Herando: Erfahrungen und Eindrücke von der Bootmesse

Mit Spannung erwartet – in Palma fand nun endlich die offizielle Weltpremiere der BAVARIA SR36 Yacht aus dem Hause Bavaria Yachtbau GmbH statt.

Die BAVARIA SR36 wurde vom 28. April bis 1. Mai auf der Palma International Boat Show zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Das Interesse war groß, Fachleute aus aller Welt und natürlich auch die erfahrenen Experten von Herando waren gleichermaßen beeindruckt von dem neuen Modell.

Bereits in Vorfeld der Messe waren der Yacht in der Fachpresse beeindruckende Fahreigenschaften und ein intelligentes Raumkonzept bescheinigt worden. Die 36 Fuß lange Yacht begeistert mit vielen cleveren Detaillösungen in allen Bereichen an und unter Deck. Zwei große Kabinen bieten dem Besitzer und seinen Gästen maximales Wohlgefühl. Potenzielle Käufer können bei der Luxusyacht zwischen Hardtop oder dem BAVARIA Open-Top wählen. Das Open-Top sorgt mit einer halbhohen Windschutzscheibe für offenes Motorboot-Feeling.

Die Größe des Rumpfes kommt einem intelligenten Deck- und Cockpitlayout zugute. Das Vor- und Achterdeck bieten reichlich Platz für ausgiebige Sonnenbäder. Dazu erhöhen eine große Cockpit-Lounge und Pantry-Wetbar im Cockpit den Wohlfühlfaktor.

Bei den Motoren kann der Käufer aus zwei Varianten wählen. Zwei Dieselaggregate mit je 300 PS oder zwei Benziner mit je 350 PS.

Die Bavaria Yachtbau GmbH schaut auf viele Jahre Erfahrung im Yacht-Bau zurück, was sich an diesem neuen Modell einmal mehr bemerkbar macht. Für Yachtliebhaber ist die BAVARIA SR36 eine sichere Investition. Ihr sportlich-elegantes Design in Kombination mit den sehr sicheren Fahreigenschaften machen die BAVARIA SR36 einzigartig, geschaffen für den perfekten Tag mit Familie und Freunden auf dem Wasser.

Fachleute und Experten sind sich einig, dass hier ein Luxusyacht der höchsten Güte gebaut wurde. Schauen Sie gern auf herando.com vorbei, wenn Sie eine Yacht oder Superyacht kaufen oder verkaufen wollen und profitieren Sie von der Erfahrung des Herando Teams.

