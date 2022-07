HELLSICHT.de ZUKUNFTSBLICK Interview mit Rolf Schoenrock

Hellsicht, Telepathie, Coaching sind die Hauptbereiche der Arbeit und Hilfe des studierten Psychologen, Esoterikers, Lebensberaters Rolf Schoenrock

Sie sind seit der Gründung von HELLSICHT.de als spiritueller Lebensberater tätig und haben mehr als 100.000 Beratungsgespräche geführt. Was ist Ihr Geheimnis?

Oh, wenn ich das so genau wüsste (lacht). Ich bin wohl mit einer wirklich großen Gabe beschenkt worden, für die ich sehr dankbar bin. Fast täglich werde ich aufs Neue überrascht. Oft liegt das Leben eines Menschen wie ein offenes Buch vor mir, sodass ich mit Demut und Vorsicht versuchen darf, einen Weg zu notwendigen Lösungen und einer größeren Zufriedenheit im Leben aufzuzeigen. Schon als studierter Psychologe und Paartherapeut, und auch jetzt, ist es mir wichtig, eine Sprache ohne Fachbegriffe und Verschnörkelungen zu verwenden, die jeder versteht. Manchmal wirkt es auf mich, als wenn eine gute höhere Kraft dafür sorgt, dass Menschen genau dann zu mir geschickt werden, wenn sie vor wichtigen Entscheidung stehen, sodass ich ihnen helfen darf, genau jene Aspekte zu sehen, um Entscheidungen zu ihrem Guten und dem anderer Menschen treffen zu können.

Sie lernten in den achtziger Jahren den amerikanischen Hellseher Lin David Martin kennen.

Ja. Ich arbeitete nach meinem Psychologiestudium als Journalist und war in vielen Ländern. In Kalifornien lernte ich eine Familie kennen, die mich zu einer von ihm geführten Seance einlud. Wir saßen im Kreis, Lin versetzte sich in Trance und begann plötzlich mit der Stimme eines alten indischen Gurus zu reden. Als dieser gab er Auskunft über persönliche Beziehungen dieser Familie und auch meines Lebens, die er nicht wissen konnte. Mein journalistischer Ehrgeiz war geweckt, ich wollte einen wissenschaftlichen Beweis finden. Nachdem ich ihn näher kennenlernte, konnte ich ihn überzeugen, seine Gehirnströme durch einen Arzt während einer Seance in einem EEG messen zu lassen. Das Erstaunliche war, dieses zeigte an, dass er währenddessen in tiefer Bewusstlosigkeit war.

Wie prägte diese Begegnung Ihr Leben?

Ich war zuvor ein großer Zweifler an der Esoterik. Aber das war der Beweis, der mich überzeugte. Aus der zufälligen Bekanntschaft wurde eine Freundschaft und bald offenbarte Lin mir, auch ich habe starke telepathische und hellseherische Kräfte. Meine Lebensaufgabe sei es, Menschen durch meine Gabe zu helfen. Nach diesem Erlebnis begann ich der Kraft zu vertrauen, die ich schon lange in mir bemerkt hatte: Ich wusste Dinge über Menschen meiner Umgebung. Diese Kraft wurde intensiver und jenes Erlebnis bestärkte mich, diesen Weg zuzulassen. Ich erinnere mich, dass ich Lin fragte: Woher weiß ich, dass ich das Richtige sagen werde? Er sagte mir: Sprich einfach los. Da ist etwas in dir, das dir helfen wird, den Menschen das Richtige zu sagen.

Sie änderten Ihr Leben und verhelfen mit der Hohen Schule des Lebens und der Liebe Ratsuchenden zu mehr Lebensglück. Wie meinen Sie das?

Ich finde für jeden Menschen innerhalb weniger Minuten Antworten, mit denen ich teilweise selbst nicht rechne. Das sind für sie oft entscheidende Hilfen, die ihr Leben zum Guten verändern. Darum bezeichne ich sie als die Hohe Kunst des Lebens und der Liebe.

Was ist Ihr persönliches Anliegen?

Ich dachte lange, als Journalist zu helfen, ist der schönste Job der Welt. Heute weiß ich, Menschen zu beraten gibt mir soviel Kraft zurück, dass ich mir nichts Schöneres vorstellen kann. Und mittlerweile berate ich auch Hilfesuchende aus den Bereichen der Politik, Wirtschaft und Showbiz.

Vielen Dank für das Gespräch.

