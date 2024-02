Helvetic Clinics steigert Kapazität: 4 neue Behandlungsplätze in Budapest

Helvetic Clinics, seit 2014 als beste Zahnklinik Ungarns ausgezeichnet, verkündet stolz die Erweiterung seiner hochmodernen Praxisausstattung im Herzen von Budapest um vier neue Behandlungsplätze. Diese Expansion erhöht die Gesamtzahl der Behandlungsmöglichkeiten auf 16 und stärkt die Fähigkeit der Klinik, erstklassige Zahnbehandlungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

Helvetic Clinics hebt sich insbesondere durch sein integriertes Unterbringungsangebot ab. Patienten haben die Möglichkeit, im 12 Revay Hotel zu übernachten, das sich im selben Gebäude wie die Klinik befindet. Diese nahtlose Integration von zahnärztlichen Dienstleistungen und Unterkunft schafft ein beispielloses Patientenerlebnis, das Komfort und praktischen Nutzen verbindet.

Ausgestattet mit einem hauseigenen Zahnprothetik-Labor gewährleistet Helvetic Clinics die Qualität und Schnelligkeit der angebotenen Behandlungen und bietet den Patienten individuelle und maßgeschneiderte Lösungen. Diese Integration von Dienstleistungen unterstreicht das Engagement der Klinik für Innovation und operative Exzellenz.

Helvetic Clinics heißt Patienten aus über 40 verschiedenen Ländern willkommen und hat sich als bevorzugtes Ziel für diejenigen etabliert, die eine qualitativ hochwertige Zahnversorgung während eines Besuchs in Budapest, einer der bezauberndsten Städte Europas, suchen. Diese Erweiterung ist ein Beweis für das kontinuierliche Engagement der Klinik, die wachsende Nachfrage nach erschwinglicher Zahnversorgung zu befriedigen, ohne Kompromisse bei der Qualität der Behandlung einzugehen.

Für weitere Informationen über Helvetic Clinics und die angebotenen Dienstleistungen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

Über Helvetic Clinics: Helvetic Clinics Budapest ist ein Vorreiter der globalen Zahnmedizin und bietet ein umfassendes Angebot an Zahnbehandlungen, die von renommierten Zahnärzten in Ungarn durchgeführt werden. Seit ihrer Gründung der Exzellenz verpflichtet, setzt Helvetic Clinics weiterhin die Standards für Betreuung, Komfort und Zugänglichkeit für Patienten weltweit.

In Budapest vereint Helvetic Clinics höchste Expertise mit komfortablem Aufenthalt. Erfahrene Zahnärzte bieten das gesamte Spektrum modernster Zahnmedizin in einem eleganten Ambiente. Die direkte Verbindung zum 12 Revay Hotel sorgt für einen stressfreien Aufenthalt. Freundlichkeit und Professionalität zeichnen das Team aus. Ein eigenes Zahnprothetiklabor ermöglicht schnelle und präzise Zahnersatzlösungen.

