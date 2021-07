HELP Akademie 5 Jahre Seniorenassistenten-Ausbildung

Werden Sie Experte & Gesellschafter in der Seniorenassistenz

Mit einer qualifizierten beruflichen Weiterbildung stellen Sie die Weichen für Ihre erfolgreiche Zukunft und füllen die Lücke in der Seniorenbetreuung! Es ist die Voraussetzung für Ihren späteren Erfolg und die Zufriedenheit Ihrer Klienten.

Eine neue Lebensqualität für alle Senioren und Best-Ager!

Alle Menschen, die Wert auf eine niveauvolle Gesellschaft legen schätzen diese unverzichtbare Dienstleistung bereits im rüstigen Alter. Mit einer qualifizierten Person Ihres Vertrauens meistern sie Ihren Alltag besser und werden so lange wie möglich im eigenen zu Hause begleitet und sogar betreut:

Die Experten & Gesellschafter füllen die Lücke in der Seniorenbetreuung mit wertvoller Zeit für all die persönlichen Wünsche und Bedürfnissen ihrer Senioren!

Oft isolieren sich Senioren und vereinsamen schließlich ganz, oder wenden sich dann verstärkt an Familienmitglieder. Diese können aber wegen eigener starker beruflicher und familiärer Beanspruchung oft nicht ausreichend helfen.

HELP-Zertifizierte Senioren-Experten haben die Zeit und die Kompetenz, sich um alle Belange der Senioren zu kümmern. Die Senioren behalten ihre Eigenständigkeit und dadurch mehr Lebensqualität. Sie können den Alltag in Ihrem eigenen Zuhause lange Zeit meistern. Die Angehörigen können beruhigt darauf vertrauen, dass Sie in besten Händen sind und ihrem eigenen Wunsch entsprechend daheim älter werden können. Gleichzeitig ist dieses individuelle Betreuungssystem finanziell deutlich günstiger als jeder Heimaufenthalt.

Im Frühjahrslehrgang Seniorenassistenz ab 02.02.2022 sind derzeit noch Plätze verfügbar.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen, denn Sie werden gebraucht.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

HELP-Akademie- die zertifizierte Bildungseinrichtung

Ursula Mayr

Fürstenrieder Str 279 a

80335 München

089-21 54 59 20

089-21 54 59-21

info@help-akademie.de

https://www.help-akademie.de

