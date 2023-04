Helmich IT-Security GmbH veranstaltet virtuelle IT-Security Conference

Fachvorträge rund um das Thema Zero Trust Network Access

Marl, 18. April 2023 – Die Zahl der Cyberangriffe auf Unternehmen und Organisationen steigt zunehmend. Umso wichtiger ist es, ein effizientes IT-Sicherheitskonzept zu etablieren. Hier sind Zero Trust Network Access (ZTNA)-Lösungen auf dem Vormarsch und bieten eine sichere Alternative zu VPN. Daher beschäftigt sich die IT-Security Conference der Helmich IT-Security GmbH am 11. Mai genau mit diesem Thema.

Zero Trust Network Access ist eine innovative Strategie, den Zugriff auf Netzwerke und Anwendungen nur autorisierten Benutzern und Geräten zu gestatten. Dadurch lässt sich sicherstellen, dass sensible Daten und Systeme geschützt bleiben, ohne dass die Benutzerfreundlichkeit beeinträchtigt wird.

Aber was ist ZTNA genau, welche konkreten Vorteile bietet diese Strategie, und wie kann sie in der Praxis umgesetzt werden? Diesen Fragen widmen sich bei der Helmich IT-Security Conference Experten auf dem Gebiet der IT-Security. Mit dabei sind die Helmich-Partner Bitdefender, Fortinet, Progress und Sophos.

In Fachvorträgen wird die ZTNA-Strategie unter verschiedenen Gesichtspunkten näher beleuchtet – darunter unter anderem das Verhältnis zwischen ZTNA und Künstlicher Intelligenz, Next-Gen-Endpoint-Produkte, die Erweiterung von ZTNA durch Integrity Monitoring, IT-Risikoanalyse sowie XDR-Sensoren und die Einhaltung der EU-Direktiven wie KRITIS 2.0 und CER.

Weitere Informationen und kostenlose Anmeldung unter:

https://events.helmich.de/Home/event.php?vnr=101-106

