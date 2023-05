HENRICHSEN4easy ECM Convention 23

Start: 10.05.2023 09:30 Uhr

Der Digitalisierungsexperte HENRICHSEN4easy lädt am 10. Mai 2023 GmbH zu seiner diesjährigen ECM Convention. Das Online-Event des Jahres mit vier Stunden geballtem Experten- und Anwenderwissen ist ein Muss für alle, die sich für die digitale Transformation von Buchhaltung, Einkauf, Controlling und Legal interessieren. Es bietet reichhaltige Informationen über die neuesten Trends und Entwicklungen rund um KI und Automation im Bereich Enterprise Content Management.

Live-Lösungspräsentationen auf der ECM Convention zeigen, welche digitalen Tools erfolgreiche Buchhaltungs- oder Einkaufsleiter in ihren Unternehmen einsetzen und wie man sich auf mehr Automatisierung in ihren Bereichen vorbereiten kann. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Einblicke in Projekte anderer Unternehmen und können von deren Erfahrungen profitiern.

Die HENRICHSEN4easy begrüßt dafür exklusive Referenzkunden und Speaker, darunter Andreas Graf von Lotto Bayern, der über die Gründe für die Einführung der Invoice-Lösung spricht, und Marlen Fischer von Melzer Tiefkühlkost, die gemeinsam mit der Projektleiterin Kathrin Lubrich alle Fragen zum topaktuellen Aktenprojekt beantwortet.

Warum entscheiden sich Unternehmen für die Digitalisierung?

Die ECM Convention 23 zeigt Möglichkeiten auf, wie Digitalisierungsprojekte schnell und erfolgreich gelingen und langfristig Verhandlungspositionen in immer digitaler werdenden Supply Chains gesichert werden können. In Podiumsdiskussionen und Key Notes erfahren die Teilnehmenden, warum sich Unternehmen für die Digitalisierung entscheiden und welche Herausforderungen damit einhergehen. Nach der Veranstaltung werden Unternehmen außerdem wissen, was in Bezug auf das Hinweisgeberschutzgesetz und die damit verbundenen rechtlichen Aspekten zu berücksichtigen ist.

Die HENRICHSEN4easy GmbH ist Pionier für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen durch Enterprise Content Management Systeme. Im Vordergrund steht dabei die Optimierung aller dokumentenbasierter Prozesse mit Fokus auf Archivierung von Belegen und Daten in elektronischen Akten. Dafür greifen die Digitalisierungsexperten aus Straubing auf das etablierte Produktportfolio der EASY Software zurück und ergänzen dieses durch nahtlos integrierte Lösungen im Umfeld ausgewählter Standardsoftware wie Microsoft Dynamics AX/NAV, SAP oder Microsoft Office. Die HENRICHSEN4easy ist eine Tochtergesellschaft der HENRICHSEN AG, die seit über 40 Jahren den digitalen Wandel in Unternehmen unterschiedlichster Branchen als Spezialist und verlässlicher Partner gestaltet.

