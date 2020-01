Hellmann: Sven Raudszus wird Regional CEO Asia Pacific (APAC)

Osnabrück, 29. Januar 2020. Zum 01. März 2020 übernimmt Sven Raudszus die Position des Regional CEO Asia Pacific (APAC) bei Hellmann Worldwide Logistics. Damit verantwortet er künftig produktübergreifend die operativen und strategischen Geschäfte innerhalb der Region Asia Pacific, inklusive South East Asia, Australien und Neuseeland. Sven Raudszus folgt auf Mark Hellmann, der in den vergangenen 30 Jahren den Aufbau der Region Asia Pacific maßgeblich mit vorangetrieben und sich nunmehr dazu entschieden hat, den Weg für eine neue Führungsriege frei zu machen und an die nächste Generation zu übergeben.

Mit Sven Raudszus holt Hellman einen erfahrenen Manager in das internationale Managementteam: Er ist bereits 25 Jahre in der Logistikbranche tätig, davon knapp 20 Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen im asiatischen Raum – seit 2016 als CEO Asia Pacific für Panalpina. In seiner neuen Rolle als Regional CEO Asia Pacific bei Hellmann berichtet Sven Raudszus direkt an Reiner Heiken, CEO Hellmann Worldwide Logistics.

“Wir freuen uns sehr, Sven Raudszus für die Position des CEO Aisa Pacific gewonnen zu haben. Er bringt profunde Branchenkenntnisse, aber auch wertvolle regionale Erfahrungen und Kompetenzen mit an Bord. Der Wirtschaftsraum Asia Pacific ist für uns ein strategisch wichtiger Markt, den wir gemeinsam mit Sven Raudszus und seinem Team in der Region weiter ausbauen wollen,” so Reiner Heiken, CEO Hellmann Worldwide Logistics.

Hellmann Worldwide Logistics hat sich seit seiner Gründung 1871 zu einem der großen internationalen Logistik-Anbieter entwickelt. Der Hellmann-Konzern hat 2018 mit 10.696 Mitarbeitern einen Umsatz von rund EUR 2.5 Mrd. erzielt. Die Dienstleistungspalette umfasst die klassischen Speditionsleistungen per LKW, Schiene, Luft- und Seefracht, genauso wie ein umfangreiches Angebot für KEP-Dienste, Contract Logistics, Branchen- und IT-Lösungen.

