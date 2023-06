Helmich Academy beschäftigt sich mit NIS2, KRITIS 2.0 und CER

Cybersecurity-Online-Event am 13. Juni 2023

Marl, 7. Juni 2023 – Immer wieder zeigt sich: Cybersecurity ist für Unternehmen ein äußerst ernstzunehmendes Thema. Denn werden Firmen oder Organisationen zum Opfer von Cyberangriffen, ist dies meist mit großem Schaden verbunden. Daher hat die EU mit den Direktiven NIS2, KRITIS 2.0 und CER spezielle Security-Anforderungen an Unternehmen in 18 Sektoren gestellt. Jörg Lange, Senior Consultant der Helmich IT-Security GmbH, wird Ihnen diese Anforderungen bei der Helmich Academy am 13. Juni von 10 bis 11 Uhr ausführlich erklären.

Ab 2024 müssen unter anderem größere Transportunternehmen und Nahrungsmittelhersteller, der ÖPNV, Rechenzentrumsbetreiber, medizinische Forschungseinrichtungen sowie pharmazeutische Unternehmen umfangreiche Cybersecurity-Maßnahmen umsetzen. Davon betroffen sind Firmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und mindestens 10 Mio. Euro Jahresumsatz.

Die Helmich Academy am 13. Juni bereitet die Teilnehmer auf diese Herausforderung vor, vermittelt die wichtigsten Informationen zu den neuen EU-Direktiven und zeigt konkrete Maßnahmen auf, um den gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Melden Sie sich jetzt kostenlos an: https://events.helmich.de/Home/event.php?vnr=104-106

Die Helmich IT-Security GmbH ist ein Spezialist für IT-Security und bietet Services, Trainings und Systemlösungen an. Das Unternehmen bietet High-End-Technologie, die einen Schutz vor den Gefahren der Cyber-Kriminalität für Mittelstand, Behörden und Konzerne ermöglicht.

Firmenkontakt

Helmich IT-Security GmbH

Dirk Elbert

Schulstraße 134

45770 Marl

0 23 65 / 5 03 57 – 777



http://www.helmich.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Katharina Jendrny

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



http://www.sprengel-pr.com/de