, Gewichtskontrolle, Vitalität und Fitness sowie Körperpflege sind in über 90 Ländern ausschließlich für und über selbständige Mitglieder erhältlich.

Das Unternehmen Herbalife Nutrition nimmt seine soziale Verantwortung wahr und unterstützt die Herbalife Nutrition Foundation (HNF) und deren Casa Herbalife Programme, um so dazu beizutragen, bedürftigen Kindern eine gute Ernährung zu bieten. Außerdem sind wir stolz darauf, weltweit über 190 Sportler, Teams und Events auf Weltklasseniveau zu sponsern.

Herbalife Nutrition hat weltweit etwa 8.300 Mitarbeiter und seine Aktien werden an der New York Stock Exchange (NYSE: HLF) gehandelt. Im Jahr 2019 beliefen sich die Umsatzerlöse auf ca. 4,9 Milliarden US-Dollar. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie herbalife.de oder mein-bestes-ich.com.

Herbalife Nutrition ermutigt zudem Investoren, regelmäßig unsere Investor Relations-Webseite auf ir.herbalife.com zu besuchen. Hier finden Sie regelmäßig aktualisierte Informationen über unsere Finanzen und weitere Angaben.

